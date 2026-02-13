La Fiscalía de Guadalajara abrió carpeta de investigación por salto desde un hotel RIU

Clausura de hotel tras salto de paracaidista en Guadalajara Jalisco (especial)

La apertura de una investigación penal por el salto en parapente desde la terraza del Hotel RIU Guadalajara ha encendido las alertas sobre los protocolos de seguridad en edificios de gran altura en la capital jalisciense.

El caso, que se viralizó rápidamente en redes sociales, ya es analizado por la Fiscalía del Estado de Jalisco tras la denuncia formal presentada por el Ayuntamiento de Guadalajara.

El incidente ocurrió en el Hotel RIU Guadalajara, uno de los edificios más altos de la ciudad. En el video difundido se observa a un joven lanzarse desde la terraza con equipo de parapente, para posteriormente abandonar el lugar junto con otras personas a bordo de una camioneta Nissan Frontier.

Ya investiga la Fiscalía estatal

Sujeto salta en paracaídas desde mirador de hotel Riu, en Guadalajara, Jalisco. Crédito: (@julioastillero/X)

La denuncia fue recibida por la Fiscalía apenas un día después de que las imágenes se hicieran virales. El titular de la dependencia, Salvador González de los Santos, confirmó que el municipio presentó el recurso legal correspondiente y que ya se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

Las autoridades buscan determinar:

La identidad del joven que realizó el salto.

Quiénes lo acompañaban al momento del incidente.

Cómo ingresó el equipo especializado sin ser detectado.

La posible responsabilidad administrativa o penal de los involucrados.

Posibles faltas administrativas y delitos

Salto en paracaídas desde el Hotel RIU, Guadajalara, Jalisco (captura)

El fiscal González de los Santos explicó que, preliminarmente, parte de las conductas bajo revisión podrían encuadrarse en faltas administrativas. Sin embargo, no descartó que puedan configurarse delitos, dependiendo de los resultados de la investigación.

“Vamos a valorar los posibles delitos que en su momento se pudieran cometer”, señaló el funcionario, dejando claro que el análisis jurídico sigue en curso.

Por su parte, el secretario de Seguridad estatal, Juan Pablo Hernández González, cuestionó los controles internos del hotel. Indicó que resulta preocupante que una persona pudiera ingresar con mochila, casco y cámara tipo GoPro sin que existiera un reporte preventivo a las autoridades.

Según Hernández González, el personal del hotel debió alertar oportunamente a través del 911 o algún número de emergencia al detectar una conducta de riesgo, especialmente tratándose de un inmueble de gran altura.

Seguridad reforzada rumbo al Mundial 2026

El caso también tendrá implicaciones en la planeación de seguridad para el Copa Mundial de la FIFA 2026. El coordinador estratégico de Seguridad de Jalisco, Roberto Alarcón Estrada, adelantó que se reforzarán los protocolos en hoteles sede y edificios altos.

Entre las medidas previstas destacan:

Revisiones preventivas en inmuebles de gran altura.

Operativos con apoyo de binomios caninos.

Vigilancia permanente en puntos estratégicos.

Supervisión especial en zonas con alta afluencia turística.

Las autoridades subrayaron que la intención es prevenir conductas que puedan poner en riesgo tanto a huéspedes como a la población en general, especialmente en eventos internacionales de gran magnitud.

La Fiscalía mantiene abiertas varias líneas de investigación para determinar si existieron omisiones en los controles de acceso y vigilancia del hotel, así como la responsabilidad directa de quienes participaron en el salto.