México

Yeri Mua suma nuevos shows en México: fecha y ciudades para ‘la Bratz jarocha’ del reggaetón mexa

La cantante, que saltó a la fama como influencer, ha anunciado nuevos concierto tras conquistar las plataformas de streaming, alcanzando cifras impresionantes en la oleada del ‘reggaetón mexa’

Guardar
Yeri Mua prepara su primer
Yeri Mua prepara su primer concierto en solitario en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, marcando un hito en el reggaetón mexicano (Ocesa)

El impacto del reggaetón mexicano se intensificará en 2026 con la llegada del primer concierto en solitario de Yeri Mua en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, evento que los organizadores consideran clave en su ascenso dentro de la música urbana.

Esta presentación forma parte de una gira nacional que contempla paradas en Guadalajara, Puebla, Monterrey y Querétaro, un recorrido que consolida la posición de la cantante tras un 2025 marcado por llenos totales en Guatemala y El Salvador, además de reconocimientos como el premio “Artista del Año” en los TikTok Awards 2025.

El impacto de la ‘Bratz jarocha’

La trascendencia de este concierto se refuerza con datos recientes: para finales de 2025, la artista veracruzana superó los 6 millones de oyentes mensuales en plataformas digitales, según información de OCESA.

Este crecimiento no solo responde a sus actuaciones, sino también al fenómeno digital que la catapultó como una de las figuras femeninas más influyentes del género en México, transitando de influencer a referente musical.

El crecimiento digital de Yeri
El crecimiento digital de Yeri Mua se refleja en los más de 6 millones de oyentes mensuales en plataformas durante 2025, consolidando su presencia musical

Cinco ciudades para el ‘reggaetón mexa’

La agenda de la gira mexicana inicia el 19 de abril en la capital del país, seguido por citas el 24 de abril en el Teatro Estudio Cavaret de Guadalajara, el 25 de abril en el Auditorio Explanada de Puebla, el 1 de mayo en ShowCenter de Monterrey y el 2 de mayo en el Foro Arapa de Querétaro.

La carrera de Yeri Mua ha sido definida por la evolución y la reinvención. Desde su incursión como creadora de contenidos en 2018, donde ganó notoriedad con transmisiones de maquillaje, hasta su salto al reggaetón en 2023, la artista ha sumado éxitos tanto en las redes sociales como en las pistas de baile.

Entre sus lanzamientos más populares, destacan “Amor de Anexo”, “Ya Cogí con Otro” y la colaboración con Bellakath en “Él No Es Tuyo”. A estos sencillos se suman temas reconocidos como “Chupón” y “Línea del Perreo”, considerados referentes para la escena contemporánea.

La gira nacional de Yeri
La gira nacional de Yeri Mua incluye presentaciones en Guadalajara, Puebla, Monterrey y Querétaro durante la primavera de 2026 (Ocesa)

El anuncio de la gira por México generó amplia expectación entre sus seguidores. Según lo reportado, la artista adelantó en sus redes sociales que preparaba una noticia significativa para su trayectoria, lo que motivó numerosas reacciones y muestras de fidelidad por parte de su audiencia.

Yeri Mua, embelesada con el ‘LUX’ de Rosalía

Además de su actividad musical, Yeri Mua participó en un exclusivo evento de escucha anticipada del álbum “LUX”, la nueva obra de la cantante española Rosalía, realizado en la Ciudad de México para un grupo de seguidores e influencers seleccionados.

El álbum, según la página web oficial de Rosalía, explora “la mística femenina, la transformación y la espiritualidad trazando el arco entre la ilusión y la pérdida, la fe y la individualidad”.

Para esta producción colaboraron la Orquesta Sinfónica de Londres, Björk, Carminho, Estrella Morente y Silvia Pérez Cruz, junto a coros reconocidos como la Escolania de Montserrat y el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, además del grupo Yahritza y su esencia.

Yeri Mua fue reconocida como
Yeri Mua fue reconocida como 'Artista del Año' en los TikTok Awards 2025 tras llenar escenarios en Guatemala y El Salvador (Imagen: X/@skapolinexss)

Al compartir su perspectiva tras la escucha de “LUX”, Yeri Mua expresó:

“Yo creo que las generaciones de los chavos del 2000 en adelante y los más chicos no estamos acostumbrados a escuchar este tipo de música, y escucharla es como comer ese bocadillo riquísimo por primera vez, tu bocadillo favorito por primera vez, es esa sensación. Es como tener un orgasmo por primera vez, aunque suene muy loco. Rosalía es una genia”, dijo ‘la Bratz jarocha’.

Temas Relacionados

Yeri MuaAuditorio NacionalCDMXMonterreyGuadalajaraQuerétaroReggatón Mexamexico-entretenimiento

Más Noticias

Euro: cotización de cierre hoy 19 de enero en México

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Euro: cotización de cierre hoy

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 19 de enero

Un giro inesperado podría renovar las esperanzas y estrategias de los equipos

Exatlón México: quién gana la

Hoy No Circula en el Valle de México y de Toluca: los autos que descansan este 20 de enero

Esto es de interés para aquellos que van a manejar en la laCiudad de México y el Estado de México este martes

Hoy No Circula en el

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 19 de enero: cierran Ignacio Zaragoza

Sigue las últimas actualizaciones del tránsito en las principales calles y avenidas del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Canciller Juan Ramón de la Fuente recibe en el AIFA a la gobernadora general de Canadá, Mary Simon

La representante del Estado canadiense será recibida en Palacio Nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum para una reunión de trabajo

Canciller Juan Ramón de la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operativos en Sinaloa: ocho detenidos,

Operativos en Sinaloa: ocho detenidos, arsenal decomisado y seis vehículos robados asegurados

El Z-40, ex líder de Los Zetas, defiende su inocencia y acusa segregación y aislamiento en cárcel de Virginia

Monitoreo con reconocimiento facial y lector de placas: medidas con las que Puebla busca frenar violencia

Capturan a “El Beliceño” durante cinco cateos simultáneos en Quintana Roo

Harfuch confirmó captura de “El Mantecas”, líder de facción de Los Beltrán Leyva en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Peso Pluma anuncia gira en

Peso Pluma anuncia gira en EEUU a dos años de cancelar shows en México por amenazas de CJNG

Lupillo Rivera se va a vivir a Brasil y asegura que TelevisaUnivisión sí le da libertad de expresión: " No estamos forzados"

Juan José Origel niega señalamientos de lavar dinero para el crimen organizado

Cuánto cuesta el mini vestido rojo de Ángela Aguilar inspirado en icónico look de Kylie Jenner

Muere la madre de Cha, bajista de Fobia, Moderatto y conductor de La Hora Nacional

DEPORTES

Tottenham vs Dortmund: a qué

Tottenham vs Dortmund: a qué hora y dónde ver desde México el partido de la Jornada 7 en la Champions League

Inter vs Arsenal: a qué hora y dónde ver desde México el partido más esperado de la J7 en la Champions League

Crisis en América, suman tres partidos sin anotar gol en el comienzo del Clausura 2026

Real Madrid vs Mónaco: a qué hora y dónde ver desde México al cuadro merengue en la Champions League

Jornada 4 Liga Mx Femenil: cuándo y dónde ver cada uno de los juegos