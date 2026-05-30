A lo Breaking Bad, así fue la vez que capturaron a la esposa de El Mencho, del CJNG, por su negocio de lavado de autos

Como en la serie Breaking Bad que los protagonistas compraron un negocio de lavado de autos para justificar dinero del càrtel, en la vida real, la esposa de El mencho Rosalinda Gonzàlez Valencia fue acusada de lavado de dinero por tener el mismo negocio Fotos: Capturas de pantalla de video

La multipremiada serie Breaking Bad que relata cómo un profesor de matemáticas optó por hacer droga para un peligroso cártel mexicano debido a las cuentas a pagar por padecer cáncer y crecer su familia, en la vida real con los narcos existen múltiples paralelismos, uno de ellos tiene que ver con un negocio de lavado de autos.

Como en la trama de la serie, donde un autolavado sirve para dar apariencia legal a ganancias del narcotráfico, Rosalinda González Valencia, quien fue la esposa de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue sentenciada a cinco años de prisión por lavado de dinero ligado a una cuenta bancaria vinculada con un negocio de lavado de autos en Puerto Vallarta, Jalisco. El caso contra la esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, se centró en operaciones hechas entre 2015 y 2016 para ocultar e integrar recursos de procedencia ilícita al sistema financiero formal.

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La resolución también definió su ruta judicial posterior. Tras permanecer presa desde noviembre de 2021, obtuvo libertad anticipada el 27 de febrero de 2025, después de haber cumplido más del 60% de la condena en el CEFERESO Femenil de Morelos y acreditar buena conducta; como medida cautelar, debe presentarse cada mes a firmar ante una unidad de supervisión judicial.

La conexión con la serie surge por el tipo de negocio usado como fachada. En la ficción, el lavado de autos A1A en Albuquerque primero fue el empleo de medio tiempo de Walter White y después se convirtió, junto con su esposa Skyler, en el vehículo para blanquear las ganancias ilícitas obtenidas por la fabricación de drogas para un cártel mexicano.

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(Foto: Especial)

En el caso real, la acusación contra Rosalinda González Valencia se apoyó en un esquema parecido en su lógica financiera: una cuenta relacionada con un autolavado. La jueza Guillermina Matías Garduño, del Centro de Justicia Penal Federal en Xochitepec, Morelos, determinó que la acusada ocultó movimientos financieros entre 2015 y 2016 en una cuenta bancaria ligada a ese establecimiento de Puerto Vallarta.

La sentencia se centró en 75 mil pesos depositados en una cuenta ligada a su hija

De acuerdo con su abogado Víctor Francisco Beltrán, la sentencia se dictó porque Rosalinda no acreditó la procedencia legal de 75 mil pesos en una cuenta a nombre de su hija Jessica Johana Oseguera González. La defensa impugnó la resolución ante un Tribunal de Apelación de Morelos.

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La inconformidad del equipo legal parte del alcance de la acusación. Según Beltrán, la FGR no la señalaba por ocultar esos recursos, sino únicamente por adquirirlos y transferirlos.

Foto: Twitter/@peninsularpm

El abogado sostuvo que en el proceso no se acreditó pertenencia a delincuencia organizada ni manejo directo de recursos ilícitos. También afirmó que no se probó que hubiera manipulado cuentas bancarias, argumento con el que buscó desvirtuar el delito de lavado de dinero que finalmente sí derivó en condena.

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Reportes periodísticos citados en el texto fuente señalan que Rosalinda estuvo presente en la audiencia y manifestó inconformidad con la sentencia. Su reclamo habría sido que no se valoraron todos los elementos de prueba considerados por sus defensores.

Rosalinda fue detenida en 2018, reaprehendida en 2021 y salió en 2025

La primera detención de Rosalinda González Valencia ocurrió en mayo de 2018. Su captura fue realizada por personal de Semar en Zapopan, Jalisco, considerado bastión del CJNG.

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Después de su ingreso al penal federal femenil de Morelos, una autoridad judicial le impuso prisión preventiva justificada. Meses más tarde recuperó la libertad al pagar una fianza de 1.5 millones de pesos.

Foto: Twitter/@denissemesta

Esa condición cambió en noviembre de 2021. Fue reaprehendida porque no se presentó de forma periódica en el centro de justicia de Cuernavaca, como se había fijado dentro de sus medidas judiciales, y desde entonces permaneció recluida en el Centro Federal de Readaptación Social No. 16 “CPS Femenil Morelos”, en Coatlán del Río.

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A finales de diciembre de 2023, un tribunal federal en Xochitepec, Morelos, dictó la sentencia formal de cinco años de prisión. Tiempo antes, el 19 de julio, la propia Rosalinda, también identificada como “La Jefa”, envió un escrito a la FGR para pedir que se solicitara a la Guardia Nacional una evaluación de riesgos procesales y así intentar que le retiraran la medida de prisión justificada.

En agosto presentó además un amparo ante el juez Noveno de Distrito de Morelos Guillermo Amaro Correa. Esa demanda fue desechada por las autoridades judiciales, por lo que continuó interna en el penal federal.

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Rosalinda y 'El Mencho' se conocieron en San Francisco en los años ochenta, iniciando la historia del CJNG. (Jesús A. Aviles/Infobae México)

Las autoridades la identifican como parte de la estructura financiera del CJNG y de Los Cuinis, agrupación fundada por sus hermanos. Estados Unidos también incluyó a los hermanos González Valencia en su lista negra del narcotráfico, incluida Rosalinda.

• Fue sentenciada a cinco años de prisión por lavado de dinero relacionado con una cuenta bancaria ligada a un autolavado en Puerto Vallarta.• La condena se relacionó con 75 mil pesos cuya procedencia legal, según su defensa, no pudo acreditarse en una cuenta a nombre de su hija.• Tras ser reaprehendida en noviembre de 2021, obtuvo libertad anticipada el 27 de febrero de 2025 luego de cumplir más del 60% de la pena.

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