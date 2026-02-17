Marx Arriaga rebasa los tres días atrincherado en la SEP: autoridades presionan para su salida

Marx Arriaga ya cumplió 72 horas atrincherado en su oficina. Foto: Cuartoscuro.

El ahora ya exdirector general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga, cumplió tres días atrincherado en su oficina, luego de haber sido destituido de este cargo el pasado viernes 13 de febrero.

Desde esa fecha, el exfuncionario federal se encuentra dentro del que fuera su espacio de trabajo y ha cumplido un total de 72 horas dentro de su oficina como forma de protesta por su destitución de este cargo del Gobierno de México.

La SEP reveló que el procedimiento de notificación para destituirlo fue administrativo.

Hasta la noche de este lunes 16 de febrero, Marx Arriaga permanece en el inmueble en compañía de sus colaboradores más cercanos.

Marx Arriaga fue destituido el pasado viernes 13 de febrero. Facebook Sección 17 Valle de Toluca.

Tanto funcionarios de la dependencia como trabajadores indicaron que las labores en el edificio se realizan de manera normal, pese a la manifestación por parte de Arriaga y sus colaboradores.

Marx Arriaga indicó que desconocerá a la nueva encargada de la Dirección General Materiales Educativos de la SEP, Nadia López García.

Mario Delgado, titular de la SEP, nombró a López García como nueva titular de este organismo este lunes 16 de febrero, fecha en que comenzará a fungir bajo este cargo, de acuerdo a lo dicho por el funcionario federal.

Arriaga detalló que prevé el ingreso de autoridades para este martes 17 de febrero con la finalidad de retirarlo del inmueble el cual lleva 72 horas como se mencionó anteriormente.

Arriaga detalló que prevé el ingreso de autoridades para este martes 17 de febrero con la finalidad de retirarlo del inmueble. Foto: Cuartoscuro

Momento en que Marx Arriaga es desalojado de su oficina en la SEP

Como se mencionó anteriormente, la tarde del pasado viernes 13 de febrero de 2026, el director general de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga Navarro, reportó haber sido víctima de agresión tras un intento de desalojo de su oficina.

Un video difundido en redes sociales muestra al funcionario, quien en diciembre de 2025 convocó a una rebelión contra la SEP, acompañado por personal de la dependencia y elementos de seguridad luego de recibir una supuesta notificación de destitución.

Durante el recorrido, Arriaga pregunta si ya está definida la ruta mientras se despide de algunos empleados. A los oficiales les expresa: “vengan, no tengan miedo, están con un obradorista, sigan instrucciones, solo deben sacarme de la institución”.

Con actitud desafiante, el funcionario se dirige a los oficiales y, mostrando las manos, les dice: “anímese, ¿o cómo va a justificar que sacó al director general de Materiales Educativos?”.

Nombramiento de Nadia López García como encargada de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP

La SEP comunicó la separación de Marx Arriaga Navarro del cargo de director general de Materiales Educativos, en un contexto de disputa interna por la revisión de los Libros de Texto Gratuitos.

El secretario de la SEP, Mario Delgado Carrillo, dio a conocer que Nadia López García ocupará el puesto, a partir del 16 de febrero.

La institución señaló que el cambio responde a ajustes organizacionales destinados a fortalecer los contenidos pedagógicos conforme a los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y reiteró su compromiso con una educación pública, científica, humanista y culturalmente pertinente.

Nadia López García es la nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP. Foto: SEP.