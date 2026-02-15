México

Secretaría del Trabajo afirma que la jornada de 40 horas no significa “ganar menos ni trabajar más”: defiende aplicación gradual hasta 2030

Marath Bolaños explicó la propuesta que respaldan en la administración de Claudia Sheinbaum

Guardar
Secretaría del Trabajo confirma que la reducción de la jornada será gradual hasta 2030

Este 14 de febrero de 2026, el secretario del Trabajo, Marath Bolaños López, afirmó en un mensaje difundido en la red social X que la reducción de la jornada laboral a cuarenta horas semanales no implicará “ganar menos ni trabajar más”. La declaración surge tras la aprobación en el Senado de la República de la reforma constitucional sobre la jornada de trabajo, que será implementada de manera gradual hasta 2030.

Personas trabajarán cinco días y “descansarán dos”

De acuerdo con Bolaños López, la reforma establece de manera explícita en el artículo constitucional que la semana laboral máxima será de cuarenta horas, cifra que representa una reducción de ocho horas con respecto al límite actual. El funcionario subrayó que la jornada diaria seguirá siendo de un máximo de ocho horas, lo que permitirá que las personas trabajen cinco días por semana, manteniendo al menos un día de descanso obligatorio.

El secretario del Trabajo señaló que esta medida se alinea con las prácticas laborales de países como Francia, Canadá, Italia, Brasil, Chile y Estados Unidos, donde los límites semanales son similares. Además, puntualizó que la reducción en México se implementará de forma gradual, permitiendo un periodo de adaptación para las empresas. El calendario propuesto es el siguiente:

  • En 2027: límite de 46 horas semanales.
  • En 2028: límite de 44 horas semanales.
  • En 2029: límite de 42 horas semanales.
  • En 2030: límite definitivo de 40 horas semanales.

El funcionario recalcó que no habrá disminución salarial como consecuencia de la reducción de la jornada. “Queda establecido que no habrá disminución de salarios a costa de la reducción de la jornada de trabajo”, dijo Bolaños López en el video publicado en X.

Marath Baruch Bolaños López defendió
Marath Baruch Bolaños López defendió la reforma de la reducción de la jornada laboral a 40 horas. (Presidencia)

64% de los trabajadores en México se “beneficiarán”

La Secretaría del Trabajo calcula que alrededor del 64% de las personas trabajadoras en México se beneficiarán de la reducción de la jornada, especialmente quienes actualmente laboran más de 41 horas por semana.

Esta reforma, según el funcionario, no representa una política aislada, sino que se suma a otros cambios en el ámbito laboral, como el incremento del salario mínimo, el cual ha contribuido a que más de seis millones de personas superen la pobreza, de acuerdo con datos oficiales.

Entre los argumentos presentados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para defender la reforma, destacan:

  • El objetivo es disminuir el agotamiento y mejorar la calidad de vida de los trabajadores.
  • La reducción gradual permite a las empresas ajustar sus operaciones y estructuras.
  • No se afectarán los ingresos de los empleados.
  • La medida responde a una tendencia internacional de mejorar las condiciones laborales.

En su mensaje, Bolaños López concluyó que la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum busca “menos agotamiento, más tiempo de vida y no afectar a las personas trabajadoras”.

Temas Relacionados

40 horasSecretaría del Trabajo2030Marath BolañosClaudia SheinbaumSenado de la Repúblicamexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

Chivas vs América EN VIVO: minuto a minuto del Clásico Nacional de la Liga Mx

Sigue el minuto a minuto del Clásico Nacional entre América y Chivas, con todas las acciones, goles y reacciones en directo desde el Estadio Akron

Chivas vs América EN VIVO:

Mario Delgado afirma que le ofrecieron un puesto en el extranjero a Marx Arriaga, él se atrinchera en la SEP tras rechazarlo

El titular de la secretaría de Educación reiteró que el 16 de febrero la vacante de director de Materiales Educativos quedará libre

Mario Delgado afirma que le

El ingrediente poderoso que tiene la avena por la que es un alimento perfecto para el desayuno de todos los días

Este cereal es ideal para la dieta diaria

El ingrediente poderoso que tiene

¿Cómo llegaron los Pumas de Efraín Juárez al subliderato de la Liga MX?

Pese a diversas críticas hacia su entrenador, los universitarios suman cuatro victorias y mantienen su invicto en el Clausura 2026 de la Liga MX

¿Cómo llegaron los Pumas de

Fiscalía de Sinaloa confirma que cuerpos localizados en una camioneta pertenecen a los 5 hombres secuestrados en Ahome

Las víctimas fueron privadas de la libertad el pasado 7 de febrero cuando viajaban en la carretera

Fiscalía de Sinaloa confirma que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Sinaloa confirma que

Fiscalía de Sinaloa confirma que cuerpos localizados en una camioneta pertenecen a los 5 hombres secuestrados en Ahome

Reaprehenden a “El Niño de la Unión” en CDMX por incumplir con firma periódica

Comunidad minera realiza marcha en más de 6 estados para exigir justicia por trabajadores desaparecidos en Sinaloa

Menor de 14 años entre los seis secuestradores detenidos en Xochimilco: policías liberaron a joven de 18 años

Mataron a una menor de 14 años e hirieron a su madre sicarios de La Unión Tepito con más de 30 balazos

ENTRETENIMIENTO

El posible setlist de My

El posible setlist de My Chemical Romance para su segunda noche en el Estadio GNP Seguros

Laura Zapata y Lupita Jones habrían roto las reglas antes de entrar a La Casa de los Famosos Telemundo

Los emos en México regresaron junto a My Chemical Romance en su primer concierto del Estadio GNP Seguros

Parejas de famosos mexicanos: así celebrarán San Valentín 2026

Yeri Mua denuncia ponchadura tras pasar por caseta en CDMX: “que me repongan las llantas de mujer”

DEPORTES

Chivas vs América EN VIVO:

Chivas vs América EN VIVO: minuto a minuto del Clásico Nacional de la Liga Mx

¿Cómo llegaron los Pumas de Efraín Juárez al subliderato de la Liga MX?

Luis Romo no jugará el Clásico Nacional ante América y se confirma el tiempo que será baja

Exjugadora del América denuncia abandono de su club tras grave lesión y solicita apoyo para volver a las canchas

Aficionados se quejan del mal estado del Estadio Cuauthémoc pese a anuncio de remodelaciones