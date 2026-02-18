México

Reforma electoral y 40 horas quedan fuera de la agenda de Sergio Mayer, pide licencia en la Cámara de Diputados por esta razón

En San Lázaro le aprobaron el permiso al diputado de Morena por “Tiempo indefinido”

El diputado Sergio Mayer pidió
El diputado Sergio Mayer pidió licencia en la Cámara de Diputados para entrar a proyecto de Telemundo. (Crédito: Cuartoscuro)

La tarde de este 17 de febrero de 2026, se dio a conocer por medios oficiales que el diputado de Morena, Sergio Mayer Bretón pidió licencia para separarse de su cargo en la Cámara de Diputados para participar en un proyecto de Telemundo.

Durante la sesión de este martes en San Lázaro, se “aprobó la licencia por tiempo indefinido solicitada por el diputado” de Morena, pese a que en próximas semanas se comenzará con la discusión de la reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el dictamen que reduce la jornada laboral a 40 horas, cabe destacar que el permiso surtirá efecto a partir de este día.

¿Para qué pidió licencia Sergio Mayer?

Sergio Mayer solicitó licencia como diputado federal para integrarse al reality show “La Casa de los Famosos”, producido por Telemundo. Versiones difundidas en medios y redes sociales indican que, tras negociaciones de último momento, Mayer aceptó ser uno de los habitantes de la nueva temporada del programa, lo que generó comentarios sobre la compatibilidad de su participación en el reality con su cargo legislativo.

De acuerdo con periodistas especializados en espectáculos, el exdiputado fue convencido a través de una intensa negociación para unirse al elenco, que incluye a personalidades como Lupita Jones, Kunno y Laura Zapata.

Su licencia como diputado le permite participar de tiempo completo en el reality, dando prioridad a su exposición mediática sobre sus funciones legislativas.

Sergio Mayer fue confirmado por
Sergio Mayer fue confirmado por Telemundo. (Foto: Telemundo)

¿Quién sustituirá a Sergio Mayer en la Cámara de Diputados?

Según la plataforma del Sistema de Información Legislativa, el diputado Luis Morales Flores figura como suplente de Sergio Mayer, cuyo mandato en la Cámara de Diputados concluye el 31 de agosto de 2027.

Lo anterior quiere decir que el legislador que posiblemente vote las iniciativas impulsadas por el gobierno federal en el escaño del diputado de Morena sea Morales Flores, quien pertenece a la Cuarta Circunscripción de la Ciudad de México.

Cabe destacar que la labor legislativa de Mayer en este segundo año de la LXVI Legislatura ha sido casi nulo, ya que solo ha presentado dos iniciativas, las cuales se encuentran pendientes.

