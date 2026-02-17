México

Internautas critican a Christian Nodal tras incómodo momento con la familia Aguilar en evento

La actitud del cantante durante su participación sorpresa con Pepe Aguilar en el Auditorio Nacional generó comentarios divididos en redes sociales

La actitud del cantante durante su participación sorpresa con Pepe Aguilar en el Auditorio Nacional generó comentarios divididos en redes sociales. (@elytorres_91)

Durante el homenaje al Ejército y las Fuerzas Armadas de México en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, la presentación de la familia Aguilar se convirtió en el centro de atención en redes sociales por la participación de Christian Nodal, quien fue objeto de críticas por su reacción en el escenario.

El cantante se sumó inicialmente al evento para interpretar junto a Ángela Aguilar el tema “Dime cómo quieres”, pero una segunda canción, fuera del programa original, desató una ola de comentarios en plataformas digitales.

Durante el espectáculo, Nodal fue convocado en un número no previsto, lo que generó confusión tanto en el público como en él mismo. Mientras buscaba un lugar sobre la tarima, Pepe Aguilar intervino con humor y lo presentó ante los asistentes con la frase: “Pásele, joven. Pásele, joven”, lo que provocó risas y aplausos. El cantante sonorense mostró señales de desconcierto al ubicarse junto a Ángela, recibiendo una palmada en la espalda por parte de Pepe Aguilar.

En ese momento, Pepe solicitó unos audífonos para que Christian Nodal pudiera integrarse al número musical junto a la familia. El gesto de incomodidad en el rostro del intérprete se hizo más evidente cuando Ángela Aguilar se acercó para hablarle al oído y tomarlo de las manos. Nodal se acomodó en su sitio e intentó incorporarse al tema “México lindo y querido”, interpretado por Pepe y Leonardo Aguilar, limitándose a cantar algunos coros.

Christian Nodal causa polémica por su reacción junto a Pepe Aguilar en el Auditorio Nacional. (TikTok: marcegisu)

Ángela volvió a su lado para motivarlo a bailar, aunque el sonorense apenas realizó una vuelta antes de quedarse quieto y alejarse un poco. Al cierre de la canción, el artista soltó algunas frases más junto a la familia Aguilar, pero la atención de los asistentes y los usuarios de redes sociales ya se había centrado en su evidente incomodidad.

Rápidamente el video de la presentación fue replicado en Instagram y TikTok, donde las reacciones se multiplicaron. La mayoría de los comentarios apuntaron a que el cantante “parece harto” de la familia de Ángela Aguilar, mientras otros se refirieron a su pasada relación sentimental con la artista argentina Cazzu. Varios usuarios sugirieron que la convivencia con los Aguilar se habría convertido en una especie de “karma” mediático. Pues la rapera argentina, ese mismo fin de semana compartió escenario con Bad Bunny en su país.

Entre los mensajes publicados, algunos señalaron que Christian Nodal parecía estar cansado mientras que otros interpretaron la situación como una obligación para evitar salir del foco del espectáculo.

Las imágenes del momento provocaron desde críticas hasta bromas sobre la dinámica familiar y el papel de Nodal durante la presentación. (@elytorres_91)

Así reccionaron los internautas a la aparición de Nodal con los Aguilar

  • “De solista internacional a integrante del grupo Aguilar”
  • “Porque sin Nodal los Aguilar no llenan ni un palenque”
  • “Pasó de alma enamorada a alma en pena”
  • “Terminó siendo el títere publicitario de los Aguilar”
  • “No sabía que se casaría con toda la familia”
  • “Pestañea varias veces si estás amenazado”
  • “No quería bailar”
  • “Pobre Nodal, ya me está dando penita”
  • “Pepe abraza su cuenta de banco”
  • “Christian Aguilar, nieto de Flor Silvestre”

