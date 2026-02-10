Atacan a balazos a agentes ministeriales en Cortazar, Guanajuato: un elemento resultó lesionado

El ataque se registró alrededor de las 10:00 horas de este martes. (Foto: Cuartoscuro)

Un ataque armado se registró la mañana de este martes en el municipio de Cortazar, Guanajuato, cuando agentes ministeriales se encontraban realizando funciones en un domicilio del centro.

De acuerdo con reportes, la agresión comenzó alrededor de las 10:00 horas, cuando elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) circulaban por la calle Héroes de Chapultepec, casi esquina con Miguel Hidalgo, para cumplimentar una orden de aprehensión.

Al aproximarse a un domicilio, los oficiales fueron agredidos a balazos desde la parte alta de la vivienda, lo que desató un enfrentamiento armado.

Ante la emergencia, elementos de la Guardia Nacional (GN), Policía Municipal y agentes de seguridad fueron desplegados en la zona para controlar la situación.

Los comerciantes que se encontraban en la zona se apresuraron a cerrar sus establecimientos ante las detonaciones de arma de fuego.

Un agente resultó herido

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que derivado de la agresión armada uno de sus agentes resultó lesionado, quien se encuentra recibiendo atención médica.

El estado de salud del elemento fue reportado como estable, además de que se le brinda acompañamiento institucional.

Al sitio acudieron agentes de seguridad / Imagen ilustrativa. (Facebook/Primer Plano)

La Fiscalía detalló que de manera inmediata se activaron los protocolos de seguridad y respuesta, por lo que se desplegó un operativo coordinado que permitió la detención de varias personas.

Sin embargo, las autoridades no especificaron el número de detenidos presuntamente implicados en el ataque armado.

“La Fiscalía mantiene coordinación permanente con autoridades municipales, estatales y federales para reforzar la seguridad en la zona, proteger a la población y fortalecer las acciones de investigación que permitan esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia”, detalló en un comunicado.

Videos de cámaras de seguridad registraron el momento en el que se desató el ataque, lo que provocó que las personas que se encontraban en la zona huyeran de inmediato para evitar ser lesionados.

En material también muestra el despliegue de agentes de seguridad hacia el domicilio implicado en la agresión, al que se aproximaron alrededor de 25 elementos.

Foto: Captura de pantalla / Redes Sociales

*Información en desarrollo...