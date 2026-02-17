México

¿Ya salió el calendario de pagos de marzo de la Pensión Bienestar 2026? Secretaría del Bienestar lo aclara

Adultos mayores de 65 años y más reciben un total de 6 mil 400 pesos bimestrales en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar

La Pensión Bienestar es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

En redes sociales se ha difundido el calendario de pagos de la Pensión Bienestar del mes de marzo de este 2026.

Usuarios y, principalmente, internautas han sospechado de esta forma acerca de la distribución de depósitos para todos los beneficiarios, ya que todavía es muy pronto para anunciar el calendario de pagos del siguiente mes.

Cabe destacar que los pagos corresponden al segundo bimestre de este año, que abarca los meses de marzo y abril.

La Secretaría del Bienestar ha dado a conocer información al respecto sobre este calendario de pagos de la Pensión Bienestar 2026.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer el periodo de registro para este programa social y así incorporar nuevos beneficiarios. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Aclaró si es verdadero este calendario de pagos de este mes de marzo, el cual se ha difundido por medio de sus redes sociales oficiales.

Recordar que la dispersión se lleva a cabo a todos los beneficiarios a través de la tarjeta del Banco del Bienestar. El pago es de manera gradual en todo el mes de marzo conforme a la primera letra del apellido paterno de la persona.

¿Es verdaderos el calendario de pagos de la Pensión Bienestar que está circulando por redes sociales?

Ante la viralización del calendario de pagos de la Pensión Bienestar 2026 del mes de marzo, la Secretaría del Bienestar aclaró si es verdadero este documento que está circulando en redes sociales.

Indicó que hasta el momento no hay fechas específicas sobre los pagos de la Pensión Bienestar 2026. Lo que sí confirmó es que los depósitos a todos los beneficiarios serán en el mes de marzo.

Por lo tanto, aún no existen fechas detalladas sobre la distribución de 6 mil 400 pesos en las tarjetas del Banco del Bienestar para el mes de marzo de la Pensión a Adultos Mayores de 65 años y más.

Como se mencionó anteriormente, los pagos se llevan a cabo de manera escalonada, conforme a la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario.

Actualmente se está llevando a cabo el proceso de entrega de tarjetas a nuevos beneficiarios y el registro para quienes quieran formar parte de este programa social. Foto: X/@A_MontielR.

En este mes de febrero se está llevando a cabo el proceso de entrega de tarjetas de la Pensión Bienestar a aquellos adultos mayores que hicieron el registro en el mes de diciembre de 2025.

De igual manera, se realiza en esta semana, del lunes 16 al domingo 22 de febrero, el registro de este programa social a nuevas personas de 65 y más que quieran formar parte de este apoyo económico.

Pensión Bienestar 2026

La Pensión Bienestar corresponde a un programa social promovida por el Gobierno de México, dirigido a personas mayores que ya cumplieron 65 años.

Quienes acceden a este beneficio económico obtienen 6 mil 400 pesos cada dos meses. Este ajuste se implementó en 2026, ya que anteriormente los mayores de 65 años recibían 6 mil 200 pesos.

La Pensión Bienestar otorga un total de 6 mil 400 pesos a todos los beneficiarios. Foto: Archivo/Infobae México.

El objetivo central de la Pensión Bienestar radica en garantizar ingresos periódicos para quienes alcanzan los 65 años, brindando acceso a recursos básicos y fortaleciendo su situación financiera.

La Secretaría del Bienestar, dependencia federal, administra y supervisa este programa, asumiendo el registro, entrega de apoyos y atención a los inscritos.

Los pagos se otorgan en fechas distintas, dependiendo de la inicial del apellido paterno de quienes están registrados en la Pensión Bienestar.

