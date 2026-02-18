México

Pensión Mujeres Bienestar 2026 inicia registro para nuevas beneficiarios: esto debes hacer para recibir 3 mil 100 pesos bimestrales

Mujeres de 60 a 64 años de edad pueden formar parte de este programa social del Gobierno de México

Guardar
Adultas mayores de 60 a
Adultas mayores de 60 a 64 años de edad integran este programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Mujeres Bienestar corresponde a un programa social impulsado por el Gobierno de México. Su objetivo consiste en brindar apoyo económico a mujeres adultas que residen en el territorio nacional.

Este beneficio está enfocado en mujeres de 60 a 64 años, otorgándose a todas quienes pertenecen a ese grupo de edad.

Durante el año pasado, las beneficiarias recibieron 3 mil pesos cada dos meses mediante depósitos realizados en el Banco del Bienestar. Para 2026, el monto aumentó a 3 mil 100 pesos.

En un inicio, el programa consideraba solo a mujeres de 63 y 64 años, pero la presidenta Claudia Sheinbaum decidió ampliarlo a partir de los 60 años.

La Secretaría del Bienestar es responsable de gestionar el programa, realizando el registro, los pagos y los trámites correspondientes.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer el periodo de registro para este programa social y así incorporar nuevos beneficiarios. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Ariadna Montiel revela detalles para el registro de la Pensión Mujeres Bienestar 2026 en el mes de marzo

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, informó que en este mes de febrero iniciará un nuevo periodo de registro para la Pensión Mujeres Bienestar, dirigido a personas del sexo femenino de 60 de 64 años en adelante.

El aviso se presentó durante la tradicional conferencia matutina liderada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en la mañana del pasado lunes 9 de febrero.

La funcionaria federal explicó que el registro permanecerá disponible del lunes 16 al domingo 22 de febrero. Indicó que el horario de atención en los módulos será de 10:00 a 16:00 horas.

Adultas mayores de 60 a
Adultas mayores de 60 a 64 años pueden inscribirse a este programa social del Gobierno de México. Foto: Secretaría del Bienestar.

De igual manera, comunicó cuáles son los documentos que tienen que entregar las mujeres adultas mayores de 60 a 64 años para incorporarse a la Pensión Bienestar.

También mencionó que quienes busquen conocer el módulo donde efectuarán el trámite necesitan revisar la siguiente página web: gobx.mx/bienestar.

Calendario de registro para la Pensión Mujeres Bienestar 2026

Ariadna Montiel anunció los días en que las personas que deseen ingresar a la Pensión Mujeres Bienestar 2026 podrán asistir a los módulos indicados y completar su inscripción, de acuerdo a la letra inicial de su apellido paterno.

Lo anterior con la finalidad de evitar aglomeraciones de personas.

| Día | Fecha | Letras primer apellido |

| Lunes | 16 | A, B, C |

| Martes | 17 | D, E, F, G, H |

| Miércoles | 18 | I, J, K, L, M |

| Jueves | 19 | N, Ñ, O, P, Q, R |

| Viernes | 20 | S, T, U, V, W, X, Y, Z |

| Sábado | 21 | Todas las letras |

| Domingo | 22 | Todas las letras |

Calendario de registro de este
Calendario de registro de este mes de febrero de la Pensión Mujeres Bienestar 2026. Foto: Archivo/Infobae México.

¿Qué documentos debo de llevar al registro de la Pensión Bienestar 2026?

La documentación que las adultas mayores de 60 a 64 años deben llevar es:

Aquí tienes la información de la imagen organizada en viñetas:

  • Identificación oficial vigente

- Aplica INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad

  • CURP (impresión reciente)
  • Acta de nacimiento
  • Comprobante de domicilio

- No mayor a 6 meses; puede ser de teléfono, luz, gas, agua o predial

  • Teléfono de contacto (celular y de casa)
Documentos de la Pensión Mujeres
Documentos de la Pensión Mujeres Bienestar para el registro este mes de marzo 2026. Foto: Secretaría del Bienestar.

Temas Relacionados

Pensión Mujeres BienestarPensión Mujeres Bienestar 2026Pensión del BienestarPensión del Bienestar 2026Pensión Bienestar 2026Pensión BienestarPensiónProgramas SocialesPrograma SocialPensión Adultas Mayoresmexico-noticias

Más Noticias

El mexicano Tirso Ornelas queda fuera del roster de Grandes Ligas con los Padres

El bateador mexicano de veinticinco años observa con incertidumbre sus próximas opciones luego de que San Diego lo retirara del roster

El mexicano Tirso Ornelas queda

Duilio Davino confirma que buscarán convocar a Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana

El director deportivo confirmó el interés mutuo entre Álvaro Fidalgo y la Selección Mexicana sumándolo a la prelista de 55 futbolistas monitoreados rumbo a la Copa del Mundo y posibles duelos ante Portugal y Bélgica

Duilio Davino confirma que buscarán

Colegio de Bachilleres lanza recomendaciones y medidas para evitar casos de sarampión

Ante el brote del virus, la institución pidió a todos los estudiantes de nivel medio superior prevenirse

Colegio de Bachilleres lanza recomendaciones

Yuridia presenta un adelanto exclusivo de su nueva canción y genera expectativa entre sus fans

La cantante sorprende a sus seguidores al mostrar detalles íntimos y emocionar con la idea de compartir escenario con una voz femenina muy esperada

Yuridia presenta un adelanto exclusivo

Comparece “El Flaco” en EEUU, miembro del Cártel de Sinaloa que servía de enlace para El Mayo Zambada

Fue sancionado por la OFAC y se la acusa de usar una flotilla de aeronaves para el trasiego de cocaína

Comparece “El Flaco” en EEUU,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Comparece “El Flaco” en EEUU,

Comparece “El Flaco” en EEUU, miembro del Cártel de Sinaloa que servía de enlace para El Mayo Zambada

Así operaba la red de trata de personas desmantelada por Guatemala: los trasladaba por México hacia EEUU

FGR aseguró más de 200 litros de hidrocarburos tras desmantelar un punto de venta de drogas y huachicol en Oaxaca

Vinculan a proceso a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, por peculado

Arrestan a más de 20 personas y aseguran 4 toneladas de autopartes en Venustiano Carranza en una semana

ENTRETENIMIENTO

Yuridia presenta un adelanto exclusivo

Yuridia presenta un adelanto exclusivo de su nueva canción y genera expectativa entre sus fans

Karely Ruiz Vs. Niurka Marcos: así fue la fuerte pelea entre la vedette y la modelo regia

El viaje de Chihiro: anuncian reestreno en cines de México por su 25 aniversario

Kenia Os anuncia experiencias exclusivas de “K de Karma” para fans: fechas, ciudades y acceso anticipado a su nuevo álbum

Margarita Gralia y Plutarco Haza, ‘pareja prohibida’ de Mirada de Mujer, provoca nostalgia con reencuentro a casi 30 años

DEPORTES

El mexicano Tirso Ornelas queda

El mexicano Tirso Ornelas queda fuera del roster de Grandes Ligas con los Padres

Duilio Davino confirma que buscarán convocar a Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana

Clásico Mundial de Béisbol: cuándo inicia, dónde ver en México y todo lo que necesitas saber

Cruz Azul eleva los precios de boletos para el duelo vs Chivas

Álvaro Fidalgo hace llorar a aficionado tras regalarle su playera