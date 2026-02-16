Senado analiza esta semana autorización para presencia de tropas estadounidenses en México

El Senado discutirá esta semana la entrada temporal de 12 militares de EE. UU. para entrenamiento conjunto con las Fuerzas Armadas mexicanas.

El Senado de la República discutirá esta semana la solicitud del Poder Ejecutivo para autorizar el ingreso de 12 elementos del Ejército de Estados Unidos a territorio nacional, con el fin de participar en ejercicios de capacitación conjunta con las Fuerzas Armadas mexicanas.

De acuerdo con el comunicado oficial, la petición fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum y turnada a la Comisión de Defensa Nacional para su dictaminación.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que el asunto forma parte de la agenda legislativa de esta semana.

Agenda Legislativa del Senado. Crédito: Laur Itzel Castillo

La autorización contempla el ingreso de integrantes del 7/o. Grupo de Operaciones Especiales del Comando de Operaciones Especiales Norte de Estados Unidos, quienes participarían en el evento denominado “Capacitación MEXSOF (Defensa)” del 27 de febrero al 15 de julio de 2026.

¿En qué consiste la capacitación MEXSOF 2026?

Según el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria, el objetivo del entrenamiento es fortalecer la interoperabilidad y la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Las actividades de capacitación incluyen:

Patrullaje táctico

Liderazgo de tropas

Medicina táctica

Métodos de comunicación

Combate urbano y rural

Combate cercano y puntería avanzada

Operaciones de francotirador

Neutralización de artefactos explosivos improvisados

Operaciones con drones

Buceo de combate e infiltración marítima

Las prácticas se realizarán en instalaciones militares ubicadas en el Estado de México y Quintana Roo, incluyendo el Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales en Temamatla y la Base Aérea Militar No. 4 en Cozumel.

Senado ya autorizó ingreso de 19 Navy SEALs en febrero

Esta nueva solicitud se suma a la autorización otorgada el pasado 11 de febrero, cuando el Senado aprobó con 105 votos a favor el ingreso de 19 elementos del Equipo 2 de los Navy SEALs de la Marina de Estados Unidos.

En ese caso, el adiestramiento se desarrolla del 15 de febrero al 16 de abril de 2026 en Campeche, en coordinación con la Secretaría de Marina, bajo el ejercicio denominado “Mejorar las Capacidades de las Fuerzas de Operaciones Especiales”.

La autorización se realizó conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso General, que faculta al Senado para aprobar la entrada de tropas extranjeras al país cuando se trate de ejercicios de cooperación.

Cooperación bilateral y soberanía nacional en el debate legislativo

El Ejecutivo federal ha subrayado que estos ejercicios forman parte de los mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad y capacitación, y que no implican operaciones armadas ni intervención extranjera, sino intercambio técnico y fortalecimiento de capacidades.

El debate en comisiones y en el pleno se centrará en los alcances de la colaboración militar, el respeto a la soberanía nacional y el marco constitucional que regula la presencia temporal de fuerzas extranjeras en territorio mexicano.

Reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” y otros temas en la agenda

Además del tema de seguridad, el Senado votará esta semana la entrega del Reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” 2025, luego de que la Comisión para la Igualdad de Género aprobara la terna integrada por Karla Mawcinitt Bueno, Cecilia López Pérez y Lucila Ayala de Moreschi.

Laura Itzel Castillo Juárez informó que el Senado votará esta semana el Reconocimiento ‘Elvia Carrillo Puerto’ 2025. (CRÉDITO OBLIGATORIO)

En la agenda también se contempla:

La emisión de tres monedas conmemorativas del Campeonato Mundial de Futbol 2026

La sustitución del senador Gustavo Sánchez Vásquez en la Secretaría de la Mesa Directiva , tras su fallecimiento

Actividades con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna

Con estos temas, el Senado abre una semana marcada por decisiones en materia de cooperación militar internacional y reconocimientos a la trayectoria de mujeres destacadas, en un contexto de debate sobre seguridad y relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos.