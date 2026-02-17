México

Rüfüs Du Sol anuncia concierto en México: fecha, sede y detalles de preventa

Te decimos todo lo que debes saber para que disfrutes el show

Tyrone Lindqvist de la banda
Tyrone Lindqvist de la banda australiana Rüfüs Du Sol durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el domingo 16 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario)

La banda australiana de música electrónica, Rüfüs Du Sol, confirmó su regreso a la Ciudad de México con un show que promete reunir a miles de seguidores.

Ocesa reveló que el grupo se presentará este 2026 en uno de los recintos más emblemáticos de la capital, acompañado de invitados especiales. La noticia ha generado entusiasmo en redes sociales y la expectativa por la venta de boletos ya es notable.

Cuándo y dónde será el concierto de Rüfüs Du Sol en la CDMX

El concierto de Rüfüs Du Sol se realizará el 4 de julio de 2026 en el Estadio GNP Seguros, ubicado en la Ciudad de México. Para esta cita, la banda contará con la participación de Maribou State y Peces Raros como actos invitados.

El anuncio oficial de OCESA destaca el regreso de uno de los proyectos electrónicos más importantes de la última década, consolidando a la CDMX como uno de los destinos clave para giras internacionales.

Preventa y venta de boletos: lo que necesitas saber

Las entradas estarán disponibles en ticketmaster.com.mx. La preventa exclusiva para tarjetahabientes Banamex comenzará el 25 de febrero de 2026, mientras que la venta general será a partir del 26 de febrero de 2026.

Detalles clave para la compra:

  • Preventa Banamex: 25 de febrero de 2026
  • Venta general: 26 de febrero de 2026
  • Compra oficial: ticketmaster.com.mx
  • Opción de pago a 3 meses sin intereses con tarjetas Banamex

Rüfüs Du Sol se suma así a la lista de artistas internacionales que visitarán México en 2026, con una presentación que promete una experiencia única para los fans de la música electrónica.

