Procesan al exdirector de Obras Públicas de Tequila, Jalisco

Isaac “N” fue detenido por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación

Isaac “N”, exdirector de Obras Públicas del municipio de Tequila, Jalisco, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de posesión de cartuchos y contra la salud, en su modalidad de comercio de metanfetamina.

Durante la audiencia, realizada este miércoles 11 de febrero por videoconferencia desde el Cefereso No.1, conocido como el Altiplano, se dieron detalles sobre los cateos en los que se logró la detención de Isaac “N”, el alcalde de Tequila, Diego Rivera, y dos funcionarios más también pertenecientes al Ayuntamiento municipal.

De acuerdo con reportes, la Fiscalía General de la República (FGR) detalló que durante la madruga del 5 de febrero se realizó un operativo con más de 40 elementos de seguridad federal, del Ejército Mexicano y la Marina, quienes ingresaron al domicilio de Diego Rivera, ubicado en la colonia Miguel de la Madrid, en Tequila.

Las declaraciones refieren que en una de las recámaras se encontraron con Isaac “N”, quien portaba un arma de fuego con los que encañonó a los agentes federales. Tras someterlo, encontraron en el sitio una caja con metanfetamina.

*Información en desarrollo...

