Yeri Mua suma nuevos shows en México: fecha y ciudades para ‘la Bratz jarocha’ del reggaetón mexa

Yeri Mua prepara su primer concierto en solitario en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, marcando un hito en el reggaetón mexicano (Ocesa)

El impacto del reggaetón mexicano se intensificará en 2026 con la llegada del primer concierto en solitario de Yeri Mua en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, evento que los organizadores consideran clave en su ascenso dentro de la música urbana.

Esta presentación forma parte de una gira nacional que contempla paradas en Guadalajara, Puebla, Monterrey y Querétaro, un recorrido que consolida la posición de la cantante tras un 2025 marcado por llenos totales en Guatemala y El Salvador, además de reconocimientos como el premio “Artista del Año” en los TikTok Awards 2025.

El impacto de la ‘Bratz jarocha’

La trascendencia de este concierto se refuerza con datos recientes: para finales de 2025, la artista veracruzana superó los 6 millones de oyentes mensuales en plataformas digitales, según información de OCESA.

Este crecimiento no solo responde a sus actuaciones, sino también al fenómeno digital que la catapultó como una de las figuras femeninas más influyentes del género en México, transitando de influencer a referente musical.

El crecimiento digital de Yeri Mua se refleja en los más de 6 millones de oyentes mensuales en plataformas durante 2025, consolidando su presencia musical

Cinco ciudades para el ‘reggaetón mexa’

La agenda de la gira mexicana inicia el 19 de abril en la capital del país, seguido por citas el 24 de abril en el Teatro Estudio Cavaret de Guadalajara, el 25 de abril en el Auditorio Explanada de Puebla, el 1 de mayo en ShowCenter de Monterrey y el 2 de mayo en el Foro Arapa de Querétaro.

La carrera de Yeri Mua ha sido definida por la evolución y la reinvención. Desde su incursión como creadora de contenidos en 2018, donde ganó notoriedad con transmisiones de maquillaje, hasta su salto al reggaetón en 2023, la artista ha sumado éxitos tanto en las redes sociales como en las pistas de baile.

Entre sus lanzamientos más populares, destacan “Amor de Anexo”, “Ya Cogí con Otro” y la colaboración con Bellakath en “Él No Es Tuyo”. A estos sencillos se suman temas reconocidos como “Chupón” y “Línea del Perreo”, considerados referentes para la escena contemporánea.

La gira nacional de Yeri Mua incluye presentaciones en Guadalajara, Puebla, Monterrey y Querétaro durante la primavera de 2026 (Ocesa)

El anuncio de la gira por México generó amplia expectación entre sus seguidores. Según lo reportado, la artista adelantó en sus redes sociales que preparaba una noticia significativa para su trayectoria, lo que motivó numerosas reacciones y muestras de fidelidad por parte de su audiencia.

Yeri Mua, embelesada con el ‘LUX’ de Rosalía

Además de su actividad musical, Yeri Mua participó en un exclusivo evento de escucha anticipada del álbum “LUX”, la nueva obra de la cantante española Rosalía, realizado en la Ciudad de México para un grupo de seguidores e influencers seleccionados.

El álbum, según la página web oficial de Rosalía, explora “la mística femenina, la transformación y la espiritualidad trazando el arco entre la ilusión y la pérdida, la fe y la individualidad”.

Para esta producción colaboraron la Orquesta Sinfónica de Londres, Björk, Carminho, Estrella Morente y Silvia Pérez Cruz, junto a coros reconocidos como la Escolania de Montserrat y el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, además del grupo Yahritza y su esencia.

Yeri Mua fue reconocida como 'Artista del Año' en los TikTok Awards 2025 tras llenar escenarios en Guatemala y El Salvador (Imagen: X/@skapolinexss)

Al compartir su perspectiva tras la escucha de “LUX”, Yeri Mua expresó:

“Yo creo que las generaciones de los chavos del 2000 en adelante y los más chicos no estamos acostumbrados a escuchar este tipo de música, y escucharla es como comer ese bocadillo riquísimo por primera vez, tu bocadillo favorito por primera vez, es esa sensación. Es como tener un orgasmo por primera vez, aunque suene muy loco. Rosalía es una genia”, dijo ‘la Bratz jarocha’.