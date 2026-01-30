Ceci Flores reprocha que FGR recuperó en dos días el equipo de video robado a Presidencia en SLP: “No le falta capacidad”

Ceci Flores afirmó que está abierta al diálogo. | X- Ceci Flores

Ceci Flores Armenta, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, criticó que las autoridades recuperaron en dos días el equipo de grabación que le robaron al Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (CEPROPIE), del gobierno federal, en comparación con los casos de personas desaparecidas.

En su cuenta de X, la activista celebró que el personal de la CEPROPIE resultó ilesa del asalto que sufrieron en la carretera a San Luis Potosí y que la Guardia Nacional recuperó rápido el equipo robado.

Sin embargo, consideró esto una muestra de que “al gobierno no le falta capacidad, sino ganas para encontrar” a las personas desaparecidas.

En este sentido, destacó el caso de sus hijos Marco Antonio Sauceda y Alejandro Guadalupe Islas, quienes llevan 10 y siete años reportados como desaparecidos..

“Que bueno que los muchachos de Presidencia están bien y les recuperaron su equipo tan rápido; al parecer, al gobierno no le falta capacidad, solo le faltan ganas y amor para encontrar a quienes nos faltan.

Lo que duele en el alma es que encuentren unas cámaras en horas… y lleven 10 y 7 años sin encontrar a mis hijos", escribió en la red social.

En la misma publicación, Flores Armenta aseguró que las autoridades federales “siempre han sabido quién se los llevó”, debido a que ella mismo entregó “la investigación completa, pero nunca han ido a buscarlos ni con la mitad de la urgencia con la que corrieron por esas cámaras”.

Por ello, la activista le hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum a buscar a sus hijos y atender los casos de personas desaparecidas.

“@Claudiashein dígales por favor que mis hijos son parte de su equipo para ver así así los buscan; estoy segura que si actuarán tan rápido siempre, no existiríamos madres rascando tierra, y ya los hubiéramos encontrado a todos”, concluyó.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su oficina en San Luis Potosí, inició una carpeta de investigación tras el asalto a una comitiva del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (CEPROPIE), perteneciente al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El hecho ocurrió el 25 de enero, cuando personal de CEPROPIE denunció haber sido interceptado por un grupo armado mientras transitaba por un tramo carretero del estado.

Según la denuncia presentada, el asalto tuvo lugar durante la madrugada. Los agresores, portando armas de fuego, lograron despojar al equipo de su equipo de grabación, propiedad de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

El personal afectado acudió a las autoridades federales para reportar el incidente y solicitar apoyo en la recuperación del material robado.

La FGR informó que, tras la denuncia, la Guardia Nacional desplegó un operativo en la región para localizar el equipo sustraído, por lo que el martes 27 de enero, dos días después del robo, los elementos de dicha corporación lograron recuperar el equipo de grabación en un paraje del municipio de Guadalcázar, ubicado a 28 kilómetros del lugar donde ocurrió el asalto.

El equipo había sido abandonado por los responsables del ataque, quienes no han sido identificados ni detenidos hasta el momento.

Las autoridades continúan con las investigaciones para dar con los responsables del asalto y esclarecer las circunstancias en las que se perpetró el delito. El caso permanece abierto y bajo seguimiento de la Fiscalía Federal en San Luis Potosí.