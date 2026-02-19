México

Sheinbaum espera reestablecer relación con Perú tras nombramiento de nuevo presidente interino, pero le pide dar el primer paso

La presidenta dijo que esperará a que José María Balcázar comience su gobierno, aunque señaló que es del mismo partido que Pedro Castillo

Sheinbaum indicó que esperará a
Sheinbaum indicó que esperará a que José María Balcázar se acerque al gobierno de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que espera reestablecer la relación bilateral entre México y Perú, tras el nombramiento de José María Balcázar como presidente interino de dicho país.

“Vamos a esperar, el presidente que se eligió ayer es del mismo partido del Pedro Castillo, entonces vamos a esperar a ver una vez que tome posesión si es factible restablecer las relaciones”, dijo en Palacio Nacional.

