Sheinbaum espera reestablecer relación con Perú tras nombramiento de nuevo presidente interino, pero le pide dar el primer paso

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que espera reestablecer la relación bilateral entre México y Perú, tras el nombramiento de José María Balcázar como presidente interino de dicho país.
“Vamos a esperar, el presidente que se eligió ayer es del mismo partido del Pedro Castillo, entonces vamos a esperar a ver una vez que tome posesión si es factible restablecer las relaciones”, dijo en Palacio Nacional.
Más Noticias
