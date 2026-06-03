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Después de críticas al color morado, el gobierno de Clara Brugada repinta puentes y vialidades de color amarillo

La Secretaría de Obras capitalina aseguró que una empresa contratista fue la responsable de aplicar pintura morada

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Repintan puentes y estructuras viales de amarillo de la CDMX (especial)
Repintan puentes y estructuras viales de amarillo de la CDMX (especial)

La polémica por el cambio de color en la infraestructura vial de la Ciudad de México sumó un nuevo capítulo luego de que durante la madrugada de este lunes 1 de junio trabajadores realizaran labores para repintar de amarillo diversas barreras de contención, puentes y vialidades primarias que días antes habían sido cubiertas con pintura morada.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a cuadrillas de trabajadores aplicando pintura amarilla sobre superficies previamente pintadas de morado en importantes arterias como Periférico, Circuito Interior y Eje 5 Sur, entre otras.

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Las imágenes provocaron una ola de comentarios y cuestionamientos sobre un posible doble gasto de recursos públicos.

El color morado había llamado la atención debido a que coincide con la identidad gráfica utilizada por la actual administración capitalina encabezada por Clara Brugada Molina, por lo que diversos sectores cuestionaron si existía una estrategia para modificar la imagen urbana de la ciudad.

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Gobierno responsabiliza a empresa contratista

Repintado de una barrera vial elevada durante la noche. Varios trabajadores aplican pintura amarilla sobre un color morado previo. La acción ocurre en el contexto de críticas a la administración de la Ciudad de México por el color inicial de la estructura y que esto representó doble gasto al erario.

Ante las críticas, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (SOBSE) emitió un comunicado en el que aclaró que el Gobierno capitalino no emitió ninguna instrucción o política pública orientada a sustituir o modificar de manera generalizada los colores de la infraestructura urbana.

La dependencia explicó que la aplicación del color morado en algunas estructuras fue realizada por una empresa contratista encargada de trabajos de mantenimiento en determinadas vialidades.

De acuerdo con la versión oficial, una vez detectada la situación, el gobierno de la ciudad ordenó corregir los trabajos para que estos cumplieran con la normatividad vigente en materia de señalización y seguridad vial.

La SOBSE precisó que las labores deberán apegarse a los lineamientos establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SCT2/SEDATU-2022, la cual regula las características de los dispositivos para el control del tránsito en calles y carreteras.

Gobierno de la CDMX asegura que se respetará la normatividad vial

Según las autoridades capitalinas, los colores utilizados en barreras, guarniciones y elementos de infraestructura vial tienen una función específica relacionada con la seguridad de peatones y automovilistas, por lo que deben cumplir criterios técnicos previamente establecidos.

En ese sentido, la dependencia destacó que todos los trabajos de mantenimiento y conservación de infraestructura están sujetos a supervisión técnica permanente.

“Las acciones de conservación y mantenimiento que se realizan en la infraestructura de la ciudad tienen como propósito preservar su funcionalidad, seguridad y vida útil. Todos los trabajos ejecutados por empresas contratistas están sujetos a supervisión técnica y al cumplimiento de las especificaciones y normas vigentes”, señaló la SOBSE en su posicionamiento.

La aclaración busca responder a los señalamientos surgidos en redes sociales y entre diversos actores políticos, quienes cuestionaron el uso de recursos públicos para modificar el color de elementos urbanos y posteriormente volver a pintarlos.

Clara Brugada rechaza que exista un repintado generalizado de la ciudad

Brugada afirmó que la infraestructura generada para el Mundial 2026 beneficiará de manera permanente a los habitantes de la Ciudad de México. - (X)
Brugada afirmó que la infraestructura generada para el Mundial 2026 beneficiará de manera permanente a los habitantes de la Ciudad de México. - (X)

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, rechazó que exista una estrategia para cambiar la imagen de la infraestructura urbana de manera masiva.

Durante declaraciones públicas, la mandataria capitalina aseguró que no se realizará un programa de repintado generalizado y que únicamente se respetarán los criterios establecidos por la normatividad correspondiente.

“No están pintando de más, es parte de una campaña, quieren decir que vamos a repintar la ciudad; eso no va a ser así, simplemente se va a respetar lo que se tiene que respetar”, afirmó Brugada.

Las declaraciones buscan cerrar la controversia generada por el cambio de color en distintas vialidades de la capital. Sin embargo, el debate sobre los costos asociados a estas modificaciones continúa presente entre usuarios de redes sociales y sectores de oposición, quienes exigen mayor transparencia sobre los contratos y procedimientos aplicados en los trabajos de mantenimiento urbano.

Con el repintado de amarillo en marcha, el gobierno de la Ciudad de México sostiene que las acciones responden exclusivamente al cumplimiento de las normas de seguridad vial y no a una estrategia de imagen institucional.

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