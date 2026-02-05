El Malilla logra sold out en el Palacio de los Deportes y así festejó: “Comencé en mi barrio”

El reguetonero se presentará en los recintos más importantes de cada estado. (Jovani Pérez/ Infobae)

El ascenso de El Malilla, exponente del reggaetón mexicano, ha alcanzado un nuevo hito: la totalidad de boletos para su concierto del 13 de febrero en el Palacio de los Deportes está agotada.

Desde su popularización en redes sociales, especialmente en TikTok, donde supera los 7,4 millones de seguidores, Fernando Hernández —su nombre real— ha consolidado una interacción constante con sus seguidores.

Canciones como ‘Rodillas’ y ‘Azótame’ han protagonizado tendencias virales, lo que ha ampliado aún más su alcance en Latinoamérica y impulsado la fidelidad de su público.

Previo a este evento, El Malilla se presentó en escenarios de festivales como Coca-Cola Flow Fest, Tecate Pa’l Norte o Lollapalooza en Chile y Argentina, además de agotar en tres ocasiones el Auditorio BB en el último año. Estas experiencias, sumadas a sus colaboraciones en éxitos como ‘Vaquero – Remix’ y ‘G Low Kitty’, han refrendado su protagonismo en el movimiento urbano nacional.

El Malilla festeja su sold out

El cantante mexicano El Malilla durante su concierto en el Coca-Cola Flow Fest en la Ciudad de México el domingo 24 de noviembre de 2024. (Foto AP/Félix Márquez)

En redes sociales, el joven originario de Valle de Chalco en el Estado de México, expresó su felicidad y habló de lo complicado que fue convertirse en una estrella:

“Esto no ha sido fácil, no ha sido regalado. Comencé cantando en mi propio barrio para fiestas de 50 personas, comencé cantando en todos las barrios de la periferia, pagaran o no pagaran lo acordado”.

Y contó: “Comenzamos con mis carnales, y poco a poco fuimos haciendo un equipo de trabajo. Comenzamos un sueño, y luego ese sueño pagaba cuentas, daba frutos, pedían fotos, saludos, fuimos ejemplo a seguir de mucha gente incluyendo artistas”.

“Y hoy, hoy después de 10 años de sueños, somos los primeros reggaetoneros mexicanos en hacer un Palacio de los deportes. El primer reggaetonero mexicano en el Coachella, el primero en el Palacio, y el primero en tu corazón. De Valle de Chalco pal Palacio de los Deportes”.

El Malilla sigue viviendo en Chalco

El Malilla en el Auditorio BlackBerry. | Cortesía: Santiago Covarrubias (Ocesa)

El reguetonero ha decidido permanecer en el barrio donde creció, una elección que conecta su presente con quienes lo acompañaron desde sus inicios. En la actualidad, el músico no solo comparte la vida cotidiana con sus vecinos, sino que impulsa proyectos que buscan transformar el entorno.

Entre las iniciativas más destacadas, el artista ha emprendido la construcción de un club de boxeo gratuito destinado a los residentes del municipio. Al mismo tiempo, avanza en la creación de un sello discográfico que busca abrir puertas a talentos emergentes del Estado de México.

El propio músico lo expresó con claridad en conferencia de prensa: “Es mi lugar seguro, es mi barrio y la gente de ahí fue la gente que creyó, que apostó por mi sueño”. Con estas palabras, el reguetonero sostiene que su objetivo actual es “apoyar talentos de la periferia”, replicando el apoyo que recibió al inicio de su carrera.

Recordando sus primeros pasos en la música, el artista confesó: “Cuando yo comencé, me hubiera gustado tener un padrino, alguien que me llevara a esa meta”. Por esa razón, considera fundamental “cuidar a los muchachos de la disquera y a los nuevos artistas”, abriendo oportunidades y acompañando el crecimiento de quienes, como él, buscan cumplir sus sueños desde los márgenes.