Simulacro en CDMX y Edomex 2026: cambió el mensaje de “alerta presidencial”

Alerta sísmica 2026 (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Este miércoles, millones de personas participaron en el Simulacro Regional Ciudad de México-Estado de México 2026, ejercicio preventivo coordinado por el gobierno de México para fortalecer la cultura de protección civil ante un eventual sismo.

A diferencia de ocasiones anteriores, en esta edición únicamente se escuchó el sonido de la alerta sísmica, sin el mensaje de “alerta presidencial”, tal como lo había solicitado previamente la presidenta Claudia Sheinbaum.

La modificación en el sonido generó comentarios entre la población, especialmente en la Ciudad de México y otras entidades donde el sistema de altavoces públicos forma parte del protocolo de emergencia.

En simulacros pasados, además del sonido característico de la alerta, se transmitía un mensaje adicional que hacía referencia a la Presidencia de la República, lo que había provocado que la presidenta hiciera la observación de que no era alerta presidencial.

Ahora se pudo ver que el mensaje señalaba: “Alerta de Emergencia, 18 de febrero, 11 horas. Esto es un SIMULACRO. Este es un mensaje del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México como parte del Simulacro Regional Ciudad de México-Estado de México 2026”.

Importancia del simulacro

Miles de ciudadanos, trabajadores y estudiantes participaron en el simulacro regional de sismo en la Ciudad de México y el Estado de México, evacuando edificios y siguiendo protocolos de seguridad tras la activación de la alerta sísmica.

De acuerdo con autoridades de Protección Civil, el objetivo principal del simulacro es evaluar la capacidad de respuesta de instituciones, empresas, escuelas y ciudadanía ante un escenario hipotético de sismo de gran magnitud.

En esta ocasión, el ejercicio permitió revisar tiempos de evacuación, funcionamiento de alarmas y coordinación entre cuerpos de emergencia.

La presidenta Sheinbaum había señalado que la alerta sísmica debe mantenerse como un mecanismo técnico y preventivo, sin incorporar elementos que pudieran interpretarse de otra forma. Por ello, se instruyó que el sonido se limitara estrictamente a la señal de advertencia.

Simulacro realizado en las diversas sedes de la UNAM en el Edoemx (FES Acatlán - UNAM/FB)

En diversas oficinas públicas y privadas, así como en planteles educativos, se observaron protocolos de evacuación ordenados. Brigadas internas guiaron a trabajadores y estudiantes hacia puntos de reunión previamente establecidos, mientras personal de seguridad verificaba que no quedaran personas en los inmuebles.

Especialistas en gestión de riesgos subrayan que este tipo de ejercicios son fundamentales en un país con alta actividad sísmica como México. La repetición periódica de simulacros contribuye a reducir el pánico, mejorar la reacción ciudadana y detectar fallas en los sistemas de alerta y comunicación.

En redes sociales, usuarios destacaron que la alerta se escuchó de manera clara y uniforme, aunque algunos reportaron variaciones en el volumen en ciertas zonas. Las autoridades indicaron que se continuará evaluando el sistema para garantizar su óptimo funcionamiento.

Dos simulacros pendientes

Hay que tener en cuenta que la diferencia de este simulacro regional se dio en dos entidades y los que siguen serán nacionales:

Miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas – Primer simulacro nacional del año, conmemorando el 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil .

Sábado 19 de septiembre a las 11:00 horas – Segundo simulacro nacional, el primero que se realiza en sábado para evaluar protocolos en jornadas no laborales.

Con esta edición del Simulacro Nacional 2026, el Gobierno federal reafirma la importancia de la prevención y la preparación ante fenómenos naturales, priorizando la eficacia técnica del sistema de alerta sísmica y la seguridad de la población.