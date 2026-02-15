Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2026: ¿Se debe cobrar el pago de febrero el mismo día que me llega el depósito?

Los pagos de las becas Rita Cetina y Benito Juárez del bimestre enero-febrero se realizarán a partir del miércoles 18 de febrero

Los pagos de las becas Rita Cetina y Benito Juárez del bimestre enero-febrero se realizarán a partir del miércoles 18 de febrero, según confirmó Julio León, titular de la dependencia.

El propósito central de estas iniciativas es prevenir la deserción escolar y brindar a los estudiantes un apoyo económico que les permita continuar y concluir sus estudios. Ambos programas, impulsados por el Gobierno de México, entregan recursos monetarios cada dos meses a niñas, niños y jóvenes inscritos en escuelas públicas.

La Beca Rita Cetina inició su aplicación en secundaria, con la meta de ampliar su alcance a primaria durante el ciclo actual y, en fases posteriores, incluir preescolar. En cambio, la Beca Benito Juárez está orientada de manera específica a quienes cursan la preparatoria en planteles públicos.

¿Se debe cobrar el pago de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez el mismo día que me llega el depósito?

De acuerdo con las autoridades del programa, no es necesario cobrar el apoyo el día que llega, pues el dinero puede permanecer en la tarjeta el tiempo que sea.

Tal como ocurre en cada bimestre, la dispersión se efectuará mediante un calendario organizado por orden alfabético, tomando como referencia el apellido paterno de las y los beneficiarios. Este mecanismo busca evitar saturaciones en sucursales y cajeros, y garantizar una entrega ordenada del apoyo económico.

El monto se depositará directamente en la Tarjeta del Bienestar, siguiendo el esquema habitual de pagos escalonados.

¿Cuánto dinero recibirán los beneficiarios de los programas?

Quienes se inscribieron en la Beca Rita Cetina durante la última convocatoria recibirán en esta ocasión un pago correspondiente a tres bimestres acumulados. Tanto los beneficiarios de esta beca como los de la Beca Benito Juárez percibirán $1,900 en los depósitos programados para febrero, ya que las autoridades no han anunciado modificaciones en los montos.

Beca Rita Cetina

1 alumno | 1,900 pesos

2 alumnos | 2,600 pesos

3 alumnos | 3,300

Alumnos que recibieron su tarjeta en enero | 5 mil 700 pesos

Beca Benito Juárez

1,900 pesos

Iniciará pago de apoyo a estudiates de educación básica y media superior en México

¿Cómo saber si ya me llegó el dinero de la beca?

Hay varias maneras de conocer si ya te llegó el pago de febrero de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez, una de ellas es el Buscador de Estatus, la app del Banco Bienestar o acudiendo directamente a los cajeros automáticos del banco.

Buscador de Estatus: ingresar a la página del buscador buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ con CURP a la mano. Por teléfono: Marcando al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta. App: Descarga la app del Banco Bienestar y consulta el saldo.

Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son las redes sociales verificadas de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma.