Secretaría del Trabajo afirma que la jornada de 40 horas no significa “ganar menos ni trabajar más”: defiende aplicación gradual hasta 2030

Secretaría del Trabajo confirma que la reducción de la jornada será gradual hasta 2030

Este 14 de febrero de 2026, el secretario del Trabajo, Marath Bolaños López, afirmó en un mensaje difundido en la red social X que la reducción de la jornada laboral a cuarenta horas semanales no implicará “ganar menos ni trabajar más”. La declaración surge tras la aprobación en el Senado de la República de la reforma constitucional sobre la jornada de trabajo, que será implementada de manera gradual hasta 2030.

Personas trabajarán cinco días y “descansarán dos”

De acuerdo con Bolaños López, la reforma establece de manera explícita en el artículo constitucional que la semana laboral máxima será de cuarenta horas, cifra que representa una reducción de ocho horas con respecto al límite actual. El funcionario subrayó que la jornada diaria seguirá siendo de un máximo de ocho horas, lo que permitirá que las personas trabajen cinco días por semana, manteniendo al menos un día de descanso obligatorio.

El secretario del Trabajo señaló que esta medida se alinea con las prácticas laborales de países como Francia, Canadá, Italia, Brasil, Chile y Estados Unidos, donde los límites semanales son similares. Además, puntualizó que la reducción en México se implementará de forma gradual, permitiendo un periodo de adaptación para las empresas. El calendario propuesto es el siguiente:

En 2027: límite de 46 horas semanales.

En 2028: límite de 44 horas semanales.

En 2029: límite de 42 horas semanales.

En 2030: límite definitivo de 40 horas semanales.

El funcionario recalcó que no habrá disminución salarial como consecuencia de la reducción de la jornada. “Queda establecido que no habrá disminución de salarios a costa de la reducción de la jornada de trabajo”, dijo Bolaños López en el video publicado en X.

Marath Baruch Bolaños López defendió la reforma de la reducción de la jornada laboral a 40 horas. (Presidencia)

64% de los trabajadores en México se “beneficiarán”

La Secretaría del Trabajo calcula que alrededor del 64% de las personas trabajadoras en México se beneficiarán de la reducción de la jornada, especialmente quienes actualmente laboran más de 41 horas por semana.

Esta reforma, según el funcionario, no representa una política aislada, sino que se suma a otros cambios en el ámbito laboral, como el incremento del salario mínimo, el cual ha contribuido a que más de seis millones de personas superen la pobreza, de acuerdo con datos oficiales.

Entre los argumentos presentados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para defender la reforma, destacan:

El objetivo es disminuir el agotamiento y mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

La reducción gradual permite a las empresas ajustar sus operaciones y estructuras.

No se afectarán los ingresos de los empleados .

La medida responde a una tendencia internacional de mejorar las condiciones laborales.

En su mensaje, Bolaños López concluyó que la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum busca “menos agotamiento, más tiempo de vida y no afectar a las personas trabajadoras”.