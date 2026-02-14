El Mini Lic será deportado a México... dentro de 10 años

Dámaso López Serrano, El Mini Lic, está detenido en EEUU. (Infobae México | Jovani Pérez)

Una vez que cumpla su sentencia de cinco años de prisión y cinco años de libertad supervisada en Estados Unidos (EEUU), Dámaso López Serrano, El Mini Lic, será deportado a México.

El delincuente es señalado como autor intelectual del asesinato del periodista sinaloense Javier Valdez Cárdenas, en 2017.

De acuerdo con la sentencia, fechada el 4 de febrero pasado, y firmada por el juez Anthony L. Trenga, López Serrano fue condenado a cinco años de prisión por el delito de conspiración para distribuir 40 gramos o más de fentanilo y cinco años por violaciones de la libertad supervisada, los cuales purgará de manera simultánea, además de cinco años más de libertad supervisada, y al término de dicho periodo, o sea, en 2036, será entregado a un funcionario de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas del Departamento de Seguridad Nacional para su deportación a México.

“Al cumplir su condena, el acusado deberá ser entregado a un funcionario de inmigración debidamente autorizado de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas del Departamento de Seguridad Nacional para su deportación, de conformidad con los procedimientos establecidos en la Ley de Inmigración y Naturalización, Título 8 del Código de los Estados Unidos, artículo 1101 y siguientes”, detalla la sentencia.

Añade que, si se ordena la deportación, Dámaso López Serrano deberá permanecer fuera de Estados Unidos y no regresar sin el concentimiento expreso de por escrito del Fiscal General de los Estados Unidos y del Secretario del Departamento de Seguridad Nacional.

Javier Valdez fue asesinado el 15 de mayo de 2017 a unas calles de la redacción de "Ríodoce", medio sinaloense en el cual trabajaba. (Cuartoscuro)

En la sentencia no se especifica si el Mini Lic será entregado al gobierno de México, que desde 2020, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha solicitado su extradición para que sea juzgado como autor intectual del asesinato del periodista Javier Valdez, que ocurrió el 15 de mayo de 2017.

En investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE), perteneciente a la Fiscalía General de la República (FGR), se determinó que Dámaso López Serrano ordenó el asesinato de Valdez porque se molestó por las publicaciones que días antes del homicidio publicó sobre él y su padre, El Licenciado, en la que a él lo llamó “pistolero de utilería”.

Fue liberado, pero recapturado

En 2022, tras 62 meses de prisión, Dámaso López fue liberado luego de que la Corte sur de California determinara que había cooperado lo suficiente y cumplido su condena en una cárcel de máxima seguridad en EEUU.

El Mini Lic dijo al juez Dana M. Sabraw que “quiero pedir disculpas a toda la gente que hice daño y que fueron dañadas por mis acciones; me equivoqué al tomar el camino que elegí”.

Sin embargo, en 2024, autoridades estadounidenses descubrieron que los había engañado, pues seguía traficando drogas y fue recapturado. Más de un año después fue llevado a frente a un juez en Estados Unidos y fue condenado a cinco años de prisión.