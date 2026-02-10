México

Atacan a balazos a agentes ministeriales en Cortazar, Guanajuato: un elemento resultó lesionado

La Fiscalía del Estado informó que fueron detenidas varias personas que estarían implicadas en la agresión

Guardar
El ataque se registró alrededor
El ataque se registró alrededor de las 10:00 horas de este martes. (Foto: Cuartoscuro)

Un ataque armado se registró la mañana de este martes en el municipio de Cortazar, Guanajuato, cuando agentes ministeriales se encontraban realizando funciones en un domicilio del centro.

De acuerdo con reportes, la agresión comenzó alrededor de las 10:00 horas, cuando elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) circulaban por la calle Héroes de Chapultepec, casi esquina con Miguel Hidalgo, para cumplimentar una orden de aprehensión.

Al aproximarse a un domicilio, los oficiales fueron agredidos a balazos desde la parte alta de la vivienda, lo que desató un enfrentamiento armado.

Ante la emergencia, elementos de la Guardia Nacional (GN), Policía Municipal y agentes de seguridad fueron desplegados en la zona para controlar la situación.

Los comerciantes que se encontraban en la zona se apresuraron a cerrar sus establecimientos ante las detonaciones de arma de fuego.

Un agente resultó herido

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que derivado de la agresión armada uno de sus agentes resultó lesionado, quien se encuentra recibiendo atención médica.

El estado de salud del elemento fue reportado como estable, además de que se le brinda acompañamiento institucional.

Al sitio acudieron agentes de
Al sitio acudieron agentes de seguridad / Imagen ilustrativa. (Facebook/Primer Plano)

La Fiscalía detalló que de manera inmediata se activaron los protocolos de seguridad y respuesta, por lo que se desplegó un operativo coordinado que permitió la detención de varias personas.

Sin embargo, las autoridades no especificaron el número de detenidos presuntamente implicados en el ataque armado.

“La Fiscalía mantiene coordinación permanente con autoridades municipales, estatales y federales para reforzar la seguridad en la zona, proteger a la población y fortalecer las acciones de investigación que permitan esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia”, detalló en un comunicado.

Videos de cámaras de seguridad registraron el momento en el que se desató el ataque, lo que provocó que las personas que se encontraban en la zona huyeran de inmediato para evitar ser lesionados.

En material también muestra el despliegue de agentes de seguridad hacia el domicilio implicado en la agresión, al que se aproximaron alrededor de 25 elementos.

Foto: Captura de pantalla /
Foto: Captura de pantalla / Redes Sociales

*Información en desarrollo...

Temas Relacionados

CortazarGuanajuatoAtaque a balazosEnfrentamientoNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Ricardo Monreal defiende la actuación del Tribunal Electoral en las elecciones del 2024

La función desempeñada por el órgano jurisdiccional fue resaltada como un factor importante para garantizar la gobernabilidad posterior a los comicios

Ricardo Monreal defiende la actuación

Dan más de 10 años de cárcel para tres personas en Sonora por albergar a 36 migrantes de La India, Ecuador, Nepal y Pakistán

La sentencia fue dictada por un juez luego de que el Ministerio Público Federal aportara las pruebas suficientes

Dan más de 10 años

Quiénes son los entrenadores de Donovan Carrillo, Myke Gillman y Jonathan Mills que ayudaron al mexicano en Juegos Olímpicos

Desde 2023 el nacido en Zapopan, Jalisco, se mudó a Canadá para continuar con su desempeño deportivo de alto nivel asesorado por expertos

Quiénes son los entrenadores de

COVID, dengue y ciertos tipos de cáncer: estas son las vacunas que México producirá con alta tecnología

La fabricación nacional abre oportunidades para la ciencia aplicada ante brotes infecciosos

COVID, dengue y ciertos tipos

Colaborador de Hoy alerta sobre una nueva modalidad de robo en el cajero automático

A través de sus redes sociales, el presentador narró la situación que vivió su mamá en Puerto Vallarta

Colaborador de Hoy alerta sobre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dan más de 10 años

Dan más de 10 años de cárcel para tres personas en Sonora por albergar a 36 migrantes de La India, Ecuador, Nepal y Pakistán

Los 30 miembros del Cártel de Sinaloa detenidos en Querétaro no operaban ahí: “Aquí se juntaban”, asegura gobernador

Fiscalía de Sinaloa confirma asesinato del sobrino de El Mayo Zambada en Culiacán

Ovidio Guzmán deberá esperar hasta finales de julio para su audiencia de sentencia en EEUU

Ejecutan en Jiutepec a exjefe operativo de la Policía de Morelos en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco

ENTRETENIMIENTO

Colaborador de Hoy alerta sobre

Colaborador de Hoy alerta sobre una nueva modalidad de robo en el cajero automático

Él es el nuevo novio de Imelda Tuñón, afirman que la actriz estrena romance en medio de su polémica con Maribel Guardia

Martha Figueroa revela que otro famoso padece ELA, la enfermedad que mató a Pedro Torres y aqueja a Yolanda Andrade

Eugenio Derbez asegura que Victoria Ruffo busca reflectores al hablar de él y así reacciona la actriz

Exatlón México: quién gana el Duelo de los enigmas hoy 10 de febrero

DEPORTES

Quiénes son los entrenadores de

Quiénes son los entrenadores de Donovan Carrillo, Myke Gillman y Jonathan Mills que ayudaron al mexicano en Juegos Olímpicos

Aníbal Godoy, capitán panameño, asegura que pueden superar a Pumas

Gobierno CDMX niega que el estadio de Cruz Azul se construya en el Parque Bicentenario: así lo informó Clara Brugada

Claudia Sheinbaum felicita a Donovan Carrillo por clasificar a las finales en los Juegos Olímpico de Invierno

Cruz Azul vs. Vancouver: a qué hora y dónde ver en México el partido de vuelta de la Máquina en Concachampions