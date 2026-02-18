Kenia Os anuncia experiencias exclusivas de “K de Karma” para fans: fechas, ciudades y acceso anticipado a su nuevo álbum

Kenia Os anuncia dinámicas de acceso exclusivo a las portadas de su nuevo álbum 'K de Karma' en CDMX, Guadalajara y Monterrey. (Foto AP/Berenice Bautista)

Kenia Os sigue sorprendiendo a sus seguidores con dinámicas relacionadas al lanzamiento de su nuevo álbum “K de Karma”, del cual solo se conocen tres sencillos hasta ahora.

En esta ocasión, la intérprete de éxitos como “Malas decisiones” difundió en sus redes sociales una nueva dinámica relacionada con las portadas de su nuevo álbum, pues solo una parte de sus seguidores tendrá acceso exclusivo a ellas.

"Conoce antes que nadie las portadas de K de Karma. Nos vemos en CDMX, GDL y MTY. Acceso limitado a las primeras 100 personas que lleguen a cada ubicación. Cobertura en livestream a través de K de Kenia Os. De verdad, las van a AMAAAAR", se lee en la publicación de Instagram.

Solo las primeras 100 personas en llegar a cada ubicación en CDMX, GDL y MTY podrán conocer antes que nadie las portadas de 'K de Karma'. (Captura de pantalla)

¿Cómo tener acceso exclusivo a las portadas de “K de Karma”?

Ciudad de México

Fecha: 18 de febrero

Hora: 2:00 PM

Lugar: Vava Shop, Colonia Centro, Cuauhtémoc, CDMX.

Guadalajara

Fecha: 18 de febrero

Hora: 2:00 PM

Lugar: Amaro Records, Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco.

Monterrey

Fecha: 18 de febrero

Hora: 2:00 PM

Lugar: Las Dunas Record Café, San Pedro Garza García, Nuevo León.

Los eventos para revelar las portadas de 'K de Karma' se realizarán simultáneamente en tres ciudades el 18 de febrero a las 2:00 PM. (RS)

Listening party de Kenia Os en Palacio de los Deportes

Cabe recordar que no es el único evento exclusivo que está alistando la cantante, pues semanas atrás anunció que se realizaría un listening party titulado K DE KARMA: LA ESCUCHA.

El evento se realizará el próximo 19 de marzo de 2026 en el Palacio de los Deportes, ubicado en la Ciudad de México, ahí se dará a conocer el resto de las canciones del material discográfico.

Hasta ahora, los únicos sencillos del nuevo álbum de Kenia Os que se conocen son: “Belladona”, “Una y Otra Vez” y “Tú y Yo X Siempre”.

Hasta el momento, se han lanzado tres sencillos del álbum 'K de Karma': 'Belladona', 'Una y Otra Vez' y 'Tú y Yo X Siempre'. (Instagram: @keniaos)

Las intenciones de Kenia Os de hacer una gira internacional

Kenia Os ha generado debate tras revelar su deseo de realizar una gira internacional de estadios, una ambición que reconoció abiertamente en entrevista con Glamour México.

“Ya quisiera hacer y sé que algún día lo voy a hacer: una gira internacional de estadios. A mí la verdad, lo siento, soy muy ambiciosa, casi no me gustan los shows pequeños, nunca me han gustado”, afirmó.

Su postura, centrada en la búsqueda de escenarios de gran escala y el rechazo a los recintos pequeños, provocó reacciones mixtas en redes sociales. Mientras algunos usuarios criticaron su ambición, otros la defendieron como motor de superación. Sus seguidores, los Keninis, respaldaron su sueño de presentarse en países como Argentina, España y México.

Por el momento, Kenia Os ha optado por no responder a las críticas, manteniéndose enfocada en la promoción de su próximo álbum y en eventos como la listening party “K DE KARMA: LA ESCUCHA”.