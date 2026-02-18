Sergio Mayer entra como habitante de La Casa de los Famosos Telemundo tras rumores de que sería panelista

Sergio Mayer se une al elenco de La Casa de los Famosos Telemundo tras negociaciones de último momento. (RS)

En medio del estreno de La Casa de los Famosos Telemundo, se ha comenzado a difundir información sobre los posibles participantes que aún no han sido revelados.

Desde días atrás, se mencionó que una de las figuras que llegaría al esperado reality show sería Sergio Mayer, quien participó en la primera emisión de la versión mexicana y también se ha desarrollado como panelista.

Pese a que el creador de Solo para mujeres dejó entrever que su trabajo estaría fuera de la casa, en redes sociales, principalmenrte X, se ha comenzado a hablar de su ingreso.

Los confirmados para la nueva temporada incluyen a Lupita Jones, Kunno, Jailyne Ojeda, Laura Zapata, Yina Calderón, Caeli y Kenny Rodríguez.

¿Sergio Mayer será parte de La Casa de los Famosos Telemundo?

Días antes de su estreno, la periodista Flor Rubio dio a conocer en su canal de YouTube Dulce y Picosito, los desafíos a los que se estaría enfrentando la producción del reality.

“Desafortunadamente no han podido cerrar todos los contratos. Me dicen que esta es la temporada más difícil para Telemundo porque mucha gente había dicho que sí y se está bajando del proyecto”, explicó.

En medio de los problemas a los que supuestamente se estaba enfrentando la producción, la colaboradora de Venga la Alegría aseguró que Sergio Mayer había sido contratado como habitante tras una fuerte negociación.

“Al parecer ayer, a billetazos, convencieron a Sergio Mayer, papá, que entre a La Casa de los Famosos. Mi fuente me dice que está confirmado que Sergio Mayer entra, yo le decía, pero cómo si es diputado, desconozco cómo pueda participar”, cuestionó.

Imágenes filtradas en X habrían adelantado la incorporación de Sergio Mayer como habitante de la casa pese a su papel político. (Captura de pantalla)

Horas antes de que comenzara el reality, Javier Ceriani dio a conocer una imagen en la que se observa el nombre del empresario entre los habitantes. Además, en algunas fotografías de los elementos dentro de la casa en los que aparece el nombre de Sergio Mayer.

Debido a que la transmisión de Telemundo no está disponible para México, en redes sociales se han comenzado a difundir algunas imágenes del que sería el ingreso oficial del actor y diputado.

Una intensa negociación habría llevado a este polémico exdiputado a aceptar el reto dentro de la famosa casa. (Captura de pantalla)

Celebridades confirmadas para la nueva temporada de La Casa de los Famosos Telumundo

De acuerdo con la información que se ha difundido en los canales oficiales de la televisora, algunas de las celebridades que serán parte de la casa son:

Lupita Jones

Kunno

Jailyne Ojeda

Laura Zapata

Yina Calderón

Caeli

Kenny Rodríguez

Debido a que el nombre de Yina ha creado polémica desde antes de su ingreso, diversas fuentes han mencionado que podría quedar fuera del grupo de habitantes y convertirse en panelista.

El acceso 24/7 al reality show solo está disponible en Estados Unidos a través de la página oficial de Telemundo. (Telemundo)

Datos generales de La Casa de los Famosos Telemundo

Estreno: martes 17 de febrero de 2026

Hora: 18:00 (centro de México), 19:00 (Este de Estados Unidos)

Canal de transmisión: Telemundo

Acceso 24/7: disponible en la página oficial del reality para usuarios en Estados Unidos

Restricciones: acceso 24/7 limitado geográficamente fuera de Estados Unidos; posibilidad de uso de VPN para espectadores en México