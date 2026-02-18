IMSS limita duración de guardias médicas para cuidar la salud mental, UNAM celebra medida: así será el horario laboral y de descanso

Dos médicos durante una guardia. (Freepik)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) implementó el descanso obligatorio de 24 horas para médicos internos de pregrado y residentes tras concluir sus actividades clínicas y complementarias, con el objetivo de proteger su salud física y mental y mejorar la atención a la población derechohabiente.

El director general, Zoé Robledo subrayó que en el IMSS se eliminaron las guardias mayores a 24 horas y la llamada postguardia, por lo que el personal en formación cuenta ahora con descanso garantizado tras cada turno clínico.

“La evidencia es más que contundente, más de 24 horas sin descanso posterior provoca fatiga, irritabilidad, falta de concentración, fallas en la memoria y en la toma de decisiones, y reduce la capacidad de reacción. Por eso es que tomamos esta decisión”, enfatizó durante la ceremonia de clausura del ciclo académico en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

El funcionario explicó que esta medida se diseñó como una estrategia de seguridad académica y de protección para los pacientes, que además favorece el aprendizaje, previene el burnout, mejora el desempeño en escenarios clínicos y constituye un paso hacia la innovación educativa y la homologación institucional dentro del instituto.

La reacción entre médicos residentes fue de reconocimiento a la nueva política. Katherine Kasey Ortiz Padilla, médico residente con mención honorífica en Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, agradeció al director general Zoé Robledo por respaldar la eliminación de guardias prolongadas.

“No es solo un cambio administrativo, sino un mensaje poderoso. Es decirles a los médicos en formación que su bienestar también importa. El IMSS marca un precedente nacional al tomar esta decisión”, puntualizó Ortiz Padilla.

Por su parte, la residente de Ginecoobstetricia Erika Abigail Rivas Rosiles consideró que el descanso obligatorio tras guardias de 24 horas representa una medida trascendental, pues mejora la calidad de vida del personal en formación, fortalece su desempeño y aprendizaje, y se traduce en una atención más segura y de mayor calidad para quienes requieren servicios médicos en el IMSS.

La decisión del IMSS recibió el respaldo de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que expresó su reconocimiento a la política de limitar las guardias médicas a un máximo de 24 horas en la formación de internado y especialidad.

La Facultad calificó la medida como un avance relevante, al poner en el centro la seguridad de pacientes y el bienestar físico, mental y profesional de médicas y médicos en formación.

Según la entidad académica, “la evidencia científica ha demostrado que las jornadas excesivamente prolongadas se asocian con fatiga, disminución en la calidad de la toma de decisiones clínicas y mayor riesgo de errores, así como con afectaciones a la salud del personal médico”.

La Facultad de Medicina de la UNAM recalcó que la excelencia académica y la calidad asistencial no deben depender de esquemas que comprometan la dignidad o el equilibrio de los médicos en formación.

Subrayó que una educación médica de alto nivel es compatible con condiciones seguras, humanizadas y basadas en evidencia.

Como institución responsable de la formación de mil 620 médicos generales por año y un tercio de los especialistas del país, la Facultad celebró la implementación de medidas que favorecen el bienestar estudiantil y la construcción de entornos clínicos dignos.

Además, reiteró su disposición para colaborar con el IMSS en la aplicación responsable de esta política y extendió una invitación al resto de las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, a sumarse a esta iniciativa para promover una formación médica más humana, segura y sostenible en México.