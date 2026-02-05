México

El Malilla logra sold out en el Palacio de los Deportes y así festejó: “Comencé en mi barrio”

El reggaetonero de Valle de Chalco dará por primera vez un concierto en este emblemático recinto

Guardar
El reguetonero se presentará en
El reguetonero se presentará en los recintos más importantes de cada estado. (Jovani Pérez/ Infobae)

El ascenso de El Malilla, exponente del reggaetón mexicano, ha alcanzado un nuevo hito: la totalidad de boletos para su concierto del 13 de febrero en el Palacio de los Deportes está agotada.

Desde su popularización en redes sociales, especialmente en TikTok, donde supera los 7,4 millones de seguidores, Fernando Hernández —su nombre real— ha consolidado una interacción constante con sus seguidores.

Canciones como ‘Rodillas’ y ‘Azótame’ han protagonizado tendencias virales, lo que ha ampliado aún más su alcance en Latinoamérica y impulsado la fidelidad de su público.

Previo a este evento, El Malilla se presentó en escenarios de festivales como Coca-Cola Flow Fest, Tecate Pa’l Norte o Lollapalooza en Chile y Argentina, además de agotar en tres ocasiones el Auditorio BB en el último año. Estas experiencias, sumadas a sus colaboraciones en éxitos como ‘Vaquero – Remix’ y ‘G Low Kitty’, han refrendado su protagonismo en el movimiento urbano nacional.

El Malilla festeja su sold out

El cantante mexicano El Malilla
El cantante mexicano El Malilla durante su concierto en el Coca-Cola Flow Fest en la Ciudad de México el domingo 24 de noviembre de 2024. (Foto AP/Félix Márquez)

En redes sociales, el joven originario de Valle de Chalco en el Estado de México, expresó su felicidad y habló de lo complicado que fue convertirse en una estrella:

Esto no ha sido fácil, no ha sido regalado. Comencé cantando en mi propio barrio para fiestas de 50 personas, comencé cantando en todos las barrios de la periferia, pagaran o no pagaran lo acordado”.

Y contó: “Comenzamos con mis carnales, y poco a poco fuimos haciendo un equipo de trabajo. Comenzamos un sueño, y luego ese sueño pagaba cuentas, daba frutos, pedían fotos, saludos, fuimos ejemplo a seguir de mucha gente incluyendo artistas”.

“Y hoy, hoy después de 10 años de sueños, somos los primeros reggaetoneros mexicanos en hacer un Palacio de los deportes. El primer reggaetonero mexicano en el Coachella, el primero en el Palacio, y el primero en tu corazón. De Valle de Chalco pal Palacio de los Deportes”.

El Malilla sigue viviendo en Chalco

El Malilla en el Auditorio
El Malilla en el Auditorio BlackBerry. | Cortesía: Santiago Covarrubias (Ocesa)

El reguetonero ha decidido permanecer en el barrio donde creció, una elección que conecta su presente con quienes lo acompañaron desde sus inicios. En la actualidad, el músico no solo comparte la vida cotidiana con sus vecinos, sino que impulsa proyectos que buscan transformar el entorno.

Entre las iniciativas más destacadas, el artista ha emprendido la construcción de un club de boxeo gratuito destinado a los residentes del municipio. Al mismo tiempo, avanza en la creación de un sello discográfico que busca abrir puertas a talentos emergentes del Estado de México.

El propio músico lo expresó con claridad en conferencia de prensa: “Es mi lugar seguro, es mi barrio y la gente de ahí fue la gente que creyó, que apostó por mi sueño”. Con estas palabras, el reguetonero sostiene que su objetivo actual es “apoyar talentos de la periferia”, replicando el apoyo que recibió al inicio de su carrera.

Recordando sus primeros pasos en la música, el artista confesó: “Cuando yo comencé, me hubiera gustado tener un padrino, alguien que me llevara a esa meta”. Por esa razón, considera fundamental “cuidar a los muchachos de la disquera y a los nuevos artistas”, abriendo oportunidades y acompañando el crecimiento de quienes, como él, buscan cumplir sus sueños desde los márgenes.

Temas Relacionados

El MalillaPalacio de los DeportesValle de ChalcoEdomexmexico-entrenimientomexico-noticias

Más Noticias

Alcaldía Iztapalapa instala módulos de vacunación contra el sarampión en explanadas y estaciones del Metro CDMX: estos son los sitios

Aleida Alavez Ruiz, alcaldesa de Iztapalapa, invitó a la población a inmunizarse contra la enfermedad debido a los brotes que se han registrado

Alcaldía Iztapalapa instala módulos de

Sector minero exige localización con vida de trabajadores desparecidos en Sinaloa: niega nexos con el crimen organizado

La Cámara Minera de México hizo un llamado a las autoridades para mejorar la seguridad en las regiones extractivas

Sector minero exige localización con

Imelda Tuñón rompe el silencio y habla del video filtrado por Javier Ceriani y el supuesto ataque con acetona a Julián Figueroa

La joven cantante habló de las recientes versiones que circulan sobre la relación que tuvo con el hijo de Maribel Guardia

Imelda Tuñón rompe el silencio

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 4 de febrero: inicia protesta de trabajadores del Metro

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Rubén Rocha Moya y Omar García Harfuch se reúnen en Sinaloa para revisar la estrategia de seguridad ante hechos recientes de violencia

La reunión se realizó pocos días después del ataque contra dos diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán

Rubén Rocha Moya y Omar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sector minero exige localización con

Sector minero exige localización con vida de trabajadores desparecidos en Sinaloa: niega nexos con el crimen organizado

Procesan a “El Moncho”, líder de Los Lavadora, célula ligada al CJNG en Querétaro

Violencia no cesa en Sinaloa: secuestran a cuatro hombres, una niña y una mujer en Mazatlán

Asesinan a balazos a empleada federal en el Centro de Gobierno de Hermosillo, Sonora

Condenan a cinco años de prisión a “El Mini Lic” por intento de distribución de fentanilo en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Imelda Tuñón rompe el silencio

Imelda Tuñón rompe el silencio y habla del video filtrado por Javier Ceriani y el supuesto ataque con acetona a Julián Figueroa

Mitski en el Auditorio Nacional de CDMX: fechas, precios, preventa, y venta de boletos

Influencer francesa experta en elegancia destroza a Thalía y Gloria Trevi, pero aplaude a Fey y Paulina Rubio: “Vulgares”

¿Qué tan efectivo es el implante de naltrexona y cuáles son sus riesgos? Este tratamiento habría influido en la muerte de José Julián Figueroa

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 4 de febrero

DEPORTES

Documental sobre la pelea Querétaro

Documental sobre la pelea Querétaro vs Atlas: cuándo se estrena en México

Pachuca confirma fractura de Alan Mozo: cuánto tiempo estará fuera de las canchas

Liga MX Femenil: Todos los horarios y partidos que se disputarán en la Jornada 7

DT del Atlético San Luis habla sobre el futuro de João Pedro

Liga de Expansión MX: estos son los horarios y sedes de los partidos de la Jornada 5