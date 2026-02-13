México

FGR continúa investigando motivo del secuestro de mineros en Sinaloa, afirma Sheinbaum: “No solo se le va a creer a un detenido”

La presidenta indicó que la Fiscalía también investiga si el secuestro pudo ser por extorsión a la empresa

Sheinbaum afirmó que aún se continúa con la investigación del caso y la búsqueda de los mineros secuestrados. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) continúa investigando el motivo por el cual fueron secuestrados 14 ingenieros y mineros en Concordia, Sinaloa, luego de que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, indicó que presuntamente fueron confundidos con integrantes de un grupo criminal.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria aclaró que en su momento, García Harfuch precisó que la versión sobre que los mineros fueron confundidos con criminales derivó de una declaración de una de las personas detenidas por el caso.

“Aquí, el secretario de Seguridad dio la información de que los detenidos habían dicho que habían confundido a los mineros con miembros de un grupo delictivo, esa es la información que él da, que es la declaración de los detenidos.

“Evidentemente la Fiscalía está haciendo una investigación más profunda, no solamente se le va a creer al detenido de que esta fue la causa”, dijo en Palacio Nacional.

Sheinbaum Pardo indicó que como parte de la investigación, las autoridades dialogan con los familiares de los ingenieros y mineros desparecidos, así como con otros trabajadores de la empresa Viszla Silver, donde laboraban al menos 10 de las víctimas, así como con representantes de la industria minera para “conocer las condiciones en las que se dio este trágico y lamentable hecho”.

Indicó que a esto suma el “apoyo permanente” las familias de las víctimas, “más allá de cuál haya sido la causa”, además de que se buscará conocer las condiciones laborales de los mineros y si la empresa tuvo alguna responsabilidad con lo ocurrido.

Comentó que en este sentido también se dialogará con las cámaras mineras para conocer si son víctimas de extorsión, debido a que este delito ha sido señalado como una de las causas por las que fueron secuestrados los 14 trabajadores, de los cuales cinco fueron hallados sin vida.

“Entonces tenemos que apoyar a las víctimas, estar cercanas a ellos, averiguar la condición laboral de los mineros, ver si hay alguna responsabilidad de la minera, y también una investigación profunda de cual es la causa de esta situación.

“Y por otro lado, hablar con la cámara de los mineros, de la industria minera para saber si son víctimas de extorsión y que es lo que tenemos que hacer para poder proteger tanto la actividad productiva como a los trabajadores”, puntualizó.

Ante los señalamientos de extorsión en el caso y hacia las empresas mineras, la presidenta destacó que su gobierno implementó desde julio del 2025 la Estrategia Nacional contra la Extorsión, señalando los avances en la atención y erradicación del delito.

Sin embargo, recalcó que respecto a la desaparición de los mineros, la Fiscalía General investiga si fue por extorsión.

“Tan sabemos que existe y tan nos interesa erradicar este delito que tenemos una estrategia particular contra la extorsión y vamos a seguir así, por que evidentemente tenemos que erradicar la extorsión en nuestro país.

“En este caso de los mineros está la fiscalía haciendo la investigación para ver si fue un caso en efecto de extorsión de amenaza y tomar todas las medidas necesarias”, concluyó.

Vizsla Silver suspende operaciones presenciales en Concordia tras secuestro de trabajadores

La empresa Vizsla Silver anunció ayer la suspensión indefinida de sus operaciones presenciales en Concordia, Sinaloa, tras el secuestro de diez trabajadores, cinco de los cuales fueron hallados sin vida.

En un comunicado, la minera canadiense informó que continuará con labores administrativas y de exploración únicamente a distancia.

Vizsla evitó pronunciarse sobre posibles extorsiones previas a sus empleados y tampoco abordó las denuncias de familiares sobre omisiones en la protección y atención a las víctimas.

El mensaje de la empresa reiteró su colaboración con las autoridades mexicanas y expresó solidaridad con los afectados, aunque no ofreció detalles adicionales sobre las medidas de seguridad implementadas.

Mientras tanto, familiares y colectivos exigieron que la minera asuma responsabilidad y brinde información transparente sobre los hechos, así como garantías para los trabajadores.

La suspensión marca un nuevo episodio en la crisis de seguridad que enfrenta la industria minera en la región.

