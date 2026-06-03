Pablo Lemus anuncia que el Estadio Guadalajara está listo para “estrenarse como sede mundialista”

(AP Foto/Marco Ugarte)

A poco más de una semana del inicio de la Copa Mundial 2026, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, aseguró que el Estadio Guadalajara está listo para vivir uno de los momentos más importantes de su historia: convertirse por primera vez en sede de una Copa del Mundo.

A través de un video publicado en redes sociales, el mandatario destacó que el inmueble se encuentra preparado para recibir a miles de aficionados de todo el planeta, marcando el inicio de una nueva etapa para la ciudad y para el futbol mexicano.

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El sueño de Jorge Vergara que finalmente verá un Mundial

En el mensaje difundido por Lemus, uno de los puntos centrales es el carácter histórico del estadio, conocido comercialmente como Akron y denominado “Estadio Guadalajara” durante el torneo por las disposiciones de FIFA.

El gobernador recordó que la llegada del Mundial al inmueble representa la consolidación de un proyecto que comenzó hace más de una década y que fue impulsado por Jorge Vergara, quien fuera dueño de Chivas en algún momento y principal promotor de la construcción del recinto.

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Aunque Guadalajara ya fue sede de las Copas del Mundo de 1970 y 1986, aquellos torneos se disputaron principalmente en el Estadio Jalisco y el Estadio Tres de Marzo.

Ahora, el moderno inmueble rojiblanco tendrá su debut mundialista, un acontecimiento que lo colocará en la historia del futbol internacional.

Además, albergará partidos de alto perfil, incluido uno de la Selección Mexicana en fase de grupos, algo inédito fuera del Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca) para el Tri como anfitrión.

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Jorge Vergara fue quien tuvo la idea desde la creación del estadio. (Foto: Alfredo Estrella/AFP)

Jalisco presume estar listo para recibir al mundo

La publicación de Lemus se suma a una serie de mensajes en los que el gobierno estatal ha insistido en que Jalisco se encuentra preparado para recibir la justa mundialista.

En días recientes, el mandatario aseguró que las obras vinculadas al torneo ya fueron concluidas o están en su etapa final, incluyendo proyectos de movilidad, conectividad con el aeropuerto y mejoras urbanas en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

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Las autoridades estiman la llegada de más de tres millones de visitantes durante el Mundial y han anunciado un operativo con más de 15 mil elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno.

También se contempla la instalación del FIFA Fan Festival en el Centro Histórico, así como una agenda cultural y musical para acompañar la celebración deportiva.

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Según Lemus, Jalisco ya está listo para el Mundial 2026. REUTERS/Brian Snyder

El estreno del Estadio Guadalajara como sede mundialista simboliza mucho más que la realización de partidos de futbol. Se interpreta como la oportunidad de mostrar a Jalisco ante una audiencia global y de consolidar a Guadalajara como una de las ciudades deportivas más importantes del continente.

Con la cuenta regresiva prácticamente agotada, la capital jalisciense se declara lista para abrirle las puertas al mundo y escribir un nuevo capítulo en la historia de los Mundiales.

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