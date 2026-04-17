Gobierno de Sheinbaum aún espera confirmar fecha para visita de Papa León XIV a México

Anuncian posible visita del Papa León XIV a México.

La secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez dio a conocer que hasta el momento no se tiene una fecha confirmada para la visita del Papa León XIV a tierras mexicanas, durante la mañanera del pueblo de este 17 de abril en Palacio Nacional.

La funcionaria señaló que, aunque ha existido información previa sobre el tema, esta no cuenta con carácter oficial, por lo que el gobierno se mantiene a la espera de una comunicación formal. Subrayó la importancia de conducirse con respeto a los canales institucionales y diplomáticos, particularmente con el nuncio apostólico y las autoridades de la Iglesia Católica.

En ese sentido, reiteró que cualquier definición sobre posibles fechas o decisiones corresponde al Vaticano. Añadió que su postura se basa en el reconocimiento de los procesos diplomáticos y a la labor de la cancillería, por lo que insistió en que será desde ese ámbito donde deberá surgir cualquier anuncio oficial.

“Hemos tenido información pero no es oficial. Entonces, nosotros siempre queremos respetar los canales oficiales con el nuncio apostólico, con la propia junta de la Conferencia del Episcopado, en fin, de la Iglesia Católica. Esperamos que sí, y pues ellos son los que tendrían que decidir en todo caso allá en el Vaticano si habría alguna fecha tentativa”, declaró Rosa Icela Rodríguez.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. (Crédito: Presidencia)

Sheinbaum respalda mensaje de paz del Papa León XIV en medio de polémica con Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó durante su conferencia matutina el mensaje del pontífice León XIV, en un contexto marcado por la polémica tras las declaraciones de Donald Trump.

La mandataria mexicana retomó fragmentos de este escrito, que están enfocados en la justicia, la unidad y la fraternidad, subrayando la importancia de estos valores ante la situación global. Asimismo, aseguró que responde a la necesidad de construir un entorno basado en la reconciliación y la solidaridad entre las personas.

Esta situación se desarrolla en medio de tensiones derivadas de los posicionamientos del líder estadounidense, lo que ha generado un debate internacional sobre el papel del Vaticano en temas políticos y de paz.

Asimismo, Sheinbaum reiteró su coincidencia con León XIV a privilegiar la paz y evitar intervenciones, destacando que esta postura es compartida por su gobierno. Consideró su figura no solo representa a una religión, sino también a un Estado que promueve el diálogo entre naciones.

Finalmente, dejó claro que la posición de México seguirá orientada al respaldo de iniciativas que fomenten la paz mundial, en línea con el mensaje del líder de la Iglesia católica.