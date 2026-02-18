México

Así se activó la alerta sísmica para el simulacro: manualmente y desde un par de computadoras

CDMX y Edomex experimentaron este ensayo preventivo

La alerta sísmica se activa
La alerta sísmica se activa de forma manual (x/SasslaMx)

Este 18 de febrero se llevó a cabo la activación de la Alerta Sísmica en dispositivos en la Ciudad de México y el Estado de México, cuyos ciudadanos participaron de forma sincronizada en un simulacro que planteó como escenario un sismo de magnitud 7.2 con epicentro a 11 kilómetros de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

La activación de la alarma fue manual

El proceso de la activación manual de la alarma, detallado en un video difundido por la Plataforma Digital de Alertamiento y Gestión Integral de Riesgos de México, muestra el nivel de preparación de las autoridades y la coordinación tecnológica destinada a reducir riesgos ante posibles desastres naturales.

El video publicado por la SASSLA en sus redes sociales revela el método empleado para emitir la señal de alerta a dispositivos con sistemas Android y IOS.

Así se activa la alarma

Este 18 de febrero se llevó a cabo un simulacro. Crédito: X/SasslaMx

En las imágenes se registra una cuenta regresiva antes del envío del aviso, lo que permite verificar la correcta sincronización de la alerta en decenas de teléfonos ubicados en un solo lugar, que comienzan a sonar de manera simultánea en el mismo instante programado para el ejercicio.

El simulacro de este miércoles coincidió con la celebración de Miércoles de Ceniza, lo que llevó a las autoridades a recomendar tomar precauciones adicionales durante la jornada.

La hipótesis oficial fue un sismo de magnitud 7.2, considerado de alta intensidad, que serviría para evaluar el funcionamiento de los sistemas de advertencia y la capacidad de respuesta de la población.

La demostración técnica realizada por la Plataforma Digital de Alertamiento y Gestión Integral de Riesgos de México tiene como objetivo familiarizar a los usuarios con el protocolo y garantizar que los sistemas de alerta modernos cumplan su función en tiempo real.

El video confirma que la activación manual puede asegurar que la señal llegue sin demoras y de forma uniforme a todos los dispositivos conectados, lo que representa un avance en la gestión de emergencias en CDMX y en el Estado de México.

¿Cómo actuar en un simulacro?

Se realizó el 18 de
Se realizó el 18 de febrero el primer simulacro del 2026, en el que participó la ciudadanía. (Infobae/Jenifer Nava)

Durante un simulacro de sismo, es fundamental mantener la calma y seguir las indicaciones del personal encargado. Al sonar la alarma, se debe suspender cualquier actividad y buscar una ruta de evacuación previamente señalizada. Es recomendable alejarse de ventanas, estanterías y objetos que puedan caer. Si no es posible evacuar de inmediato, se aconseja resguardarse bajo mesas resistentes o junto a muros de carga, cubriendo la cabeza con los brazos.

Al salir, no utilizar ascensores y evitar correr o empujar a otras personas. Una vez en el punto de encuentro designado, esperar instrucciones y no regresar al edificio hasta recibir autorización. Es útil realizar simulacros periódicos para identificar rutas de evacuación, puntos de reunión y roles de cada integrante en la emergencia. La participación activa en estos ejercicios permite adquirir hábitos de autoprotección y mejora la capacidad de respuesta ante un sismo real.

SismoSimulacro RegionalSimulacro NacionalAlerta SísmicaAlerta presidencialCDMXmexico-noticias

