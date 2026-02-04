Condenan a cinco años de prisión a “El Mini Lic” por intento de distribución de fentanilo en EEUU

Fue capturado tras un operativo del FBI (Especial)

En Estados Unidos, Dámaso López Serrano fue condenado a cinco años de prisión por su papel en el trasiego de fentanilo, aún cuando el hijo de un líder del Cártel de Sinaloa estaba bajo supervisión de las autoridades.

Los hechos fueron informados el 4 de febrero por el medio The Washington Post. Los registros indican que El Mini Lic fue capturado tras una operación del Buró Federal de de Investigación (FBI).

Se trata de la sentencia mínima en contra del hombre, quien es buscado por las autoridades mexicanas debido a que se le acusa de participar en el homicidio del periodista Javier Valdez.

Cabe recordar que en mayo del año pasado surgieron reportes sobre la declaración de culpabilidad del Mini Lic. Ahora, la condena de cinco años por intento de trasiego de drogas la cumplirá de manera paralela a su sentencia de también cinco años por violar su libertad supervisada.

“Mi mayor deseo es volver con mi familia”: Dámaso López

De igual manera, al estar frente al juez Anthony J. Trenga, el ahora condenado aseguró que es una persona cambiada y dijo estar arrepentido.

Dámaso López Serrano perdió sus privilegios de testigo colaborador de EEUU. (Infobae México | Jovani Pérez)

“Mi mayor deseo es volver con mi familia y mostrarles que he cambiado”, aseguró El Mini Lic ante el juez, según compartió el periodista Steve Thompson.

En su momento el periodista Luis Chaparro reveló que el operativo que derivó en el arresto de Dámaso López Serrano fue resultado de averiguaciones a lo largo de ocho meses.

Los agentes también tuvieron que interceptar llamadas y revisar videos. Aunado a lo anterior, hubo tres informantes que se hicieron pasar por colaboradores del hombre recientemente condenado.

