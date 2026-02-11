México

Senado aprueba ingreso a México de Navy SEALs de EEUU para adiestramiento con Fuerzas Armadas

El pleno del Senado avaló la solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum con 105 votos a favor

Las conocidas Navy Seal's de EEUU podrían iniciar operaciones tras una solicitud al Senado de la República por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum | Yiannis Kourtoglou / Reuters

El Senado de la República aprobó el ingreso de 19 elementos del Equipo 2 de los Navy SEALs de la Marina de Estados Unidos, para realizar actividades de adiestramiento con las Fuerzas Armadas de México.

La Cámara Alta aprobó la solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum en la sesión de esta mañana, con 105 votos a favor, cero en contra y una abstención.

De acuerdo con el Senado, los 19 elementos de la Marina estadounidenses participarán en la actividad 2 APA-2026 ‘Mejorar las Capacidades de las Fuerzas de Operaciones Especiales’.

“Con 105 votos a favor y una abstención, se concede autorización para permitir la entrada de tropas extranjeras dentro de los límites del país para participar en la actividad 2 APA-2026 “Mejorar las Capacidades de las Fuerzas de Operaciones Especiales”, precisó en su cuenta de X.

El objetivo es que este grupo militar participe en un ejercicio de adiestramiento y capacitación junto a fuerzas especiales mexicanas en Campeche, del 15 de febrero al 16 de abril de 2026.

La solicitud, gestionada por la Secretaría de Gobernación, se enmarca en la Ley Orgánica del Congreso General, que exige la aprobación del Senado para permitir la entrada de tropas extranjeras.

El entrenamiento, denominado “Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”, se realizará en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina en San Luis Carpizo y en el Sector Naval de Ciudad del Carmen, ambos ubicados en el estado de Campeche.

La iniciativa busca fortalecer las capacidades operativas de las fuerzas mexicanas y promover la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Los Navy SEALs son la fuerza de operaciones especiales de élite de la Marina estadounidense, conocidos por sus rigurosos entrenamientos y su participación en misiones de alto riesgo a nivel mundial.

El Equipo 2, fundado en 1962, es uno de los más reconocidos por su experiencia en operaciones de contrainsurgencia y contraterrorismo en diferentes regiones del mundo.

El gobierno de Sheinbaum ha reiterado que la cooperación con Estados Unidos en temas de seguridad se limita al intercambio de información y asistencia en emergencias, priorizando la soberanía nacional.

Recientemente, la Secretaría de la Defensa Nacional permitió el ingreso de aeronaves estadounidenses para una misión humanitaria, bajo acuerdos bilaterales y respeto a la autonomía de México.

