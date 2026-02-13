Beca Rita Cetina 2026: autoridades notifican este importante aviso sobre el pago a nuevos beneficiarios

Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Rita Cetina es un programa social impulsado por el Gobierno de México, enfocado únicamente en estudiantes que cursan secundaria en instituciones públicas del país.

El propósito del apoyo económico es solventar los gastos de materiales y recursos que los adolescentes necesitan para continuar sus estudios durante el ciclo escolar.

Quienes reciben esta beca pueden emplearla para adquirir libros, alimentos, útiles escolares, productos de papelería, uniformes y pagar el transporte entre su domicilio y la escuela.

El pago, por un monto de mil 900 pesos, se entrega cada bimestre directamente en las cuentas del Banco del Bienestar de los estudiantes de secundaria.

Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, informó paso a paso para formar parte de este programa social. (Crédito: X/@Julio_LeonT)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar se encargan de administrar la Beca Rita Cetina.

Este programa busca reducir la deserción en secundarias públicas y ofrecer respaldo para que los jóvenes finalicen la educación básica.

Durante febrero se realizará el desembolso del apoyo a los beneficiarios de la Beca Rita Cetina, que representa el primer pago de 2026 y el tercero para ciertos estudiantes. Algunos alumnos de secundaria recibirán un pago triple en esta ocasión.

Este es importante aviso sobre el pago para nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina 2026

Los alumnos que completaron su inscripción a la Beca Rita Cetina entre septiembre y octubre forman parte de los nuevos beneficiarios de este programa y accederán a un pago triple, según la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Esto implica que quienes iniciaron primer grado de secundaria tras terminar sexto de primaria durante ese lapso, serán contemplados en este apoyo federal.

Durante este mes de enero, los recién registrados están recibiendo las tarjetas de la Beca Rita Cetina, por lo que se prevé que el pago se deposite en febrero.

Nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán un pago triple. Foto: Gobierno de México.

Como los beneficiarios anteriores ya recibieron pagos desde el año pasado, los alumnos que se integran ahora contarán con un monto mayor por concepto de acumulado.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar dio a conocer el monto que recibirán los nuevos estudiantes en su primer pago, el cual está programado para febrero.

Esta es la cantidad del pago triple que recibirán los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina

Como se mencionó previamente, el primer depósito de la Beca Rita Cetina está previsto para el mes de febrero, según lo informado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y lo establecido por la autoridad correspondiente.

Luego de la entrega de tarjetas y el inicio de los pagos, los estudiantes que acaban de ingresar a secundaria pública recibirán un total de 5 mil 700 pesos, equivalente a tres bimestres.

Los beneficiarios de la Beca Rita Cetina que recibirán el pago de 5,700 pesos son aquellos que se registraron en septiembre y octubre de 2025

Este pago abarca el acumulado correspondiente a los bimestres de septiembre-octubre, noviembre-diciembre y enero-febrero.

Cabe destacar que los beneficiarios anteriores de la Beca Rita Cetina obtendrán su depósito regular de mil 900 pesos en su cuenta del Banco del Bienestar.