Cinco alternativas al ácido salicílico para eliminar verrugas del cuello de forma fácil y segura

(Zigomat.com)

Eliminar verrugas del cuello de manera sencilla y sin riesgos es una inquietud frecuente, especialmente por su impacto estético y las molestias que pueden generar.

Según Healthline, existen métodos accesibles y naturales que muchas personas emplean como alternativas al tratamiento tradicional con ácido salicílico, el cual suele ser la primera opción recomendada por dermatólogos.

¿Por qué aparecen las verrugas en el cuello?

Las verrugas son crecimientos benignos de la piel causados por la infección con ciertas cepas del virus del papiloma humano (VPH). La transmisión puede producirse por contacto directo con superficies o personas infectadas.

La publiación estadounidense destaca que los niños, individuos con sistemas inmunológicos debilitados y quienes trabajan manipulando carne, pescado o aves presentan mayor susceptibilidad. La predisposición genética también influye en la aparición de estas lesiones.

Por lo general, las verrugas se desarrollan en la epidermis, la capa más superficial de la piel, y presentan una superficie elevada y rugosa. En el cuello suelen provocar incomodidad estética y, en ocasiones, molestias leves.

¿Por qué aparecen las verrugas en el cuello? (Foto: Clínica Mayo)

Tratamientos médicos y caseros disponibles

El ácido salicílico es uno de los tratamientos más habituales. Se vende sin receta en concentraciones entre 17 % y 40 %. La aplicación diaria y sostenida durante varias semanas puede eliminar la verruga, aunque requiere paciencia y constancia.

Otros tratamientos médicos incluyen la crioterapia con nitrógeno líquido y la electrodesecación con legrado, que suelen reservarse para casos resistentes y deben ser realizados por un especialista para evitar cicatrices.

No obstante, muchas personas optan por soluciones naturales buscando evitar irritaciones o el costo de los tratamientos médicos convencionales. Estos remedios caseros, aunque carecen de respaldo científico sólido, cuentan con amplia popularidad y testimonios positivos.

Alternativas naturales al ácido salicílico

A continuación, cinco alternativas accesibles que se emplean en el hogar con ingredientes comunes, siguiendo las recomendaciones difundidas por Healthline:

1. Vinagre de manzana

El vinagre de manzana destaca por su acidez y propiedades antimicrobianas. Se cree que su acción es similar a la del ácido salicílico, al eliminar progresivamente la piel infectada. Para su uso, se recomienda:

Mezclar dos partes de vinagre con una de agua

Empapar un algodón y colocar sobre la verruga durante tres a cuatro horas

Repetir diariamente, evitando aplicar sobre heridas abiertas para prevenir irritaciones

Healthline advierte que, si se produce enrojecimiento o ardor, debe suspenderse el tratamiento.

Alternativas naturales al ácido salicílico (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Cáscara de plátano

La cáscara de plátano es otro remedio extendido. Quienes la utilizan fijan un trozo de cáscara sobre la verruga durante la noche con la parte interna en contacto con la piel. Aunque no existen estudios que avalen su eficacia, su uso frecuente responde a la comodidad y bajo costo.

Esta receta se prepara a base de un fruto abundante y de bajo costo. Foto: (iStock)

3. Ajo

El ajo ha sido empleado tradicionalmente en diversas afecciones cutáneas. Una investigación de 2014 citada por Healthline observó que el extracto de ajo eliminó verrugas en cuatro semanas. El compuesto activo, la alicina, posee efectos antimicrobianos y antivirales. Para su aplicación:

Triturar un diente de ajo y mezclarlo con agua

Aplicar sobre la verruga y cubrir con un vendaje

Repetir a diario entre tres y cuatro semanas

También puede emplearse el jugo de ajo o frotar directamente el diente sobre la piel.

Detalle de varias cabezas de ajo, algunas abiertas mostrando los dientes en su interior, sobre una superficie de madera. El ajo es un ingrediente fundamental en la cocina y se destaca por sus propiedades beneficiosas para la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Aceite de ricino

El aceite de ricino es conocido por sus propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias. Se usa para tratar verrugas, tiña y otras afecciones cutáneas. Se sugiere aplicar el aceite sobre la verruga cada día durante dos semanas o más, hasta observar cambios.

Freepik

5. Diente de león

La savia de diente de león ha sido utilizada en la medicina tradicional china y de Oriente Medio. Se extrae el líquido blanco del tallo y se aplica sobre la verruga una o dos veces al día durante dos semanas. Es importante evitar el uso de plantas tratadas con productos químicos.

Freepik

Precauciones y recomendaciones

Aunque la mayoría de estos remedios caseros no cuentan con estudios clínicos que respalden su eficacia, Healthline recomienda realizar una prueba en una pequeña zona de la piel antes de aplicar cualquier sustancia para descartar irritaciones.

En caso de persistencia o aumento de las lesiones, se sugiere consultar a un especialista en dermatología para evaluar el tratamiento más adecuado, ya que existen opciones médicas respaldadas por evidencia científica.

Las verrugas del cuello, en la mayoría de los casos, desaparecen sin intervención tras varios meses, aunque la elección del método depende de factores como el tamaño, la cantidad y la respuesta a terapias previas.

La consulta médica garantiza un abordaje seguro y personalizado, especialmente en situaciones donde las lesiones generan molestias o dudas sobre su origen.