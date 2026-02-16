México

Tres aguas hechas con flores o frutos ideales para combatir los síntomas del hígado graso y apoyar a su regeneración

El consumo regular de aguas infusionadas aportan compuestos que favorecen la función hepática

Tres aguas hechas con flores o frutos ideales para combatir los síntomas del hígado graso y apoyar a su regeneración Foto: (iStock)

El consumo regular de aguas infusionadas con cardo mariano, pomelo con frutos rojos y jengibre con limón aporta compuestos que favorecen la función hepática y pueden ayudar a mitigar los síntomas asociados al hígado graso

Especialistas en salud hepática y publicaciones científicas coinciden en que estas bebidas, integradas en un estilo de vida saludable, ofrecen beneficios comprobados que complementan el tratamiento médico para quienes buscan mejorar la salud de su hígado.

El cardo mariano: una flor protectora para el hígado

El cardo mariano ha sido objeto de numerosos estudios debido a su contenido en silimarina, un antioxidante que protege y regenera las células hepáticas.

De acuerdo con información de la revista Healthline, la silimarina contribuye a la desintoxicación y disminuye la inflamación hepática, lo que lo convierte en una de las opciones preferidas entre quienes buscan alternativas naturales respaldadas por expertos.

El cardo mariano: una flor protectora para el hígado Crédito: RS

La infusión se prepara a partir de las semillas o flores secas de la planta. Consumir una taza diaria, puede integrarse de manera segura en la rutina de quienes padecen hígado graso.

Este enfoque encuentra respaldo en estudios revisados por organizaciones como la Mayo Clinic, que subrayan la necesidad de precaución y consulta médica, especialmente en presencia de otras enfermedades o tratamientos farmacológicos.

“La silimarina es una de las sustancias con mayor evidencia en la protección del tejido hepático”, explicó la Mayo Clinic en un reporte reciente sobre estrategias naturales para el apoyo hepático.

Agua de toronja y frutos rojos: antioxidantes en acción

La toronja y los frutos rojos conforman una mezcla que destaca por su elevado contenido de antioxidantes y compuestos depurativos.

Diversos estudios, como los publicados por la misma revista estadounidense, señalan que la naringina y la naringenina presentes en la toronja potencian la eliminación de toxinas y reducen la inflamación hepática. Los frutos rojos, tales como arándanos y frambuesas, añaden antocianinas que refuerzan la protección celular contra el daño oxidativo.

La preparación consiste en exprimir medio pomelo y añadirlo a un vaso de agua, licuando la mezcla con un puñado de frutos rojos. Esta bebida puede tomarse en ayunas para optimizar su efecto antioxidante.

Agua de toronja y frutos rojos: antioxidantes en acción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agua de jengibre y limón: depuración y alivio digestivo

El jengibre y el limón forman una combinación valorada por sus propiedades antiinflamatorias y su capacidad para estimular la función digestiva, aspectos relevantes en pacientes con hígado graso.

El jengibre puede mejorar los parámetros hepáticos en personas con enfermedad hepática asociada a trastornos metabólicos.

La preparación habitual involucra hervir rodajas de raíz de jengibre en agua durante 5 a 10 minutos y, una vez enfriada, añadir el jugo de un limón. Esta agua puede distribuirse a lo largo del día para favorecer la hidratación y el proceso depurativo. El National Center for Complementary and Integrative Health advierte que el consumo debe ser moderado y que no existe evidencia de riesgo relevante en personas sanas.

Recomendaciones adicionales para la salud hepática

Especialistas como el gastroenterólogo Saurabh Sethi, con formación en AIIMSHarvard y Stanford, subrayan que el apoyo al hígado graso requiere un enfoque integral. Entre las recomendaciones principales figuran:

  • Limitar el consumo de azúcares y bebidas procesadas
  • Asegurar una hidratación adecuada durante el día
  • Consultar siempre al médico antes de incorporar remedios naturales
Recomendaciones adicionales para la salud hepática

El éxito en la recuperación hepática depende de la combinación de una dieta equilibrada, ejercicio regular y el uso responsable de suplementos y bebidas naturales.

Los expertos coinciden en que ninguna bebida sustituye el tratamiento médico, aunque pueden potenciar la regeneración y protección hepática cuando se consumen de forma informada.

