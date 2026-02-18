México

Sergio Mayer entra como habitante de La Casa de los Famosos Telemundo tras rumores de que sería panelista

Una intensa negociación habría llevado al creador de “Solo para mujeres” a aceptar el reto dentro del reality show

En medio del estreno de La Casa de los Famosos Telemundo, se ha comenzado a difundir información sobre los posibles participantes que aún no han sido revelados.

Desde días atrás, se mencionó que una de las figuras que llegaría al esperado reality show sería Sergio Mayer, quien participó en la primera emisión de la versión mexicana y también se ha desarrollado como panelista.

Pese a que el creador de Solo para mujeres dejó entrever que su trabajo estaría fuera de la casa, en redes sociales, principalmenrte X, se ha comenzado a hablar de su ingreso.

¿Sergio Mayer será parte de La Casa de los Famosos Telemundo?

Días antes de su estreno, la periodista Flor Rubio dio a conocer en su canal de YouTube Dulce y Picosito, los desafíos a los que se estaría enfrentando la producción del reality.

“Desafortunadamente no han podido cerrar todos los contratos. Me dicen que esta es la temporada más difícil para Telemundo porque mucha gente había dicho que sí y se está bajando del proyecto”, explicó.

En medio de los problemas a los que supuestamente se estaba enfrentando la producción, la colaboradora de Venga la Alegría aseguró que Sergio Mayer había sido contratado como habitante tras una fuerte negociación.

“Al parecer ayer, a billetazos, convencieron a Sergio Mayer, papá, que entre a La Casa de los Famosos. Mi fuente me dice que está confirmado que Sergio Mayer entra, yo le decía, pero cómo si es diputado, desconozco cómo pueda participar”, cuestionó.

Horas antes de que comenzara el reality, Javier Ceriani dio a conocer una imagen en la que se observa el nombre del empresario entre los habitantes. Además, en algunas fotografías de los elementos dentro de la casa en los que aparece el nombre de Sergio Mayer.

Debido a que la transmisión de Telemundo no está disponible para México, en redes sociales se han comenzado a difundir algunas imágenes del que sería el ingreso oficial del actor y diputado.

Celebridades confirmadas para la nueva temporada de La Casa de los Famosos Telumundo

De acuerdo con la información que se ha difundido en los canales oficiales de la televisora, algunas de las celebridades que serán parte de la casa son:

  • Lupita Jones
  • Kunno
  • Jailyne Ojeda
  • Laura Zapata
  • Yina Calderón
  • Caeli
  • Kenny Rodríguez

Debido a que el nombre de Yina ha creado polémica desde antes de su ingreso, diversas fuentes han mencionado que podría quedar fuera del grupo de habitantes y convertirse en panelista.

Datos generales de La Casa de los Famosos Telemundo

  • Estreno: martes 17 de febrero de 2026
  • Hora: 18:00 (centro de México), 19:00 (Este de Estados Unidos)
  • Canal de transmisión: Telemundo
  • Acceso 24/7: disponible en la página oficial del reality para usuarios en Estados Unidos
  • Restricciones: acceso 24/7 limitado geográficamente fuera de Estados Unidos; posibilidad de uso de VPN para espectadores en México

