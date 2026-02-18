Cae “El Matute”, presunto líder de una célula ligada al CJNG dedicada a extorsiones e incendios de taxis en BC

El capturado es identificado como líder de célula (FGE Baja California)

Las autoridades de Baja California informaron sobre la detención de varias personas que formarían parte de una célula criminal dedicada a extorsionar taxistas e incendiar vehículos en Tijuana, entre los capturados está el presunto líder de la célula, un sujeto ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ma. Elena Andrade Ramírez, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California ofreció una conferencia de prensa en la que habló sobre la detención de un sujeto acusado de realizar actividades delictivas en Tijuana desde Jalisco.

Luis Eduardo “N”, un sujeto apodado El Matute es el supuesto líder de célula capotrado, su captura fue realizada en Zapopan, Jalisco. También fueron detenidas otras cuatro personas.

Las detenciones derivaron de que taxistas alertaron a las autoridades sobre mensajes amenazantes para extorsionarlos. Los responsables se hacían pasar por pasajeros, pero al interior del vehículo amenazaban de manera directa a los conductores y dejaban papeles con mensajes intimidatorios.

Al darle seguimiento al caso las autoridades identificaron a los implicados, lo que llevó a la detención de varias personas que estarían relacionadas con las amenazas. Se trata de una estructura que buscaba asentarse en la entidad.

También fueron asegurados otros cuatro hombres. Crédito: Facebook/FGE Baja California

“Es un grupo criminal con activades [SIC] de delincuencia organizada (CJNG) y tenía la intención de establecerse en el estado para extorsionar al gremio de taxistas, replicando el esquema delictivo que operan en otros estados del país”, es parte de lo compartido en al conferencia.

Las personas capturadas fueron identificadas como Joshua “N”, alias El Terco; Kevin “N”; Oscar “N”, alias El Dav; Sergio “N”, El Checho y Luis “N”, este último identificado como el líder del grupo delictivo.

Con la captura de dichos sujetos las autoridades consideran que fue desarticulada la célula criminal, en parte por la coordinación con las autoridades de Jalisco.

Al momento del arresto de El Matute los agentes de seguridad hallaron un cuaderno en el que había una lista con diferentes negocios en Tijuana y los cuales al parecer eran objetivo de las extorsiones de la célula

Uno de los capturados es originario de Tijuana, mientras que el resto de detenidos son oriundos de otras entidades del país, puntualizó la fiscal.

Detenido un integrante de la alianza Chapitos-CJNG

Cabe recordar que Baja California es un territorio en donde ha sido detectada la alianza CJNG- Chapitos, esta última una facción del Cártel de Sinaloa.

El sujeto capturado tiene 22 años (SSC-BC)

Fue el pasado 13 de enero que la Secretaría de Seguridad de Baja California informó sobre la detención de Issac Neftaly “N”, un sujeto de 22 años de edad. Datos obtenidos por Infobae México permitieron conocer que el capturado es miembro de la alianza de estructuras delictivas consideradas rivales.