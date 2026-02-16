México

Policía Cibernética alerta por estafa con código QR

La herramienta para evitar escribir enlaces ha sido usada por delincuentes

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de códigos QR se ha popularizado como una forma rápida y práctica de acceder a información, servicios y pagos; sin embargo, la Policía Cibernética ha detectado su uso por delincuentes.

La Policía Cibernética advierte el “uso de los códigos #QR maliciosos que, al ser escaneados, redirigen a las víctimas a sitios web fraudulentos o descargan software malicioso en sus dispositivos”.

Qué es un código QR

Un código QR es un gráfico bidimensional que almacena información y puede ser escaneado con la cámara de un dispositivo móvil.

- crédito Imagen Ilustrativa Infobae
- crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Permite acceder de forma rápida a enlaces, documentos o aplicaciones sin necesidad de escribir direcciones manualmente.

Cómo funciona la estafa del código QR

Se recomienda no escanear códigos
Se recomienda no escanear códigos QR no reconocidos (X/@SSC_CDMX)
  1. Los estafadores generan códigos QR falsos usando herramientas gratuitas en internet.
  2. Colocan estos códigos en lugares públicos (como parquímetros, restaurantes, bares, carteles, cajeros automáticos, transporte público) o los envían por correo electrónico, SMS, mensajes en redes sociales o incluso en envíos postales.
  3. Cuando una persona escanea el código, es dirigida a un sitio web falso que simula ser legítimo (bancos, empresas de mensajería, restaurantes, etc.).
  4. El sitio solicita datos personales o financieros, como contraseñas, números de tarjeta, PIN o información de cuentas.
  5. En algunos casos, el código puede descargar malware en el dispositivo, instalar aplicaciones maliciosas o abrir apps bancarias para robar información.
  6. Los datos robados se utilizan para realizar fraudes financieros, suplantación de identidad o venderlos en la dark web.

Cómo identificar una estafa con código QR

  • El código está pegado sobre otro, tiene bordes levantados, mala calidad de impresión o está desalineado.
  • El código aparece en lugares inusuales o sin relación clara con el entorno (carteles en la calle, stickers sin marca).
  • El mensaje que acompaña al código genera urgencia (“escanea ahora”, “tu cuenta será bloqueada”, “entrega fallida”).
  • El QR llega por medio de correos, SMS o mensajes no solicitados.
  • Al escanear, el sitio al que dirige presenta errores de ortografía, branding inconsistente o pide información sensible inesperada.
  • El enlace que muestra el QR tiene nombres de dominio extraños, diferencias ortográficas o no utiliza “https”.
  • El personal del lugar no puede confirmar la legitimidad del código.
  • El QR solicita descargar aplicaciones o archivos fuera de tiendas oficiales.

Cómo prevenir estafas con códigos QR

Es importante verificar que el
Es importante verificar que el QR realmente pertenezca al establecimiento (SpaceX)
  • Verifica que el QR no esté manipulado ni colocado encima de otro.
  • Antes de abrir el enlace, revisa la URL que muestra tu teléfono y busca errores o dominios sospechosos.
  • No escanees códigos de fuentes desconocidas, mensajes inesperados ni correos electrónicos sospechosos.
  • Evita ingresar información confidencial tras escanear un QR, especialmente si dirige a formularios o sitios de pago.
  • Utiliza solo la cámara de tu teléfono para escanear, evita apps de terceros desconocidas.
  • Actualiza el sistema operativo y utiliza autenticación de dos factores en tus cuentas.
  • Si tienes dudas, accede al sitio web de la empresa desde el navegador escribiendo la dirección manualmente.
  • Consulta al personal del local antes de escanear un código en lugares públicos.
  • No aceptes regalos ni paquetes inesperados con códigos QR.
  • Usa aplicaciones de escaneo que ofrezcan funciones de seguridad.
  • No escanees códigos QR de mensajes no solicitados.
  • No ingreses información personal o financiera.

Cómo contactar a la Policía Cibernética en México

  • Los números son: 55 5242 5100 ext. 5086
  • El correo electrónico de contacto es: policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx

