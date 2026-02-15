México

SEP informa que más de 800 mil estudiantes michoacanos tienen beca como parte del “Plan Michoacán”

Los programas oficiales están destinados para todos los niveles educativos de la entidad

La inversión educativa estatal en
La inversión educativa estatal en Michoacán asciende a MXN 6.300 millones con el objetivo de reducir la desigualdad y garantizar la permanencia escolar. Foto: Cortesía/Secretaría de Educación Pública.

Cerca de 900 mil estudiantes de Michoacán reciben actualmente apoyos directos de los programas de becas universales Rita Cetina y Benito Juárez, así como de Jóvenes Escribiendo el Futuro, según la Secretaría de Educación Pública (SEP) en un comunicado de este 15 de febrero.

La inversión estatal de la SEP para educación asciende a 6 mil 300 millones de pesos y tiene como objetivo garantizar la permanencia escolar y reducir la desigualdad entre la infancia y juventud en la entidad.

SEP subrayó que la educación constituye un eje estratégico para avanzar hacia la paz y la justicia social en Michoacán. Este enfoque integral, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca aumentar la cobertura, el bienestar, la inclusión y el desarrollo comunitario en la región. En total, 892 mil 639 estudiantes michoacanos cuentan con alguno de los estímulos del Gobierno Federal.

Beca Rita Cetina aumenta su alcance a estudiantes de primaria

A partir de 2026, la
A partir de 2026, la Beca Universal Rita Cetina se ampliará a primaria y ofrecerá apoyos bimestrales y recursos para la compra de uniformes y útiles escolares. (Gobierno de México)

A partir de 2026, la Beca Universal Rita Cetina se ampliará a estudiantes de primaria, quienes recibirán un apoyo bimestral de 1 mil 900 pesos y un complemento de 700 pesos por cada hijo adicional en la familia. Además, los alumnos de primero a sexto grado accederán a un apoyo anual único de 2 mil 500 pesos para la compra de uniformes y útiles escolares.

Por primera vez en el estado, se implementará la Beca Gertrudis Bocanegra, que proporcionará un apoyo bimestral de 1 mil 900 pesos para transportación a más de 44 mil estudiantes de educación superior. Estos estímulos buscan minimizar los principales obstáculos de acceso y permanencia educativa.

Nuevos espacios educativos de educación media superior y superior en México

La educación media superior expandirá
La educación media superior expandirá su cobertura con 30 mil nuevos espacios y la creación y ampliación de bachilleratos tecnológicos y modulares en zonas urbanas, rurales e indígenas. ((SEP))

Mario Delgado, titular de la Secretaría, también adelantó que se ampliará la cobertura de bachillerato con 30 mil nuevos espacios entre 2026 y 2028. Se prevé la construcción de 10 nuevos bachilleratos tecnológicos, la ampliación de 20 ya existentes y la apertura de 60 bachilleratos modulares en zonas urbanas, rurales e indígenas.

En educación superior, la matrícula aumentará en 50 mil lugares adicionales, en coordinación con universidades como la UNAM, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Tecnológico Nacional de México, universidades tecnológicas y politécnicas, la Universidad Intercultural, la Universidad para el Bienestar Benito Juárez y cinco nuevos planteles de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

El plan incluye la promoción del bienestar y la prevención de riesgos en los planteles educativos. La SEP resaltó la realización de jornadas comunitarias en favor de la paz y la prevención de adicciones, junto con el fortalecimiento de programas dirigidos a crear entornos escolares seguros y saludables para la infancia y adolescencia.

Como parte de la apuesta por la innovación educativa, en 2026 cerca de 10 mil jóvenes cursarán estudios en el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, iniciativa orientada a preparar a la nueva generación con habilidades tecnológicas clave para su desarrollo académico y profesional.

El impulso del deporte y la cohesión social también figura entre las prioridades del Plan Michoacán. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) instalará diez centros comunitarios de alto rendimiento “México Imparable” en municipios como Morelia, Uruapan, Zamora, Apatzingán y Lázaro Cárdenas, entre otros. Estos espacios están enfocados en el desarrollo integral y el fomento de la actividad física.

