Sheinbaum espera reestablecer relación con Perú tras nombramiento de nuevo presidente interino, pero le pide dar el primer paso

Sheinbaum indicó que esperará a que José María Balcázar se acerque al gobierno de México. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que espera reestablecer la relación bilateral entre México y Perú, tras el nombramiento de José María Balcázar como presidente interino de dicho país.

“Vamos a esperar, el presidente que se eligió ayer es del mismo partido del Pedro Castillo, entonces vamos a esperar a ver una vez que tome posesión si es factible restablecer las relaciones”, dijo en Palacio Nacional.