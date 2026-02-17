¿Qué es la Nueva Escuela Mexicana y en qué consiste?

La Nueva Escuela Mexicana (NEM) es el modelo educativo vigente en México desde el ciclo escolar 2021-2022. Foto: SEP.

La Nueva Escuela Mexicana es el modelo educativo vigente en México desde el ciclo escolar 2021-2022, desarrollado por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Esta propuesta está orientada a una formación integral con un enfoque humanista, crítico y comunitario para estudiantes de 0 a 23 años.

El objetivo principal de la Nueva Escuela Mexicana es dejar atrás la educación tradicional, fomentando la equidad, la inclusión, la pluriculturalidad y la excelencia en el aprendizaje, mediante una mayor vinculación entre la escuela y la comunidad.

Historia de la Nueva Escuela Mexicana

De acuerdo con un documento emitido por la SEP a través de su sitio oficial, reveló que antes de la reciente reforma, la educación en México se dividía en ciclos separados y mostraba diferencias de cobertura y calidad según la región y el entorno urbano o rural.

Los datos revelan altos niveles de abandono escolar en cada transición, especialmente entre secundaria y media superior, por causas socioeconómicas, familiares y por la falta de expectativas en la escuela.

Aunque la educación sigue siendo una vía de ascenso social, las políticas anteriores no lograron reducir las desigualdades.

Por ello, se planteó la Nueva Escuela Mexicana, que propone una educación integral de los 0 a los 23 años, centrada en el aprendizaje permanente y la adaptación a los cambios.

La Nueva Escuela Mexicana propone una educación integral de los 0 a los 23 años. Foto: Cuartoscuro.

Propósito de la Nueva Escuela Mexicana

En este mismo documento de la SEP, detalló que Nueva Escuela Mexicana busca mejorar la calidad educativa, ya que existen rezagos en áreas clave como comunicación, matemáticas y ciencias. Muchos jóvenes egresados enfrentan dificultades para incorporarse al trabajo, debido tanto a la calidad de la educación como a la falta de oportunidades en la sociedad y la economía.

Aunque se destinaron recursos a fortalecer las habilidades socioemocionales, no se abordó de manera suficiente la relación entre educación y desarrollo social.

En respuesta a esta situación y tras un intento fallido de responsabilizar solo a los profesores y de emplear contenidos poco relevantes, se realizó una consulta nacional.

En este proceso participaron maestros, estudiantes, familias y especialistas, cuyas propuestas sirvieron de base para el Acuerdo por la Educación y la Reforma Constitucional en los artículos 3º, 31º y 73º.

La Nueva Escuela Mexicana busca mejorar la calidad educativa, ya que existen rezagos en áreas clave como comunicación, matemáticas y ciencias. Foto: Cuartoscuro.

Principios que fundamentan la Nueva Escuela Mexicana

Estos son algunos principios que fundamentan la Nueva Escuela Mexicana:

La NEM fomenta la identidad nacional mediante el conocimiento de la historia, la cultura y los valores constitucionales de México.

Promueve la responsabilidad ciudadana, el respeto a los derechos humanos y la participación activa en la sociedad, con énfasis en valores cívicos como honestidad, solidaridad y justicia.

Impulsa la transformación social mediante la formación de estudiantes críticos y participativos, capaces de innovar y buscar el bienestar colectivo.

La NEM destaca el respeto a la dignidad humana, la interculturalidad, la cultura de la paz y el cuidado del medio ambiente, promoviendo la igualdad, el diálogo y la sostenibilidad para el desarrollo integral de la sociedad.