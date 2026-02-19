México

Cómo tramitar o reponer la cartilla de vacunación del IMSS y la Secretaría de Salud ante el brote de sarampión en México

Actualmente México cuenta con 10 mil 199 casos acumulados confirmados desde el comienzo del brote en febrero de 2025

Guardar
Cartilla de vacunación. CRÉDITO: Secretaría
Cartilla de vacunación. CRÉDITO: Secretaría de la Salud

Ante el incremento de casos de sarampión, los pobladores de múltiples regiones en México han comenzado a aplicarse la dosis contra esta enfermedad como parte de la campaña de vacunación implementada por la Secretaría de Salud y la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Derivado de esta situación, las autoridades sanitarias informaron que es recomendable acudir con la cartilla de vacunación emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a las instituciones de salud o módulos instalados en puntos estratégicos de los municipios, con el objetivo de poder registrar la inmunización.

Muchos ciudadanos han expresado haber extraviado este documento, por lo que el organismo dio a conocer el proceso que se debe realizar para tramitar y reponer la cartilla de salud.

Trámite para la cartilla de vacunación del IMSS

La solicitud para generar el carnet de vacunación se puede efectuar a través del sitio web del IMSS o de la aplicación IMSS Digital de manera gratuita. Estos son los documentos con los que se tiene que contar para hacer el proceso:

  1. CURP
  2. NSS
  3. Correo electrónico

Otra forma de poder realizar el trámite es de manera presencial, acudiendo a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) correspondiente, con los siguientes papeles oficiales del solicitante:

  1. Identificación oficial
  2. CURP
  3. NSS
Vacunación contra el sarampión en
Vacunación contra el sarampión en México.(FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM)

Reposición de cartilla de vacunación

En el caso de reposición estos son los pasos que se deben seguir para que la persona interesada pueda obtener por segunda ocasión el carnet de vacunación en línea:

  1. Entrar al portal de reimpresión de cartilla del IMSS
  2. Ingresar el CURP, Número de Seguridad Social (NSS) y un correo electrónico
  3. Descargar e imprimir el documento

Para realizarlo de forma presencial este es el proceso para los derechohabientes:

  1. Acudir a la Unidad de Medicina Familiar pertinente de lunes a viernes (excepto en días feriados)
  2. Presentar identificación oficial vigente con fotografía (INE, Pasaporte, Cartilla militar, y si es posible NSS)
  3. En el caso de los menores de edad, se debe presentar el acta de nacimiento y documentos del tutor.

Casos de sarampión en México

La Secretaría de Salud dio a conocer en su informe diario sobre el brote de sarampión, que los contagios por esta enfermedad registraron una cifra de 10 mil 199, de acuerdo al corte del 18 de febrero.

Asimismo, informó que hasta el momento se han contabilizado 31 defunciones desde el inicio de la propagación del sarampión en febrero de 2025, de las cuales cuatro se han registrado durante las primeras semanas del 2026.

Temas Relacionados

cartilla de vacunación del IMSSsarampiónSecretaría de Saludenfermedad viralmexico-noticias

Más Noticias

Cuáles son las estaciones del Metrobús sin servicio este 19 de febrero

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Cuáles son las estaciones del

Adiós a la abuelita del video viral “apaga la vela”: TikTok llora su partida

Su reacción genuina al no escuchar “apaga la vela” se volvió símbolo de amor y paciencia

Adiós a la abuelita del

Wendy Guevara expone comentarios sobre la orientación de Marie Claire Harp y desata polémica en redes

Un intercambio público entre ambas figuras generó controversia luego de transmisiones en vivo y declaraciones que encendieron el debate digital

Wendy Guevara expone comentarios sobre

México se consolida como principal exportador a Estados Unidos, destaca Marcelo Ebrard

Datos del comercio acumulado en el año colocan a México en el primer lugar como socio comercial de Estados Unidos, por encima de Canadá y China

México se consolida como principal

¿Para qué sirve el té de manzanilla con miel? Beneficios, usos y propiedades

Esta infusión tradicional combina dos ingredientes conocidos por sus cualidades calmantes y digestivas, y suele emplearse como apoyo en malestares leves

¿Para qué sirve el té
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a extorsionadores en CDMX

Detienen a extorsionadores en CDMX y en Sinaloa

Marina intercepta semisumergible con cuatro toneladas de cocaína en Manzanillo, detienen a tres personas

Sheinbaum asegura que se investigará si niña poblana consumió fentanilo en tamales y cómo fue que llegó a la menor

Desaparecidos en México: por qué motivo los cárteles secuestrarían a mujeres, según exagente de la DEA

Exagente de la DEA señala a uno de los estados con mayor número de desapariciones por el CJNG

ENTRETENIMIENTO

Wendy Guevara expone comentarios sobre

Wendy Guevara expone comentarios sobre la orientación de Marie Claire Harp y desata polémica en redes

Carlos Rivera reveló el impacto de la muerte de su padre y cómo transformó el duelo en canciones

Pati Chapoy recuerda a Daniel Bisogno a un año de su muerte y Atala Sarmiento se hace ‘presente’: “Tenía miedo de morir”

Ticketmaster acepta reglas de Profeco tras polémica por boletos de BTS: así serán los nuevos procesos

Episodio 6 de El caballero de los Siete Reinos: fecha de estreno del final de temporada y su conexión con la Rebelión Fuegoscuro

DEPORTES

UFC Fight Night: Sean Strickland

UFC Fight Night: Sean Strickland posa como agente de ICE y desata furia del mexicano Anthony “Fluffy” Hernández

Necaxa vs Toluca: cuándo y dónde ver el juego de la jornada 7 de la Liga Mx

Tigres vs Pachuca: dónde y cuándo ver en vivo la jornada 7 del Clausura 2026

Sergio Ramos expone al ‘Tato’ Noriega y niega haber salido de Rayados por proyecto musical: “Que se dedique al club”

Quiénes pueden ser los posibles rivales de San Francisco para el juego en México