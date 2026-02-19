Cómo tramitar o reponer la cartilla de vacunación del IMSS y la Secretaría de Salud ante el brote de sarampión en México

Cartilla de vacunación. CRÉDITO: Secretaría de la Salud

Ante el incremento de casos de sarampión, los pobladores de múltiples regiones en México han comenzado a aplicarse la dosis contra esta enfermedad como parte de la campaña de vacunación implementada por la Secretaría de Salud y la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Derivado de esta situación, las autoridades sanitarias informaron que es recomendable acudir con la cartilla de vacunación emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a las instituciones de salud o módulos instalados en puntos estratégicos de los municipios, con el objetivo de poder registrar la inmunización.

Muchos ciudadanos han expresado haber extraviado este documento, por lo que el organismo dio a conocer el proceso que se debe realizar para tramitar y reponer la cartilla de salud.

Trámite para la cartilla de vacunación del IMSS

La solicitud para generar el carnet de vacunación se puede efectuar a través del sitio web del IMSS o de la aplicación IMSS Digital de manera gratuita. Estos son los documentos con los que se tiene que contar para hacer el proceso:

CURP NSS Correo electrónico

Otra forma de poder realizar el trámite es de manera presencial, acudiendo a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) correspondiente, con los siguientes papeles oficiales del solicitante:

Identificación oficial CURP NSS

Vacunación contra el sarampión en México.(FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM)

Reposición de cartilla de vacunación

En el caso de reposición estos son los pasos que se deben seguir para que la persona interesada pueda obtener por segunda ocasión el carnet de vacunación en línea:

Entrar al portal de reimpresión de cartilla del IMSS Ingresar el CURP, Número de Seguridad Social (NSS) y un correo electrónico Descargar e imprimir el documento

Para realizarlo de forma presencial este es el proceso para los derechohabientes:

Acudir a la Unidad de Medicina Familiar pertinente de lunes a viernes (excepto en días feriados) Presentar identificación oficial vigente con fotografía (INE, Pasaporte, Cartilla militar, y si es posible NSS) En el caso de los menores de edad, se debe presentar el acta de nacimiento y documentos del tutor.

Casos de sarampión en México

La Secretaría de Salud dio a conocer en su informe diario sobre el brote de sarampión, que los contagios por esta enfermedad registraron una cifra de 10 mil 199, de acuerdo al corte del 18 de febrero.

Asimismo, informó que hasta el momento se han contabilizado 31 defunciones desde el inicio de la propagación del sarampión en febrero de 2025, de las cuales cuatro se han registrado durante las primeras semanas del 2026.