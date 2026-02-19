Balacera en Acapulco deja dos personas muertas, entre ellas una estudiante del Colegio de Bachilleres

Las detonaciones fueron realizadas a las afueras del ColbacH 2 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una balacera en Guerrero el 19 de febrero dejó un saldo inicial tres personas heridas: un chofer de transporte público y dos estudiantes, sin embargo, posteriormente fue informado el fallecimiento del conductor y una estudiante, esta última perteneciente al Colegio de Bachilleres (Cobach) plantel 2.

Fue la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero la que confirmó una investigación por los hechos ocurrido en Acapulco y detalló que os tres individuos heridos fueron llevados a un hospital.

"Las personas lesionadas fueron trasladadas a un hospital para su atención médica; sin embargo, el adulto y una menor fallecieron posteriormente“, destaca el reporte de las autoridades compartido en redes sociales.

La FGE confirmó la muerte de dos personas (X/@AcapulcoTrends_)

Identifican a la estudiante

A través de redes sociales fue compartido un video en el que puede verse como una de las alumnas lesionadas es trasladada a las instalaciones del plantel por civiles. Además, la diputada Yoloczin Lizbeth Dominguez Serna confirmó el nombre de la menor de edad.

“Lamento el sensible fallecimiento de la joven Melany Gissel, alumna del Colegio de Bachilleres Plantel 2″, escribió Dominguez Serna. Asimismo, el fallecimiento también fue lamentado en Facebook por la asociación civil Programa de Gestoría Magisterial y Social

La joven tenía 16 años (Facebook/Yoloczin Domínguez Serna)

Elementos de la Fiscalía de Guerrero llegaron al sitio para realizar las primeras diligencias y procesar el lugar para obtener datos que puedan ayudar a ubicar y detener a los responsables.

Los primero informes indican que los responsables de la detonaciones en el sitio son sujetos que viajaban en una motocicleta de color negro y accionaron sus armas en contra del conductor de una camioneta de transporte de pasajeros, lo que derivó en que tres personas resultaran heridas.

Hasta el momento no han sido reportadas personas detenidas por los hechos violentos en Acapulco.

Violencia en Guerrero

Apenas el pasado 17 de febrero fueron registradas detonaciones de arma de fuego en diversos puntos de Taxco de Alarcón. Los reportes de la prensa indican que se trató de un enfrentamiento entre integrantes de un grupo criminal con policías.

Además, el pasado 5 de febrero fue asesinado Humberto Quezada Justo, quien fue dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el periodo 2024-2025. Dicho sujeto viajaba en una motocicleta sobre la carretera Azoyú-Arcelia cuando fue agredido.

