Glass hair: la rutina coreana que promete el cabello más brillante que hayas tenido

Cabello tan liso y luminoso que parece reflejar la luz como un espejo. Eso es el glass hair, una rutina de origen coreano que ha ganado popularidad en todo el mundo por sus resultados visibles.
Pero antes de hablar de pasos concretos, vale la pena entender por qué funciona, porque la respuesta no está en un producto específico.
La cutícula: la clave que determina si tu cabello brilla o no
La cutícula es la capa exterior de cada hebra de cabello.
Está formada por escamas microscópicas que, cuando están planas y alineadas, permiten que la luz se refleje de forma uniforme.
Cuando están levantadas o dañadas, la luz se dispersa en distintas direcciones y el cabello luce opaco.
La diferencia entre un cabello brillante y uno sin vida es, en esencia, una cuestión de física.
Por qué el cabello oscuro brilla más que el rubio
Según una investigación publicada en el Textile Research Institute de Princeton, institución especializada en el análisis científico de fibras capilares, el brillo del cabello depende de tres factores: la alineación de las fibras, la suavidad de la superficie y el color.
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El cabello oscuro absorbe más luz, lo que hace que la reflexión especular —la que produce el efecto espejo— se perciba con mayor intensidad.
El cabello rubio o decolorado, en cambio, absorbe menos luz y dispersa más, por lo que se ve más claro pero menos brillante.
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Esto no significa que el glass hair sea imposible en cabellos claros, sino que el resultado visual varía según el tono de base.
La misma investigación señala que los productos que forman una capa uniforme sobre la fibra capilar —como los serums y aceites ligeros— aumentan la reflexión especular al suavizar las irregularidades de la superficie.
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La técnica de secado también importa: dirigir el flujo de aire de raíz a puntas ayuda a alinear las escamas de la cutícula en la dirección correcta.
Cómo cuidar el cabello para conseguir el efecto
La revista ‘’Dermatología Cosmética Médica y Quirúrgica’', publicación del Hospital General Dr. Manuel Gea González de la Ciudad de México, establece que el cuidado debe adaptarse al tipo de cabello y a su nivel de daño.
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Para cabello tratado químicamente o muy largo, recomienda acondicionador aplicado de medios a puntas —nunca sobre el cuero cabelludo— con ingredientes que sellen la cutícula, como polímeros catiónicos o siliconas.
Además, sugiere una mascarilla con aceites vegetales o siliconas al menos una vez por semana para mantener la fibra hidratada.
Para el cabello muy rizado o con daño acumulado, la publicación indica que la lubricación es fundamental en cada paso del lavado y el secado, y que este tipo de cabello requiere tratamientos acondicionadores profundos una o dos veces por semana.
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Qué dice la evidencia: 85% de usuarios reportó más brillo
Los beneficios de los tratamientos de brillo capilar tienen respaldo clínico.
Una revisión sistemática presentada en el 105° Congreso Anual de la Asociación Británica de Dermatólogos, celebrado en Glasgow en julio de 2025 y publicada en el British Journal of Dermatology, analizó 22 estudios con más de 1,000 participantes.
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El brillo y la suavidad mejoraron en el 85% de los usuarios, y el 72% reportó mayor hidratación y reducción del encrespamiento.
Los beneficios se mantuvieron entre 4 y 6 semanas. Los tratamientos con pantenol y proteínas de origen vegetal mostraron mayor eficacia para la sequedad y la rotura.
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La misma revisión advierte que los productos con derivados de formaldehído, parabenos o sulfatos se vincularon con irritación leve del cuero cabelludo, respuestas alérgicas y sequedad transitoria.
Revisar los ingredientes antes de elegir cualquier tratamiento no es un detalle menor: es parte del resultado.
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