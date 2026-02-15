México

Secuestro y extorsión: la historia de una menor que habría sido raptada por su madre y su padrastro para cobrar rescate en la CDMX

Los dos presuntos culpables fueron capturados recientemente por autoridades capitalinas y ya se encuentran vinculados a proceso

Guardar
La víctima de los detenidos
La víctima de los detenidos fue la propia hija de Lilian "N". Crédito: FGJCDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó la existencia de un caso de secuestro agravado y simulación de secuestro que involucra a una menor de edad, presuntamente raptada por su propia madre y su padrastro para exigir rescate a los familiares paternos de la víctima.

Según reportes de autoridades, tras una investigación fue posible la aprehensión de Jesús “N” y Lilian “N”, quienes enfrentan un proceso judicial por los hechos ocurridos en la colonia Tacubaya, donde habrían realizado exigencias económicas bajo amenazas directas contra la vida de la niña.

Los reporte oficiales señalan que habrían sido dos raptos presuntamente orquestados por la pareja, uno en 2025 y otro en 2026.

Actualmente los dos presuntos secuestradores se encuentran vinculados a proceso y a la espera de la reanudación de su caso, debido a que un juez dictó cuatro meses para la investigación complementaria.

Primer secuestro contra la menor

De acuerdo con la investigación de la fiscalía capitalina, la menor fue privada de la libertad en dos ocasiones distintas, ambas en la colonia Tacubaya, alcaldía Miguel Hidalgo.

El primer episodio se registró el 23 de noviembre de 2025, cuando el padre de la víctima denunció una llamada de su expareja, Lilian “N”, quien le informó que la niña había sido secuestrada mientras ambas circulaban en una motoneta.

Sin embargo, las indagatorias revelaron que Lilian “N”, junto con su pareja Jesús “N”, mantuvo a la menor dentro de un automóvil.

Desde ese sitio, Jesús “N” contactó al padre para exigir un pago de 70 mil pesos a cambio de la liberación, bajo amenaza contra la vida de la niña.

El dinero debía ser entregado a Lilian “N” en una tienda de autoservicio en Santa Fe.

Según el reporte oficial, el padre entregó el efectivo y, después, la menor fue liberada en la colonia Bellavista, alcaldía Álvaro Obregón, sin embargo, las cosas no cesaron.

Segundo rapto en contra de la víctima

En el segundo hecho, el 26 de enero de 2026, los imputados habrían repetido la dinámica, esta vez contactando a la abuela de la menor para exigir 100 mil pesos.

A diferencia del primer intento, en esta ocasión la Policía de Investigación (PDI) intervino, recomendando no realizar ningún pago.

Aunque no se entregó el dinero, tanto la menor como Lilian “N” fueron supuestamente liberadas, lo que permitió identificar, según reportes de la FGJCDMX, que posiblemente se trataba de una simulación de secuestro.

Investigación para identificar a los responsables

Tras los hechos, la Policía de Investigación (PDI) desplegó una serie de acciones para salvaguardar la integridad de la menor y neutralizar las amenazas económicas dirigidas a su familia.

La investigación se basó en la recopilación de entrevistas, testimonios, revisión de cámaras de videovigilancia e informes sobre las exigencias de rescate, lo que permitió reconstruir los hechos y determinar la participación de los imputados.

La información recabada permitió un agente del Ministerio Público solicitar y obtener órdenes de aprehensión, que fueron ejecutadas por la PDI en la colonia Isidro Fabela, alcaldía Álvaro Obregón, logrando la detención de las personas implicadas, identificadas como Lilian “N” y Jesús “N”.

Lilian "N" es señalada de
Lilian "N" es señalada de haber fingido dos secuestros en contra de su propia hija para cobrar los rescates. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades no detallaron la fecha exacta de captura de la pareja de presuntos secuestradores.

Medidas judiciales y plazos en el proceso contra los imputados

Tras la detención de Jesús “N” y Lilian “N”, la fiscalía capitalina logró que ambos fueran vinculados a proceso por los delitos de secuestro agravado y simulación de secuestro.

Durante la audiencia inicial, el juez de control dictó la medida cautelar de prisión preventiva, asegurando que los imputados permanezcan privados de la libertad mientras avanza la investigación.

El juez también estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que las partes podrán aportar pruebas adicionales y fortalecer sus argumentos antes de que se determine la situación jurídica definitiva de los acusados.

Temas Relacionados

SecuestroExtorsiónTacubayaSimulación de secuestroVinculados a procesoCDMXLilian "N"Jesús "N"Secuestro agravadoFGJCMDXmexico-noticias

Más Noticias

Captan a Zendaya en el centro de la CDMX por esta razón

La protagonista de múltiples películas visitó México

Captan a Zendaya en el

Quiénes son los actores y actrices que acudieron a Palacio Nacional por la Ley Federal de Cine 2026

Distintas generaciones del séptimo arte mexicano acudieron al anuncio del gobierno federal sobre los cambios e incentivos que buscan impulsar la producción audiovisual

Quiénes son los actores y

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

Un pésimo estado del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede causar daños en la salud para las personas que realizan actividades al aire libre

Cómo se encuentra la calidad

Reportan que Karime Macías, esposa de Javier Duarte, obtuvo asilo en Reino Unido: no sería extraditada

Los hechos fueron informados por “La Jornada”; la mujer fue ligada con un fraude millonario

Reportan que Karime Macías, esposa

Quiénes son las personas que no debería consumir búlgaros de leche

El consumo de este alimento popular no es para todos, ya que existen riesgos en quienes tienen ciertas condiciones de salud específicas o tratamientos médicos

Quiénes son las personas que
MÁS NOTICIAS

NARCO

La indignante realidad de las

La indignante realidad de las fosas clandestinas en México: los cinco estados con más restos encontrados

Detienen a presunto extorsionador de comerciantes en la alcaldía Cuauhtémoc

Procesan a hombre que transportaba casi una tonelada de marihuana, armamento y otras drogas en un camión en Chihuahua

Localizan con vida a 6 empleados de una agencia automotriz de Uruapan, Michoacán, tras ser reportados como desaparecidos

Marina localiza y destruye más de 1 millón de plantas de amapola en Nayarit

ENTRETENIMIENTO

Quiénes son los actores y

Quiénes son los actores y actrices que acudieron a Palacio Nacional por la Ley Federal de Cine 2026

María José y Apio Quijano: entre recuerdos y confesiones, ¿ella fue su única novia?

Muere Leo Rosas, participante de ‘La Voz México’ que triunfó al lado de Yahir

Este es el top 5 de telenovelas de época que marcaron historia en la televisión mexicana

El sofisticado look de Salma Hayek en Palacio Nacional para encontrarse con la presidenta Claudia Sheinbaum

DEPORTES

El mexicano Julián Araujo le

El mexicano Julián Araujo le da el gol de la victoria al Celtic y se lanza a festejar con la tribuna

América vs Rayadas: cuándo y dónde ver el juego de la jornada 9 de la Liga Mx Femenil

David Picasso se une al Canelo Team luego de perder contra Naoya Inoue: “Gracias Eddy Reynoso”

¿Partido fácil? Gabriel Milito compara al América con el Mazatlán tras ganar el Clásico Nacional

“La Selección Mexicana no alcanza ese nivel”: Faitelson pide que Chivas juegue el Mundial de 2026