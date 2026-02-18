Qué pasó con Ángela Aguilar y Christian Nodal: cronología y versiones de la balacera en Zacatecas

Tras un enfrentamiento entre fuerzas estatales y civiles armados en Villanueva, Zacatecas, Ángela Aguilar y Christian Nodal quedaron cerca del operativo y solicitaron apoyo para salir de la zona. (Anayeli Tapia/Infobae)

El jueves 12 de febrero, un enfrentamiento armado entre fuerzas estatales y presuntos integrantes del crimen organizado en Zacatecas coincidió con el momento en que Ángela Aguilar y Christian Nodal transitaban por la zona cercana al rancho El Soyate. La situación derivó en su resguardo temporal y posterior traslado bajo acompañamiento de autoridades.

En las horas siguientes surgieron comunicados de la familia, declaraciones de funcionarios y reportes periodísticos que precisaron la naturaleza del operativo, el lugar de los hechos y la participación de corporaciones de seguridad.

Esta información ha permitido ordenar la secuencia del incidente, desde el despliegue policial hasta la evacuación de la pareja, en medio de un contexto de tensión en la región.

El origen del enfrentamiento

El pasado jueves fuerzas estatales desplegaron un operativo en la carretera federal 54, a la altura de la localidad de Tayahua, en el municipio de Villanueva, Zacatecas. Durante este operativo, agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) detuvieron a cuatro personas presuntamente vinculadas al CJNG, entre ellas Flavio Alberto “N”, alias “El Braca”, señalado como jefe de plaza en la región.

La detención desencadenó un enfrentamiento armado en el que se utilizaron armas de fuego y explosivos.

Cerca de las 17:00, Ángela Aguilar publicó una historia en su cuenta de Instagram donde mostraba que se iba del rancho El Soyate. El post fue acompañado de la canción de su abuelo Antonio Aguilar, “Ya me voy de mi tierra”. La historia fue eliminada horas después, una vez que trascendió lo que había ocurrido.

Durante la noche, comenzaron a difundirse versiones en medios y redes sociales sobre un presunto ataque directo o intento de secuestro contra la familia Aguilar. Estas versiones fueron desmentidas en las horas siguientes.

Las primeras versiones de los hechos

En una primera instancia se habló de un ataque contra la familia Aguilar. (Redes sociales/CUARTOSCURO)

El jueves por la tarde, el Secretario General de Gobierno en Zacatecas, Rodrigo Reyes Muguerza, informó a través de los canales oficiales que la agresión se dirigió contra fuerzas estatales y no contra la familia Aguilar.

Explicó que “se registró una agresión en contra de las fuerzas de Reacción Inmediata de Zacatecas” y que no hubo bajas entre los elementos de seguridad. El secretario pidió a la ciudadanía evitar la zona, ya que el operativo continuaba activo por tierra y aire, y el área seguía asegurada por diversas corporaciones.

Más tarde, pasadas las 23:00 horas del jueves, Pepe Aguilar difundió un comunicado en el que aclaró: “Contrario a lo que muchos medios de comunicación están aseverando, yo me encuentro en la Ciudad de México. Mi familia está bien. En la zona cercana a mi casa y al rancho de mi hija, en Zacatecas, actualmente se lleva a cabo un operativo activo”. El cantante lamentó la situación y expresó su deseo de paz para Zacatecas.

El hijo de Antonio Aguilar desmintió el supuesto ataque al convoy donde viajaban. (Prensa Los Aguilar)

El viernes por la mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó en conferencia que no había habido un ataque dirigido contra Ángela Aguilar ni Christian Nodal: “No era un ataque a ellos ni mucho menos, sino que en ese momento pasaron por un lugar donde había un operativo”.

¿Qué dijo la Fiscalía?

Fue hasta el lunes, en una entrevista concedida a Ventaneando, que el fiscal general de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, reveló que Ángela Aguilar y Christian Nodal fueron quienes quedaron en medio del enfrentamiento armado.

El funcionario detalló que la agresión no estuvo dirigida contra los artistas y que ambos resultaron ilesos, sin que sus vehículos sufrieran daños.

Ángela Aguilar y Christian Nodal quedaron en medio de un fuego cruzado durante un operativo policial en Zacatecas, confirmó el fiscal estatal, quien descartó que la pareja haya sido blanco directo de la agresión. (Redes sociales)

“De muy mala suerte, les tocó que, justamente, cuando iban saliendo del rancho, Ángela y Christian vieron esta agresión entre la policía estatal en contra de civiles armados”, relató.

Según la versión, tras percatarse del tiroteo, la pareja optó por regresar de inmediato y buscar refugio en la residencia familiar. El reporte oficial de la familia Aguilar fue recibido a las 17:52, minutos después de que se desató el fuego cruzado.

Posteriormente, Ángela Aguilar y Christian Nodal solicitaron apoyo de la policía estatal, que los asistió para ser evacuados hacia el aeropuerto de Zacatecas, desde donde partieron a la Ciudad de México en sus propios vehículos.

El fiscal Camacho Osnaya subrayó que la evacuación se realizó por vía terrestre y que el acompañamiento policial se mantuvo hasta salir de Villanueva, reduciéndose después hasta el aeropuerto.

También puntualizó que Ángela Aguilar no presentó signos de alteración emocional ni requirieron atención especial tras el suceso. “No iba en shock, ellos cuentan con su propio equipo de seguridad. Christian Nodal cuenta con un equipo de seguridad muy robusto, pero de manera particular, ellos contratan directamente a una empresa”, afirmó.

Las revelaciones de Carlos Jiménez

Carlos Jiménez difundió videos del operativo de fuerzas federales en México que permitió resguardar a los cantantes Ángela AGuilar y Christian Nodal tras un tiroteo en Zacatecas.

El martes, el periodista especializado en seguridad Carlos Jiménez difundió en su cuenta de X (antes Twitter) y en su canal de YouTube videos donde se observa a Ángela Aguilar y Christian Nodal siendo escoltados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y corporaciones estatales hasta las escaleras de su avión privado.

Las imágenes muestran a los cantantes agradeciendo personalmente a los agentes de seguridad, quienes los acompañaron hasta la aeronave.

Jiménez ofreció detalles adicionales en sus reconstrucciones periodísticas: según su información, los agentes estatales observaron que una camioneta salía rápidamente de la zona del enfrentamiento y, sin saber quiénes iban a bordo, comenzaron a seguirla.

Se trataba del vehículo en el que viajaban Ángela Aguilar y Christian Nodal junto a su equipo de seguridad. Al llegar de nuevo al rancho, los agentes identificaron a los ocupantes y, tras aclarar la situación, coordinaron la protección y escolta de la pareja hasta el aeropuerto.

“En el momento en que se está dando todo un conflicto y ves escapar una camioneta, era muy probable que los mismos agentes le dispararan para tratar de detenerla, pero por fortuna no lo hicieron”, relató Jiménez.

El despliegue policial en la zona continuó durante varias horas después del enfrentamiento, mientras las autoridades aseguraban el área y reforzaban la presencia de seguridad. La Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad confirmó la captura de los cuatro presuntos responsables y la intervención conjunta de la FRIZ, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía estatal.