Madres Buscadoras de Sonora confirman que no habrá más cierres carreteros tras llegar a acuerdos con la fiscalía del estado

Reunión entre el colectivo de búsqueda y Fiscalía de Sonora. Crédito: FGE Sonora.

El colectivo Madres Buscadoras de Sonora anunció este 15 de febrero la suspensión temporal de cierres carreteros, tras alcanzar acuerdos con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) en torno a la identificación y esclarecimiento de los presuntos restos óseos de Marco Antonio, hijo de la madre buscadora Ceci Flores, entre otros puntos.

El anuncio llega después de que el pasado 14 de febrero integrantes de este y otros colectivos realizaran un bloqueo en el kilómetro 99 de la carretera Hermosillo – Bahía de Kino, exigiendo avances en la búsqueda e investigación del caso de Marco Antonio, desaparecido desde 2019.

Los cierres, que se llevaron a cabo como medida de protesta pacífica, buscaron visibilizar la falta de resultados y la revictimización que han enfrentado las familias de personas desaparecidas en Sonora.

Tras la protesta y el diálogo con autoridades estatales, las madres buscadoras decidieron cancelar por el momento nuevos bloqueos, en espera de que se cumplan los 4 compromisos pactados.

Acuerdos alcanzados entre el colectivo y la Fiscalía

Durante la reunión con el fiscal Rómulo Salas, las Madres Buscadoras de Sonora lograron establecer cuatro acuerdos principales.

El primero consiste en la apertura de una investigación interna sobre el manejo de los restos óseos hallados en el predio ubicado en el kilómetro 99 de la carretera número 100, un sitio clave en la búsqueda de Marco Antonio.

Por otra parte, el segundo acuerdo consiste en que la FGJE Sonora se comprometió a realizar un operativo de ampliación de búsqueda en el sitio antes señalado, con el objetivo de localizar restos adicionales que permitan obtener perfiles de ADN.

Captura de la publicación realizada por Ceci Flores en abril de 2022, en la cual señalaba que los restos encontrados podrían ser los de su hijo Marco Antonio. (Foto: Twitter)

El tercer acuerdo establece la presentación de un dictamen pericial detallado el próximo martes 17 de febrero, donde se explicarán las razones científicas que han impedido identificar genéticamente una pieza dental localizada con anterioridad, la cual presuntamente correspondería a Marco Antonio.

Finalmente, como cuarto acuerdo, se informó que la fiscalía brindó atención particular a cada integrante del colectivo respecto a los asuntos que mantienen abiertos ante la institución.

Reacciones y agradecimientos del colectivo

Tras el pronunciamiento de los pactos, las Madres Buscadoras de Sonora agradecieron la disposición mostrada por el fiscal Rómulo Salas, la vicefiscal Alicia Martínez y su equipo, así como el respaldo del gobernador Alfonso Durazo.

En palabras del colectivo, el trato recibido durante la reunión fue respetuoso y permitió que las víctimas fueran escuchadas de manera directa.

“Agradecemos al gobernador Alfonso Durazo por abrir puertas y dar su apoyo a las víctimas”, señalaron en un mensaje difundido en redes sociales.

La organización subrayó la importancia de que los acuerdos se traduzcan en acciones concretas de búsqueda, investigación y localización de personas desaparecidas, en especial en el caso de Marco Antonio, que desde 2019 permanece sin ser localizado a pesar de múltiples esfuerzos.

Contexto del cierre carretero del 14 de febrero

Cierre carretero del 14 de febrero de 2026 hecho por colectivos de búsqueda en Sonora. Crédito: Madres Buscadoras de Sonora.

Para lograr los acuerdos mencionados, el pasado 14 de febrero en el kilómetro 99 de la carretera Hermosillo – Bahía de Kino fue convocado un cierre carretero por el colectivo Jóvenes Buscadores de Sonora y las Madres Buscadoras de Sonora.

En un comunicado dirigido a la ciudadanía, los colectivos explicaron que la medida no buscaba afectar a la población, sino exigir respuestas ante la indiferencia y falta de atención de las autoridades.

Asimismo, ofrecieron disculpas por las molestias y pidieron comprensión ante la urgencia de visibilizar la situación que atraviesan las familias de personas desaparecidas.

En los últimos meses, la presión ejercida por los colectivos de búsqueda en Sonora ha impulsado la apertura de mesas de diálogo con distintas autoridades y el compromiso de nuevas acciones en campo.

El caso de Marco Antonio y los retos en la identificación forense

Ceci Flores ha buscado a sus hijos mayores desde 2015 y 2019, a la izquierda se muestra a Marco Antonio. | Facebook Madres Buscadoras de Sonora

La búsqueda de Marco Antonio, hijo de Cecilia Flores, ha sido central para el colectivo.

El hallazgo de restos óseos en el predio del kilómetro 99, carretera 100, en abril de 2022, representó una esperanza para la familia, aunque hasta el momento los peritajes no han permitido confirmar la identidad de los restos.

El próximo martes 17 de febrero de 2026, la Fiscalía presentará un dictamen pericial para explicar las razones científicas que han impedido extraer ADN de una pieza dental localizada en la zona.