Marx Arriaga recibe oficio de destitución y sale de la SEP tras cuatro días atrincherado en su oficina

Foto: Cuartoscuro

Tras más de 100 horas atrincherado en su oficina, pasadas las 15:00 horas, Marx Arriaga Navarro dejó las instalaciones en la SEP, luego de recibir el oficio por el que le fue notificada su destitución como director de Materiales Educativos.

Uno de los fundamentos del ahora exfuncionario para no abandonar su oficina era que no existía un documento oficial que le notificara su despido, pese a que el día de ayer fue nombrada Nadia López, quien ocupará el cargo que deja el obradorista.

A diferencia de lo publicado por Marx Arriaga el viernes 13 de febrero, donde se podía ver que personal de la SEP junto con policías buscaban notificarlo acerca de su destitución, esta vez, el obradorista salió con su equipo más cercano, cargando una mochila y con el retrato de Karl Marx.

Pese a que distintos funcionarios y morenistas aseguraron que Arriaga se estaba aferrando al puesto, este lo negó: “No nos aferramos a una plaza, nos aferramos a unos libros que representan un modelo pedagógico”.

CIUDAD DE MÉXICO, 16FEBRERO2026.- Ante una oficina semi vacía Marx Arriaga, ex titular de Materiales Educativos de la SEP, continuará en las instalaciones de la SEP ante su reunión virtual. Aclaró que espera la notificación oficial de despido. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Marx pudo pasar más días en la oficina de la SEP

“Estoy esperando el documento que termine mi encargo; hasta entonces seguiré aquí. Trabajo 24/7, así que podemos estar algunos días más”, comentó el exfuncionario previo a la entrega del oficio que pone fin a sus funciones dentro de la SEP.

El día de ayer distintos medios de comunicación a nivel nacional reportaron que personal de la SEP comenzó a retirar en cajas algunas cosas del funcionario, quien se mantuvo realizando transmisiones en su cuenta oficial, en las que aseguraba que uno de sus objetivos era defender la Nueva Escuela Mexicana.

El exdirector de Materiales comentó que en su último día de trabajo logró la firma de “plazas de los compañeros honorarios”, tras su salida afirmó que regresará a dar clases, ya que él no vive de la administración pública, pese a que recibía una remuneración neta mensual de 102 mil 691.12 pesos.

¿Por qué despidieron a Marx Arriaga de la SEP?

El viernes, la polémica se centro en Marx Arriaga y un supuesto desalojo que el ahora exfuncionario denunció a través de sus redes sociales, donde aseguró que buscaban destituirlo, sin embargo, acusó que el procedimiento legal no era el correcto.

El Director General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) convocó a una rueda de prensa tras el intento de desalojo. Algunas versiones apuntan a que fue destituido de su cargo, en el que ejerció una polémica gestión.

Arriaga señaló que el descontentó a su trabajo llegó cuando no quiso realizar ningún cambio a los libros de texto gratuitos, mientras él aseguraba que se le pidió quitar “partes fundamentales de la memoria histórica de México”, Mario Delgado agregó que ante su renuencia se le ofrecieron otros cargos, incluso, fuera del país, pero el obradorista no los aceptó.

Otro de los argumentos dados por el gobierno federal fue que el exfuncionario estuvo renuente a incluir temas de género en los libros, decisión que él negó.

Aún con el escándalo de por medio, tanto la SEP como la presidenta Claudia Sheinbaum reconocieron el trabajo realizado por Arriaga. Cabe destacar que el exdirector es del circulo cercano al expresidente, Andrés Manuel López Obrador y su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller.