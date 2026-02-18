México

Qué va a pasar con Marx Arriaga en la SEP: duda si recibirá indemnización tras su destitución

El exdirector de Materiales recibió este 17 de febrero el oficio que reafirma su destitución tras poco más de 100 horas atrincherado en su oficina

Guardar
Marx Arriaga recibió el oficio
Marx Arriaga recibió el oficio que formaliza su destitución. (FOTO: CUARTOSCURO.COM)

Previo a su salida de la dirección de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga mostró el oficio recibido que lo separa del cargo de manera formal, el cual firmó y tras permanecer poco más de 100 horas en el lugar, salió con un par de cosas en las manos, no sin antes dar una de sus últimas entrevistas en las instalaciones de la secretaría.

Sin certidumbre sobre liquidación pero con un destino planteado

En entrevista para medios durante su último día en la SEP, Marx Arriaga destacó que se logró la firma de 105 plazas para trabajadores de honorarios, regularizando su situación laboral. Aclaró que este proceso llevaba meses en trámite y que su salida de la SEP no corresponde a una renuncia, sino al cierre de un proyecto contractual.

No existe certeza sobre el monto de su liquidación: Me imagino que eso se quedará ya para la demanda o lo que sea que tenga que hacerse a la institución. No sé si lo haga”.

CIUDAD DE MÉXICO, 17FEBRERO2026.- Marx
CIUDAD DE MÉXICO, 17FEBRERO2026.- Marx Arriaga, quien ocupará la dirección de Materiales Educativos de la SEP y que estuviera atrincherado en su oficina tras darse a conocer su salida del cargo, salió pasada las tres de la tarde de sus oficinas, ubicadas en avenida Universidad 120. Esto luego de que le llegará la notificación oficial de su remoción del cargo, el día de ayer la Presidenta de México señaló que hubo diferencias en los contenidos de los libros, sobre la inclusión de heroínas de la historia de México. El ex funcionario salió con su cuadro de Karl Marx bajo el brazo y señaló que regresará a se maestro. FOTO: CUARTOSCURO.COM

Arriaga afirmó que regresará a sus labores docentes y subrayó que su paso por la administración pública respondió a un compromiso con un proyecto, no a la búsqueda de un cargo.

Niega señalamientos en su contra

Tras su salida de la oficina de la SEP el exfuncionario fue cuestionado sobre si su salida se debe a los señalamientos que se han publicado en distintos medios donde se le acusa de presión laboral, solicitar dinero e irregularidades administrativas durante su gestión, a lo que Marx Arriaga aseguró que se trata de “calumnias de diarios conservadores”.

Comentó que sí hay una investigación en contra de funcionarios que ya no están en la dependencia, debido a que renunciaron en su momento, argumentó que buscaban “justicia social”.

Marx Arriaga dejó la oficina
Marx Arriaga dejó la oficina de la dirección de Materiales de la SEP tras resistencia de poco más de 100 horas por destitución. (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué dijo Sheinbaum sobre salida de Marx Arriaga?

Los argumentos de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se centran en la falta de colaboración de Marx Arriaga con la nueva orientación de los materiales educativos oficiales. La mandataria abordó el tema tras la salida del responsable de los libros de texto gratuitos de la SEP, en medio de una controversia marcada por su negativa a abandonar el cargo y por las diferencias sobre el enfoque pedagógico.

Sheinbaum sostuvo que “los libros de texto no son patrimonio de una persona”, en referencia directa al papel que jugó Arriaga en la creación y transformación de estos materiales durante el sexenio anterior. Conforme a la jefa del Ejecutivo, la política educativa actual prioriza la inclusión del papel de las mujeres en la historia nacional, un cambio que, afirmó, fue rechazado por Arriaga y se convirtió en el principal punto de fricción.

CIUDAD DE MÉXICO, 17FEBRERO2026.- Marx
CIUDAD DE MÉXICO, 17FEBRERO2026.- Marx Arriaga, quien ocupará la dirección de Materiales Educativos de la SEP y que estuviera atrincherado en su oficina tras darse a conocer su salida del cargo, salió pasada las tres de la tarde de sus oficinas, ubicadas en avenida Universidad 120. Esto luego de que le llegará la notificación oficial de su remoción del cargo, el día de ayer la Presidenta de México señaló que hubo diferencias en los contenidos de los libros, sobre la inclusión de heroínas de la historia de México. El ex funcionario salió con su cuadro de Karl Marx bajo el brazo y señaló que regresará a se maestro. FOTO: CUARTOSCURO.COM

En coordinación con la subsecretaria de Educación Básica, Noemí Juárez, la presidenta consideró indispensable que los materiales reflejen la diversidad social mexicana. Frente a la resistencia de Arriaga a modificar los textos en esa dirección, la presidencia le ofreció alternativas como encabezar un consulado en el extranjero, una propuesta que también fue rechazada.

Temas Relacionados

Marx ArriagaSEPMario DelgadoClaudia SheinbaumAMLOMorenaPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Alopecia femenina: cómo el romero puede ayudar a prevenir la caída del cabello de forma natural

Su uso constante podría asociarse con un mayor grosor y fortalecimiento del cabello en las mujeres, aunque no reemplaza el diagnóstico profesional

Alopecia femenina: cómo el romero

Pablo Lemus afirma que va a “seguir defendiendo a las niñas y a los niños de Jalisco” de leyes de Morena

El gobernador defendió su decisión tras recibir una denuncia por violencia política

Pablo Lemus afirma que va

Reforma electoral y 40 horas quedan fuera de la agenda de Sergio Mayer, pide licencia en la Cámara de Diputados por esta razón

En San Lázaro le aprobaron el permiso al diputado de Morena por “Tiempo indefinido”

Reforma electoral y 40 horas

Resultados Melate Retro 1609 martes 17 de febrero de 2026: números ganadores del último sorteo de hoy

Esta popular lotería cuenta con una bolsa mínima garantizada de 5 millones de pesos que se va acumulando

Resultados Melate Retro 1609 martes

Vinculan a proceso a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, por peculado

El exmandatario estatal permanecerá en prisión preventiva, lo que da un revés a su liberación en abril

Vinculan a proceso a Javier
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a Javier

Vinculan a proceso a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, por peculado

Arrestan a más de 20 personas y aseguran 4 toneladas de autopartes en Venustiano Carranza en una semana

Condenan a mexicano por trasiego de casi dos toneladas de cocaína de Colombia a EEUU

Dos hombres con 130 mil pastillas de fentanilo fueron detenidos tras una persecución en Nogales, Sonora

Cae “El Matute”, presunto líder de una célula ligada al CJNG dedicada a extorsiones e incendios de taxis en BC

ENTRETENIMIENTO

El viaje de Chihiro: anuncian

El viaje de Chihiro: anuncian reestreno en cines de México por su 25 aniversario

Kenia Os anuncia experiencias exclusivas de “K de Karma” para fans: fechas, ciudades y acceso anticipado a su nuevo álbum

Margarita Gralia y Plutarco Haza, ‘pareja prohibida’ de Mirada de Mujer, provoca nostalgia con reencuentro a casi 30 años

Tras concierto en Parque Naucalli, Fernando Delgadillo anuncia próxima presentación acompañado de Alejandro Filio en esta ciudad y fecha

Carlos Guerrero ‘El Warrior’ destapa que Christian Martinoli salió de México tras crisis de salud

DEPORTES

Cruz Azul eleva los precios

Cruz Azul eleva los precios de boletos para el duelo vs Chivas

Álvaro Fidalgo hace llorar a aficionado tras regalarle su playera

México suma tres amistosos en su preparación rumbo al Mundial 2026: Ghana, Australia y Serbia

Santos retira de su estadio a aficionados por protestar

Keylor Navas podría dejar a Pumas e interesa en la MLS