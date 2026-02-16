México

Sube a 43 el número de cuerpos hallados en fosa de Guanajuato: encuentran material del Cártel de Santa Rosa de Lima

Previamente la Fiscalía estatal e integrantes de colectivos de búsqueda mantuvieron una mesa de trabajo

Guardar
Elementos de investigación en el
Elementos de investigación en el sitio (Facebook/Saeta Noticias)

Tras los trabajos de búsqueda e identificación en la comunidad de Franco Tavera de Guanajuato, las autoridades informaron el hallazgo de 19 cuerpos, sin embargo, integrantes de colectivos de búsqueda señalan que realmente fueron hallados 43 cuerpos.

Aunado a lo anterior, en el lugar fueron halladas piedras a las que les fueron dibujados triángulos y un marro, imágenes asociadas al grupo criminal Cártel de Santa Rosa de Lima.

Tomando en cuenta el número de cuerpos que fue informado por las personas buscadoras, se trataría de la fosa más grande hallada durante el año.

Además, reportes periodísticos del 16 de febrero, los cuales citan fuentes federales de alto nivel, indican que en el sitio había 43 cuerpos.

(JULIETA M. NEVAREZ/CUARTOSCURO/Ilustrativa)
(JULIETA M. NEVAREZ/CUARTOSCURO/Ilustrativa)

El pasado viernes 13 de febrero la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que miembros de la institución se reunieron con integrantes de colectivos de búsqueda. En la mesa de trabajo estuvieron integrantes del colectivo Luz y Justicia, el cual integra familias buscadoras de Juventino Rosas, Cortazar y Villagrán.

“En el caso de Franco Tavera, se trabaja en la notificación oficial a las familias de 14 personas localizadas, bajo un proceso que garantiza certeza científica, respeto y dignidad”, se puede leer en el informe de las autoridades.

El Cártel de Santa Rosa de Lima estaría detrás del homicidio de 11 personas en un campo de futbol

Cabe recordar que el grupo delictivo mencionado es el que estaría detrás del asesinato de 11 personas en Loma de Flores, en el municipio de Salamanca. Dichas muertes habrían sido realizadas por la pugna que mantiene el Cártel de Sant Rosa de Lima con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Al ligar llegaron sujetos que
Al ligar llegaron sujetos que accionaron sus armas contra los asistentes (Mario Armas / AFP)

El ataque en el campo de futbol fue realizado el 25 de enero pasado, entre las personas sin vida había elementos de seguridad privada ligados al CJNG. Mientras que el 28 de enero las autoridades estatales confirmaron el arresto de por lo menos tres personas presuntamente relacionadas con la agresión.

La Secretaría de Seguridad y Paz destacó que los arrestos fueron resultado de operativos focalizados. Reportes señalan que los responsables del ataque serían integrantes de una facción del Cártel de Santa Rosa de Lima denominada Los Marros.

Por su parte, los reportes de inteligencia identifican a Mario Eleazar Lara Belman, un sujeto conocido con los apodos Negro, Camorro y/o Gallo. Dicho hombre es señalado como presunto responsable de distribución de narcóticos, extorsiones y homicidios en Irapuato.

Fue en el 2020 cuando fue detenido José Antonio Yépez Ortiz, alias El Marro y quien era el líder del grupo criminal, sin embargo, reportes de las autoridades de Estados Unidos indican que dicho sujeto sigue operando desde la cárcel.

Temas Relacionados

GuanajuatoFosa clandestinaFranco TaveraJuventino RosasCártel de Santa Rosa de LimaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Ignacio Mier anuncia el cierre definitivo del salón de belleza del Senado

La decisión fue anunciada en conferencia de prensa del grupo parlamentario de Morena en la Cámara Alta

Ignacio Mier anuncia el cierre

Muere a los 27 Leo Rosas, finalista de ‘La Voz México’, en medio de fuerte depresión

Yahir, el mentor de Leo en el reality show, y numerosos admiradores compartieron mensajes llenos de afecto y dolor al enterarse de la trágica noticia sobre el cantante boliviano

Muere a los 27 Leo

“Nombramiento de Marx Arriaga fue un error garrafal”, afirma Ricardo Anaya y llama a corregir los libros de texto

El senador aseguró que la destitución refleja problemas internos dentro Morena y falta de conducción clara en el sector educativo

“Nombramiento de Marx Arriaga fue

Erik Rubín confirma que está conociendo a una mujer, pero no quiere etiquetas: “Vamos tranquilos”

Después de que las cámaras lo captaran acompañado en el aeropuerto, el intérprete asegura que todo marcha despacio y que no piensa darle ningún título a la relación por el momento

Erik Rubín confirma que está

Metro CDMX y Metrobús hoy 16 de febrero: reportan atraso en Línea A tras revisión de un tren

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpe al Cártel de Sinaloa

Golpe al Cártel de Sinaloa en Chiapas: aseguran drogas, armas, vehículos y equipo táctico

FGR obtuvo vinculación a proceso contra Israel Vizcarra, alias “Palillo”, exjefe de plaza de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa

Excolaboradora de Genaro García Luna obtuvo suspensión contra vinculación a proceso por delincuencia organizada

Ataque contra director de la Policía Municipal de Pluma Hidalgo, Oaxaca, deja un agente muerto

El Mini Lic y su boda: así fue la fiesta apadrinada por El Chapo y musicalizada por Los Tucanes de Tijuana

ENTRETENIMIENTO

Muere a los 27 Leo

Muere a los 27 Leo Rosas, finalista de ‘La Voz México’, en medio de fuerte depresión

Erik Rubín confirma que está conociendo a una mujer, pero no quiere etiquetas: “Vamos tranquilos”

BTS en México: Profeco presentará nuevos lineamientos para venta de boletos tras proceso legal

Pulp regresa a CDMX: fecha y preventa para la emblemática banda de britpop

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 16 de febrero

DEPORTES

Pablo Barrera alerta sobre los

Pablo Barrera alerta sobre los naturalizados en la Selección Mexicana: “Solo lo ven para vivir un Mundial”

¡De Chivas para el mundo! La ‘Hormiga’ González es el segundo mejor goleador Sub-23 del mundo

Pareja de ¿infieles? es captada en video durante el partido entre el Atlético San Luis y el Querétaro de la Liga MX

Boxeadoras presentan programa durante “La Mañanera” y alientan a otras mujeres: “No es un deporte de hombres”

Así van las posiciones en la Liga Mexicana de Sóftbol a mitad de temporada