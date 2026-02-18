Pensión Mujeres Bienestar 2026 inicia registro para nuevas beneficiarios: esto debes hacer para recibir 3 mil 100 pesos bimestrales

Adultas mayores de 60 a 64 años de edad integran este programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Mujeres Bienestar corresponde a un programa social impulsado por el Gobierno de México. Su objetivo consiste en brindar apoyo económico a mujeres adultas que residen en el territorio nacional.

Este beneficio está enfocado en mujeres de 60 a 64 años, otorgándose a todas quienes pertenecen a ese grupo de edad.

Durante el año pasado, las beneficiarias recibieron 3 mil pesos cada dos meses mediante depósitos realizados en el Banco del Bienestar. Para 2026, el monto aumentó a 3 mil 100 pesos.

En un inicio, el programa consideraba solo a mujeres de 63 y 64 años, pero la presidenta Claudia Sheinbaum decidió ampliarlo a partir de los 60 años.

La Secretaría del Bienestar es responsable de gestionar el programa, realizando el registro, los pagos y los trámites correspondientes.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer el periodo de registro para este programa social y así incorporar nuevos beneficiarios. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Ariadna Montiel revela detalles para el registro de la Pensión Mujeres Bienestar 2026 en el mes de marzo

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, informó que en este mes de febrero iniciará un nuevo periodo de registro para la Pensión Mujeres Bienestar, dirigido a personas del sexo femenino de 60 de 64 años en adelante.

El aviso se presentó durante la tradicional conferencia matutina liderada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en la mañana del pasado lunes 9 de febrero.

La funcionaria federal explicó que el registro permanecerá disponible del lunes 16 al domingo 22 de febrero. Indicó que el horario de atención en los módulos será de 10:00 a 16:00 horas.

Adultas mayores de 60 a 64 años pueden inscribirse a este programa social del Gobierno de México. Foto: Secretaría del Bienestar.

De igual manera, comunicó cuáles son los documentos que tienen que entregar las mujeres adultas mayores de 60 a 64 años para incorporarse a la Pensión Bienestar.

También mencionó que quienes busquen conocer el módulo donde efectuarán el trámite necesitan revisar la siguiente página web: gobx.mx/bienestar.

Calendario de registro para la Pensión Mujeres Bienestar 2026

Ariadna Montiel anunció los días en que las personas que deseen ingresar a la Pensión Mujeres Bienestar 2026 podrán asistir a los módulos indicados y completar su inscripción, de acuerdo a la letra inicial de su apellido paterno.

Lo anterior con la finalidad de evitar aglomeraciones de personas.

| Día | Fecha | Letras primer apellido |

| Lunes | 16 | A, B, C |

| Martes | 17 | D, E, F, G, H |

| Miércoles | 18 | I, J, K, L, M |

| Jueves | 19 | N, Ñ, O, P, Q, R |

| Viernes | 20 | S, T, U, V, W, X, Y, Z |

| Sábado | 21 | Todas las letras |

| Domingo | 22 | Todas las letras |

Calendario de registro de este mes de febrero de la Pensión Mujeres Bienestar 2026. Foto: Archivo/Infobae México.

¿Qué documentos debo de llevar al registro de la Pensión Bienestar 2026?

La documentación que las adultas mayores de 60 a 64 años deben llevar es:

Aquí tienes la información de la imagen organizada en viñetas:

Identificación oficial vigente

- Aplica INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad

CURP (impresión reciente)

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio

- No mayor a 6 meses; puede ser de teléfono, luz, gas, agua o predial

Teléfono de contacto (celular y de casa)

Documentos de la Pensión Mujeres Bienestar para el registro este mes de marzo 2026. Foto: Secretaría del Bienestar.