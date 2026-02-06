México

Asesinaron a balazos a Humberto Quezada, exdirigente del PRI en Guerrero

El fallecimiento fue confirmado por autoridades del partido político en la entidad

Guardar
EL fallecimiento fue confirmado por
EL fallecimiento fue confirmado por la dirigencia de PRI en Guerrero, mediante sus canales oficiales. Crédito: Redes Sociales.

La mañana de este jueves 5 de febrero fue asesinado Humberto Quezada Justo, exdirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que se desempeñaba en el municipio de Azoyú, Guerrero.

La noticia fue reportada por diversos medios locales del estado, los cuales detallaron que el ataque habría sido directo, aproximadamente a las 7:30 de la mañana.

El atentado habría ocurrido sobre la carretera Azoyú-Arcelia, sitio en cual Quezada habría estado circulando en su motocicleta con rumbo a su empleo.

Diversas versiones señalan que Humberto se desempeñaba actualmente como director de una escuela, sitio al cual presuntamente se dirigía antes de ser ultimado.

Tras los hechos, el Comité Directivo Estatal del PRI en Guerrero condenó la muerte de Quezada Justo mediante los canales oficiales, en los cuales confirmaron que Humberto se desempeñó como presidente del Comité Municipal del PRI en Azoyú durante el periodo 2024-2025.

Hasta el momento la Fiscalía General del Estado de Guerrero no ha emitido declaraciones sobre el descenso.

Reportes preliminares del asesinato

Según reportes periodísticos realizados por El Sur Acapulco, cerca de las 7:30 de la mañana, sobre la carretera Azoyú-Arcelia, en el tramo conocido como la Crucita, Humberto Quezada transitaba en su motocicleta.

En ese trayecto, sujetos armados interceptaron su paso y, sin mediar palabra, abrieron fuego en su contra.

El ataque ocurrió mientras la víctima se dirigía a cumplir con su jornada laboral, en la cual se desempeñaba como director de una escuela primaria.

Tras los disparos, los agresores abandonaron el lugar, dejando el cuerpo tendido junto a la motocicleta.

Automovilistas y testigos que circulaban por el sitio habrían avisado a las autoridades, quienes al llegar confirmaron el deceso.

Confirmación del fallecimiento

El Comité Directivo Estatal del PRI en Guerrero confirmó el fallecimiento de Humberto Quezada Justo, quien se desempeñó como presidente del Comité Municipal del PRI en Azoyú durante el periodo 2024-2025.

La dirección estatal del PRI
La dirección estatal del PRI confirmó el fallecimiento. Crédito: CDE PRI Guerrero.

A través de un comunicado, la organización expresó sus condolencias a familiares y amistades de la víctima, manifestando solidaridad con sus seres queridos y deseando que encuentren consuelo ante la pérdida.

La dirigencia estatal lamentó la muerte de Quezada Justo y destacó su trayectoria al interior del partido.

Antecedentes familiares

Humberto Quezada Justo es identificado como primo del actual presidente municipal de Azoyú, Luis Justo Bautista.

Según reportes realizador por diversos medios nacionales, el padre del alcalde y tío de Humberto Quezada, identificado como Luis Justo Herrera, de profesión ganadero, fue asesinado a balazos el en abril del año 2025.

Información publicada por La Jornada señaló que Luis Justo Herrera fue atacado por un grupo de hombres armados cuando salía de su propiedad, el rancho Dos Potrillos, en la comunidad de El Carrizo, perteneciente a la región de Costa Chica, en Guerrero.

Los agresores habrían interceptado a la víctima en las inmediaciones del rancho y, tras dispararle en repetidas ocasiones, huyeron del lugar.

Temas Relacionados

AsesinatoPRIGuerreroAtaque a balazosExdirigentePartido Revolucionario InstitucionalAtaquemexico-noticias

Más Noticias

Pumas analizaría continuidad de Efraín Juárez tras la goleada que recibió ante San Diego FC

El entrenador mexicano no ha tenido los resultados esperados desde que asumió la dirección técnica del conjunto universitario

Pumas analizaría continuidad de Efraín

CFE aclara que no le pertenece la camioneta incendiada en Periférico Sur

El vehículo estaba en llamas mientras otros autos pasaban en contraflujo

CFE aclara que no le

Raúl Ornelas prepara doble concierto en la CDMX para los siguientes meses: fechas y sedes

“Las cartas sobre la mesa” y “Manías” son algunas de las melodías que cantará el trovador en los eventos musicales de la capital del país

Raúl Ornelas prepara doble concierto

Atacan a balazos al alcalde de Zacualpan, Veracruz: su chofer resultó herido

Andrés Maldonado viajaba junto a su esposa cuando fue agredido por sujetos armados

Atacan a balazos al alcalde

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 5 de febrero: Chimalpopoca, entre Calzadas San Antonio Abad y 5 de Febrero, detenida por obras

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Atacan a balazos al alcalde

Atacan a balazos al alcalde de Zacualpan, Veracruz: su chofer resultó herido

Acusan al “Mantecas”, operador del Cártel de Sinaloa, de cuatro cargos relacionados con tráfico de fentanilo en EEUU

Localizan 10 narcocampamentos, municiones y equipo táctico en operativo de búsqueda de los 10 mineros desaparecidos

Quiénes son los funcionarios detenidos junto con el alcalde de Tequila, Jalisco, por nexos con el CJNG

Pablo Lemus asegura que habrá más funcionarios detenidos tras captura del alcalde de Tequila ligado al CJNG

ENTRETENIMIENTO

Artistas, horario y dónde ver

Artistas, horario y dónde ver la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en México

Laura Zapata se solidariza con Maribel Guardia y afirma que Imelda Tuñón llevó a la muerte a Julián Figueroa: “Gente enferma”

Mayela Laguna denuncia que no le avisaron que su hijo ya no lleva el apellido Guzmán y se desmarca definitivamente de la familia

Sergio Sendel enciende las redes sociales con fotografía junto a su hijo Graco, actor de Doménica Montero

Los mejores memes que dejó el anuncio de los conciertos de Zayn Malik en México

DEPORTES

Artistas, horario y dónde ver

Artistas, horario y dónde ver la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en México

Reportan acuerdo para que Rodrigo Aguirre llegue a Tigres tras su paso por América

México presenta su roster completo para el Clásico Mundial de Béisbol 2026: repetirán figuras que brillaron en la edición pasada

Critican a la Secretaría de Cultura por la publicación de un video del Santo hecho con IA

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?