Asesinaron a balazos a Humberto Quezada, exdirigente del PRI en Guerrero

EL fallecimiento fue confirmado por la dirigencia de PRI en Guerrero, mediante sus canales oficiales. Crédito: Redes Sociales.

La mañana de este jueves 5 de febrero fue asesinado Humberto Quezada Justo, exdirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que se desempeñaba en el municipio de Azoyú, Guerrero.

La noticia fue reportada por diversos medios locales del estado, los cuales detallaron que el ataque habría sido directo, aproximadamente a las 7:30 de la mañana.

El atentado habría ocurrido sobre la carretera Azoyú-Arcelia, sitio en cual Quezada habría estado circulando en su motocicleta con rumbo a su empleo.

Diversas versiones señalan que Humberto se desempeñaba actualmente como director de una escuela, sitio al cual presuntamente se dirigía antes de ser ultimado.

Tras los hechos, el Comité Directivo Estatal del PRI en Guerrero condenó la muerte de Quezada Justo mediante los canales oficiales, en los cuales confirmaron que Humberto se desempeñó como presidente del Comité Municipal del PRI en Azoyú durante el periodo 2024-2025.

Hasta el momento la Fiscalía General del Estado de Guerrero no ha emitido declaraciones sobre el descenso.

Reportes preliminares del asesinato

Según reportes periodísticos realizados por El Sur Acapulco, cerca de las 7:30 de la mañana, sobre la carretera Azoyú-Arcelia, en el tramo conocido como la Crucita, Humberto Quezada transitaba en su motocicleta.

En ese trayecto, sujetos armados interceptaron su paso y, sin mediar palabra, abrieron fuego en su contra.

El ataque ocurrió mientras la víctima se dirigía a cumplir con su jornada laboral, en la cual se desempeñaba como director de una escuela primaria.

Tras los disparos, los agresores abandonaron el lugar, dejando el cuerpo tendido junto a la motocicleta.

Automovilistas y testigos que circulaban por el sitio habrían avisado a las autoridades, quienes al llegar confirmaron el deceso.

Confirmación del fallecimiento

El Comité Directivo Estatal del PRI en Guerrero confirmó el fallecimiento de Humberto Quezada Justo, quien se desempeñó como presidente del Comité Municipal del PRI en Azoyú durante el periodo 2024-2025.

La dirección estatal del PRI confirmó el fallecimiento. Crédito: CDE PRI Guerrero.

A través de un comunicado, la organización expresó sus condolencias a familiares y amistades de la víctima, manifestando solidaridad con sus seres queridos y deseando que encuentren consuelo ante la pérdida.

La dirigencia estatal lamentó la muerte de Quezada Justo y destacó su trayectoria al interior del partido.

Antecedentes familiares

Humberto Quezada Justo es identificado como primo del actual presidente municipal de Azoyú, Luis Justo Bautista.

Según reportes realizador por diversos medios nacionales, el padre del alcalde y tío de Humberto Quezada, identificado como Luis Justo Herrera, de profesión ganadero, fue asesinado a balazos el en abril del año 2025.

Información publicada por La Jornada señaló que Luis Justo Herrera fue atacado por un grupo de hombres armados cuando salía de su propiedad, el rancho Dos Potrillos, en la comunidad de El Carrizo, perteneciente a la región de Costa Chica, en Guerrero.

Los agresores habrían interceptado a la víctima en las inmediaciones del rancho y, tras dispararle en repetidas ocasiones, huyeron del lugar.