Dan más de 10 años de cárcel para tres personas en Sonora por albergar a 36 migrantes de La India, Ecuador, Nepal y Pakistán

Los tres detenidos fueron señalados a más de 10 años de cárcel. Crédito: FGR

Tras una acción que pone el foco sobre el trafico de personas en México, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria de más de 10 años contra tres sujetos identificados como Gildardo “B”, José “G” y Daniel “V”, por albergar a 36 migrantes con fines de lucro en el estado de Sonora.

Según reportes de la FGR, la resolución judicial se consiguió mediante un procedimiento abreviado y contempla la comisión de los delitos de cohecho y albergue de migrantes, ambos previstos en la Ley de Migración.

La acción legal fue ejecutada por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), instancia que impulsó el proceso hasta lograr la sanción para los involucrados.

El caso resalta el seguimiento que las autoridades ofrecen a las redes que buscan evadir controles migratorios, subrayando la vigilancia y aplicación de la ley en la región fronteriza.

Detención de los implicados y perfil de los migrantes involucrados

En el marco de la investigación, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) lograron la detención de tres personas identificadas como Gildardo “B”, Daniel “V” y José “G”.

El operativo que derivó en su detención se realizó en inmediaciones de la colonia Hombres Blancos en Sonoyta, Sonora.

Sitio en el que habrían sido albergados los migrantes. Crédito: FGR.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los detenidos albergaban a 36 migrantes en el lugar.

Los reportes oficiales señalan que las personas rescatadas provenían de los siguientes países:

India

Ecuador

Nepal

Pakistán

Asimismo, las autoridades señalaron que la finalidad de este albergue era permitir que los migrantes evadieran a las autoridades migratorias mexicanas y, al mismo tiempo, obtener un lucro indebido a través de esta actividad.

La diversidad de nacionalidades entre los migrantes evidencia el alcance internacional de las redes de tráfico de personas que operan en la zona fronteriza.

Pruebas presentadas y sanciones impuestas por el juez

Motocicleta asegurada durante la detención de los tres sentenciados. Crédito: FGR.

Tras la detención y las primeras actuaciones, el Ministerio Público Federal (MPF) en Sonora reunió los elementos de prueba necesarios para sostener la acusación.

Como resultado de los trabajos realizados durante las diligencias, se logró acreditar la participación de los tres detenidos en los delitos imputados.

Con base en estas pruebas, el juez dictó una pena de 10 años seis meses de prisión para cada uno de los implicados, identificados como Gildardo “B”, Daniel “V” y José “G”.

Además, se impuso una multa de cinco mil días conforme a lo previsto en la legislación mexicana.

Según el reporte oficial, la resolución se dictó en el marco de un procedimiento abreviado, lo que permitió agilizar el proceso y obtener una sentencia firme en menos tiempo del habitual.

Tras compartir la sentencia en sus canales oficiales, la FGR reiteró su compromiso con la sociedad en la investigación y persecución de delitos en materia federal, además, invitó a la ciudadanía a denunciar actividades ilícitas.