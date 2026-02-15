Noroña afirma que la salida de Marx Arriaga de la SEP está siendo de manera errónea

Gerardo Fernández Noroña señala que la destitución de Marx Arriaga refleja presiones internas y externas sobre el rumbo educativo y la cohesión del movimiento. Foto: Cámara de Diputados

La salida de Marx Arriaga de la Dirección de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) desató una reacción de Gerardo Fernández Noroña. El senador cuestionó abiertamente la decisión en una transmisión en vivo en sus redes sociales, subrayando que el episodio expone disputas ideológicas dentro del movimiento y una fuerte presión tanto interna como externa sobre el rumbo de los libros de texto gratuitos y la Nueva Escuela Mexicana.

“La unidad, la unidad. O sea, estamos nosotros mismos desde el movimiento, procesando las cosas, inclusive que fuera correcta la salida de Marx Arriaga, procesándola mal”, manifestó Fernández Noroña el 14 de febrero.

Gerardo Fernández Noroña agregó: “La derecha, además, no se queda conforme con eso, quiere más, quiere ver sangre, quiere… Intriga y se fortalece su mentira de que, en el caso de la crítica a la SEP, no tiene ninguna razón, pero con esta salida: ‘¡Ahí está! ¡Teníamos razón! ¡Dogmatizó! Este… Hizo libros’. O sea, no tienen vergüenza”.

Fernández Noroña señala la presencia de ideología de derecha en la educación mexicana

Gerardo Fernández Noroña señala que las universidades "se han derechizado horrible". Crédito: Cuartoscuro/Daniel Augusto

Según Noroña, incluso una parte del magisterio reproduce “posiciones de derecha contrarias a los intereses del pueblo desde las propias aulas educativas”.

En su análisis, el senador de Morena fue especialmente crítico con el panorama académico y docente. “Las universidades se han derechizado horrible. Y eso va en detrimento de la calidad de la educación, de los intereses del pueblo, porque es el ejercicio crítico, es el ejercicio comprometido”, afirmó.

Al referirse al papel del magisterio, Noroña precisó: “¿Todos los maestros y maestras tienen que ser de izquierda? No. Todos los maestros y maestras tienen que ser profesionales, serios, estudiosos, que amen su actividad, que amen la docencia, que promuevan el pensamiento crítico, la investigación, la reflexión, la lectura, el amor a la historia, a la reflexión”.

“Siempre hay alguien que se convierte en generador de procesos de revolución en el sentido de conciencia, de reflexión, de estudio, pero no es un proceso generalizado. Entonces, hay mucho que hacer en materia educativa, sin duda”, reconoció Noroña.

Conflicto entre Marx Arriaga y la SEP

La SEP reconoce la labor de Arriaga en la edición de más de cien libros, pero subraya la necesidad urgente de actualizar los contenidos. Foto: Cuartoscuro

Por su parte, la SEP reconoció la labor de Arriaga como impulsor de más de cien libros de texto gratuitos, pero identificó la actualización de los contenidos como una exigencia impostergable para el proyecto de la Nueva Escuela Mexicana.

La secretaría, detalló que, tras rechazar el exdirector el ofrecimiento de un nuevo cargo, incluso fuera de México, se procedió conforme a un procedimiento administrativo ordinario para liberar la plaza este 16 de febrero.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, expuso el núcleo del desacuerdo: “Dado que él no estaba de acuerdo en que hubiera ningún cambio, que no se le cambiara una sola coma a los libros, porque desde su punto de vista eso atentaba contra el legado del obradorismo”.

Tras la decisión institucional, Arriaga hizo un llamado a la “Protesta con propuesta”, movilizando a los Comités de Defensa a ocupar durante 24 horas las oficinas de Materiales Educativos. En palabras del funcionario: “Nos proponemos 24 horas de reflexión crítica sobre el sueño del Humanismo Mexicano y la Nueva Escuela Mexicana”.