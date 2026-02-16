Sube a 43 el número de cuerpos hallados en fosa de Guanajuato: encuentran material del Cártel de Santa Rosa de Lima

Elementos de investigación en el sitio (Facebook/Saeta Noticias)

Tras los trabajos de búsqueda e identificación en la comunidad de Franco Tavera de Guanajuato, las autoridades informaron el hallazgo de 19 cuerpos, sin embargo, integrantes de colectivos de búsqueda señalan que realmente fueron hallados 43 cuerpos.

Aunado a lo anterior, en el lugar fueron halladas piedras a las que les fueron dibujados triángulos y un marro, imágenes asociadas al grupo criminal Cártel de Santa Rosa de Lima.

Tomando en cuenta el número de cuerpos que fue informado por las personas buscadoras, se trataría de la fosa más grande hallada durante el año.

Además, reportes periodísticos del 16 de febrero, los cuales citan fuentes federales de alto nivel, indican que en el sitio había 43 cuerpos.

(JULIETA M. NEVAREZ/CUARTOSCURO/Ilustrativa)

El pasado viernes 13 de febrero la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que miembros de la institución se reunieron con integrantes de colectivos de búsqueda. En la mesa de trabajo estuvieron integrantes del colectivo Luz y Justicia, el cual integra familias buscadoras de Juventino Rosas, Cortazar y Villagrán.

“En el caso de Franco Tavera, se trabaja en la notificación oficial a las familias de 14 personas localizadas, bajo un proceso que garantiza certeza científica, respeto y dignidad”, se puede leer en el informe de las autoridades.

El Cártel de Santa Rosa de Lima estaría detrás del homicidio de 11 personas en un campo de futbol

Cabe recordar que el grupo delictivo mencionado es el que estaría detrás del asesinato de 11 personas en Loma de Flores, en el municipio de Salamanca. Dichas muertes habrían sido realizadas por la pugna que mantiene el Cártel de Sant Rosa de Lima con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Al ligar llegaron sujetos que accionaron sus armas contra los asistentes (Mario Armas / AFP)

El ataque en el campo de futbol fue realizado el 25 de enero pasado, entre las personas sin vida había elementos de seguridad privada ligados al CJNG. Mientras que el 28 de enero las autoridades estatales confirmaron el arresto de por lo menos tres personas presuntamente relacionadas con la agresión.

La Secretaría de Seguridad y Paz destacó que los arrestos fueron resultado de operativos focalizados. Reportes señalan que los responsables del ataque serían integrantes de una facción del Cártel de Santa Rosa de Lima denominada Los Marros.

Por su parte, los reportes de inteligencia identifican a Mario Eleazar Lara Belman, un sujeto conocido con los apodos Negro, Camorro y/o Gallo. Dicho hombre es señalado como presunto responsable de distribución de narcóticos, extorsiones y homicidios en Irapuato.

Fue en el 2020 cuando fue detenido José Antonio Yépez Ortiz, alias El Marro y quien era el líder del grupo criminal, sin embargo, reportes de las autoridades de Estados Unidos indican que dicho sujeto sigue operando desde la cárcel.