México

Verificación vehicular Edomex 2026: estos son los costos oficiales para el mes de junio

Cumplir con este requisito en tiempo y forma evita multas que superan los 3 mil pesos

Guardar
Google icon
Periférico Norte Naucalpan Edomex verificación tenencia refrendo
Verificación vehicular Edomex 2026 en el mes de junio (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Edomex, informó las tarifas oficiales que estarán vigentes durante 2026 para el programa de verificación vehicular, un trámite obligatorio para miles de automovilistas mexiquenses.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades estatales, los costos varían dependiendo del holograma que obtenga cada vehículo tras la evaluación de emisiones contaminantes.

PUBLICIDAD

La verificación vehicular tiene como objetivo reducir los niveles de contaminación atmosférica y garantizar que las unidades automotoras cumplan con los estándares ambientales establecidos en la entidad.

¿Cuánto costará la verificación vehicular en 2026?

Verificación vehicular Edomex
Verificación vehicular Edomex

Las tarifas oficiales para el mes de junio quedaron establecidas de la siguiente manera:

  • Holograma 00: 1,197 pesos.
  • Holograma 0: 610 pesos.
  • Hologramas 1 y 2: 469 pesos.
  • Exento y D: Gratuito.
  • Exento voluntario: 630 pesos.

Las autoridades recordaron que la asignación de cada holograma dependerá de las características del vehículo, su modelo, tecnología y resultados obtenidos durante la prueba de verificación.

PUBLICIDAD

Multa por no verificar en el Estado de México

Además de los costos del trámite, la Secretaría del Medio Ambiente precisó que los conductores que incumplan con la obligación de verificar sus vehículos deberán cubrir una multa de 3 mil 519 pesos.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para realizar el trámite dentro de los periodos establecidos y evitar sanciones económicas, así como posibles restricciones a la circulación.

El programa de verificación vehicular es una herramienta clave para mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México y otras regiones del estado, donde la concentración de vehículos representa uno de los principales desafíos ambientales.

Cómo agendar una cita para verificar

Edomex verificación multa cita
Verificación multa cita (Gob. Edomex)

Para realizar la verificación vehicular, los propietarios de automóviles deben programar previamente una cita en el portal oficial del Edomex: citaverificacion.edomex.gob.mx

El proceso permite seleccionar fecha, horario y centro de verificación disponible, con el propósito de agilizar la atención y evitar largas filas.

Las autoridades recomiendan acudir con la documentación requerida, incluyendo tarjeta de circulación vigente y comprobantes de verificaciones anteriores cuando corresponda.

La verificación vehicular es una medida ambiental que busca controlar las emisiones contaminantes generadas por automóviles particulares, transporte público y vehículos de carga.

El cumplimiento oportuno de este trámite contribuye a disminuir los niveles de ozono y partículas suspendidas, además de favorecer la movilidad sustentable en una de las regiones más pobladas del país.

Con las nuevas tarifas para 2026 ya definidas, los automovilistas mexiquenses deberán considerar este gasto dentro de su presupuesto anual y mantenerse atentos al calendario oficial que publicará el Gobierno del Estado de México para conocer los periodos de verificación correspondientes a cada terminación de placa.

Las autoridades reiteraron que cumplir con esta obligación no solo evita multas, sino que también representa una acción concreta para proteger el medio ambiente y mejorar la calidad del aire en beneficio de millones de habitantes del Estado de México.

Temas Relacionados

VerificaciónCostosMultasEdomexmexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Predicción del estado del tiempo en el puerto de Veracruz para este 30 de mayo

La ciudad portuaria es conocida por su clima tropical y húmedo ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Predicción del estado del tiempo en el puerto de Veracruz para este 30 de mayo

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy día

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy día

¿Qué fue de Pavel Nedvěd? El Balón de Oro que lideró a República Checa en su último Mundial

El exjugador se ha convertido en pieza clave para el resurgimiento de la Selección Checa en el escenario mundialista, donde se medirá ante el anfitrión México

¿Qué fue de Pavel Nedvěd? El Balón de Oro que lideró a República Checa en su último Mundial

Precio de la gasolina en Ciudad de México: magna, premium y diésel este 30 de mayo

La Comisión Reguladora de Energía es el organismo que da a conocer todos los días el costo de las gasolinas en México

Precio de la gasolina en Ciudad de México: magna, premium y diésel este 30 de mayo

Cómo está el precio de la gasolina en Nuevo León este 30 de mayo

El costo de la gasolina cambia todos los días en todo el país y son dados a conocer por la Comisión Reguladora de Energía

Cómo está el precio de la gasolina en Nuevo León este 30 de mayo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Extorsión en Edomex: evitan pérdidas por casi 9 millones de pesos gracias a acciones de la Policía Cibernética

Extorsión en Edomex: evitan pérdidas por casi 9 millones de pesos gracias a acciones de la Policía Cibernética

Vinculan a proceso a “El Deivid”, presunto líder de La Chokiza por secuestro exprés en Ecatepec

Caen en Mexicali dos colombianos vinculados a célula delictiva: llevaban una Glock y dos camionetas robadas en EEUU

Detienen a “El Repollo”, presunto operador del Abuelo Farías en el Cártel de Tepalcatepec

Capturan a “El Richard”, integrante de Los Mazos, por el asesinato de una agente de la Fiscalía del Edomex

ENTRETENIMIENTO

Nodal y Ángela Aguilar sorprenden juntos en la Plaza de Toros CDMX: así fue la aparición de la pareja

Nodal y Ángela Aguilar sorprenden juntos en la Plaza de Toros CDMX: así fue la aparición de la pareja

Alejandro González Iñárritu ve a Claudia Sheinbaum como un triunfo para los mexicanos

Apasionados de la adrenalina preparense para un evento extremo con BMX freestyle y concierto de heavy metal gratis en la CDMX

Así pueden protegerte de los falsos “boletos especulativos” para Stray Kids, advierte Ocesa

Amandititita encenderá Tlatelolco con su anarcumbia gratis

DEPORTES

¿Qué fue de Pavel Nedvěd? El Balón de Oro que lideró a República Checa en su último Mundial

¿Qué fue de Pavel Nedvěd? El Balón de Oro que lideró a República Checa en su último Mundial

Luto en la lucha libre mexicana: fallece Tempo en accidente de tránsito en la Ciudad de México

¿Qué pasa si te enfermas en México durante el Mundial? Guía de atención médica para turistas

Así se ve el Estadio Monterrey a 13 días del Mundial 2026

Sudáfrica, rival de México, empata sin goles ante Nicaragua en su último exámen antes del Mundial 2026