Yeri Mua denuncia ponchadura tras pasar por caseta en CDMX: “que me repongan las llantas de mujer”

La influencer denunció que, pese a pagar su peaje, terminó pagando los platos rotos de otro conductor y necesitó ayuda para llegar al Palacio de los Deportes. (Instagram/ @yerimua)

Una tarde de tráfico habitual en la Ciudad de México se convirtió en un episodio inesperado para la influencer y cantante Yeri Mua, quien quedó varada en el segundo piso del Periférico cuando se dirigía a un concierto.

La creadora de contenido documentó lo ocurrido en sus redes sociales y relató cómo un sistema antievasión de peaje terminó afectando su trayecto, lo que la llevó a solicitar asistencia y exigir la reposición de sus llantas.

Yeri Mua quedó varada en el segundo piso del Periférico de Ciudad de México tras un accidente con un sistema antievasión de peaje. (Tiktok/Captura de pantalla)

El incidente ocurrió este viernes 13 de febrero, cuando Yeri Mua se desplazaba hacia el Palacio de los Deportes para asistir al primer concierto masivo del rapero El Malilla.

Yeri Mua documenta los contratiempos que le ocasionó la ponchadura

De acuerdo con el testimonio de la veracruzana, la situación comenzó en una caseta de cobro, donde el vehículo que circulaba delante de ella evadió el pago del TAG, activando el mecanismo de seguridad dispuesto para estos casos.

La influencer compartió con sus seguidores los detalles de lo ocurrido, subrayando su inconformidad con la situación. Entre los puntos que destacó Yeri Mua se encuentran:

El vehículo que iba delante de ella evitó el pago del TAG .

Un sistema de cuchillas fue activado para impedir el paso del infractor.

Su camioneta, a pesar de haber pagado correctamente el peaje, también resultó afectada.

La influencer y cantante Yeri Mua documentó en redes sociales cómo las cuchillas de un sistema de seguridad dañaron su vehículo pese a pagar el tag. (Instagram/ @yerimua)

La creadora de contenido recalcó que no fue responsable del incidente y, aun así, enfrentó las consecuencias de una medida que, en su opinión, no distingue entre quienes cumplen y quienes no.

Reacción en redes y petición de compensación

La grabación de Yeri Mua pronto se viralizó, sumando mensajes de apoyo y también cuestionamientos sobre el funcionamiento de los sistemas de cobro.

En su mensaje, la influencer enfatizó que, además de los daños materiales, su itinerario profesional se vio comprometido: “si no llego al concierto de El Malilla en el Palacio de los Deportes, que me repongan mi tiempo”, enfatizando la importancia del evento para su agenda.

La cantante hizo énfasis en la importancia del evento con El Malilla dentro de su agenda. (Especial)

La demanda de una compensación por parte de la influencer puso sobre la mesa el debate acerca de la efectividad y los alcances de los sistemas antievasión. Usuarios en redes sociales aprovecharon para compartir experiencias y opiniones sobre el impacto de estos mecanismos en los automovilistas de la Ciudad de México.

El final de la noche de Yeri Mua

Pese al contratiempo, Yeri Mua logró llegar a su destino gracias al auxilio de conocidos que la trasladaron mientras su equipo se hacía cargo del vehículo averiado.

Pese al incidente, Yeri Mua pudo llegar a tiempo al concierto que congregó a cerca de 20 mil asistentes. (Instagram/ @yerimua)

Esa noche, el Palacio de los Deportes recibió a miles de asistentes para el concierto de El Malilla, mientras la historia de la influencer servía como un recordatorio de los desafíos que enfrentan los conductores ante sistemas automatizados en las vías de la capital.