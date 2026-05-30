Verificación vehicular Edomex 2026: estos son los costos oficiales para el mes de junio

Verificación vehicular Edomex 2026 en el mes de junio (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Edomex, informó las tarifas oficiales que estarán vigentes durante 2026 para el programa de verificación vehicular, un trámite obligatorio para miles de automovilistas mexiquenses.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades estatales, los costos varían dependiendo del holograma que obtenga cada vehículo tras la evaluación de emisiones contaminantes.

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La verificación vehicular tiene como objetivo reducir los niveles de contaminación atmosférica y garantizar que las unidades automotoras cumplan con los estándares ambientales establecidos en la entidad.

¿Cuánto costará la verificación vehicular en 2026?

Verificación vehicular Edomex

Las tarifas oficiales para el mes de junio quedaron establecidas de la siguiente manera:

Holograma 00: 1,197 pesos.

Holograma 0: 610 pesos.

Hologramas 1 y 2: 469 pesos.

Exento y D: Gratuito.

Exento voluntario: 630 pesos.

Las autoridades recordaron que la asignación de cada holograma dependerá de las características del vehículo, su modelo, tecnología y resultados obtenidos durante la prueba de verificación.

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Multa por no verificar en el Estado de México

Además de los costos del trámite, la Secretaría del Medio Ambiente precisó que los conductores que incumplan con la obligación de verificar sus vehículos deberán cubrir una multa de 3 mil 519 pesos.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para realizar el trámite dentro de los periodos establecidos y evitar sanciones económicas, así como posibles restricciones a la circulación.

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El programa de verificación vehicular es una herramienta clave para mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México y otras regiones del estado, donde la concentración de vehículos representa uno de los principales desafíos ambientales.

Cómo agendar una cita para verificar

Verificación multa cita (Gob. Edomex)

Para realizar la verificación vehicular, los propietarios de automóviles deben programar previamente una cita en el portal oficial del Edomex: citaverificacion.edomex.gob.mx

El proceso permite seleccionar fecha, horario y centro de verificación disponible, con el propósito de agilizar la atención y evitar largas filas.

Las autoridades recomiendan acudir con la documentación requerida, incluyendo tarjeta de circulación vigente y comprobantes de verificaciones anteriores cuando corresponda.

La verificación vehicular es una medida ambiental que busca controlar las emisiones contaminantes generadas por automóviles particulares, transporte público y vehículos de carga.

El cumplimiento oportuno de este trámite contribuye a disminuir los niveles de ozono y partículas suspendidas, además de favorecer la movilidad sustentable en una de las regiones más pobladas del país.

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Con las nuevas tarifas para 2026 ya definidas, los automovilistas mexiquenses deberán considerar este gasto dentro de su presupuesto anual y mantenerse atentos al calendario oficial que publicará el Gobierno del Estado de México para conocer los periodos de verificación correspondientes a cada terminación de placa.

Las autoridades reiteraron que cumplir con esta obligación no solo evita multas, sino que también representa una acción concreta para proteger el medio ambiente y mejorar la calidad del aire en beneficio de millones de habitantes del Estado de México.

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